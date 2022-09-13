5 причин присмотреться к чемпионату России по ралли вообще и к его финалу в частности

Принято считать, что пульс отечественного автоспорта близок к нитевидному. Если вы тоже так думаете — то сейчас самое время развеять это заблуждение и познакомиться с увлекательной дисциплиной — классическим ралли. Тем более, что есть хороший повод — 16-18 сентября в Свердловской области состоится ралли «Эковер»: заключительный этап напряжённого сезона 2022 года, в котором до сих пор ничего не решено. Мы нашли 5 причин присмотреться к главному раллийному первенству страны, причём прямо сейчас!
У чемпионата России обширная география и серьёзная конкуренция
Чемпионат России по ралли — масштабное мероприятие, которое в 2022 году проходит с января по сентябрь на всей европейской территории страны.
На пути к финалу спортсменов ждали пять совершенно разноплановых этапов — календарь соревнования выпукло иллюстрирует принцип «раллист обязан уметь быстро ездить в любых условиях». Зимой команды посетили коварную ледяную Карелию и заснеженные лесные тропы Тверской области. Летом попробовали культовые каменистые «Белые ночи» и очень скоростные грунтовые спецучастки псковщины. Открыли даже совершенно новую гонку — «Донские просторы» в южных степях. И вот теперь участников ждёт атмосферный Урал на финише сезона.
Выиграет серию, очевидно, самый универсальный экипаж, способный стабильно показывать высокий темп на любом типе дорожного покрытия. Подчёркиваем — дорожного, поскольку фишка классического ралли в том, что спецучастки прокладывают не по специально построенным трассам, а по временно закрытым для повседневного движения региональным дорогам, а иногда — для антуража — по территориям предприятий или спортивных комплексов. Скоростная дистанция солидная — от 120 до 150 км без учёта так называемых секторов связи, где гоночные машины перемещаются строго в рамках ПДД.
Ещё ралли прекрасно тем, что готовых сценариев гонки здесь нет — калейдоскоп объективных факторов, предсказуемых и не очень событий зачастую приносит удачу новым именам. Пусть даже не в сезоне в целом, а в одной конкретной гонке. И тем интереснее становится каждая из них.
Выбирать Фортуне обычно есть из кого. Обратимся к статистике: в сезоне 2022 года в классах R2 и R3 уже отметились по 20 и 17 экипажей соответственно, в N4 — 23 машины, а в «абсолюте» счётчик вплотную приблизился к девятому десятку!
Крутые машины
Чемпионат России по ралли — это как премьер-лига в футболе: здесь соревнуются самые лучшие. И техника у них соответствующая. Например, без малого десяток экипажей абсолютного зачёта в этом сезоне выводили на старт «боевые» Skoda Fabia уровня подготовки R5 и Rally2. Быстрее чешских полноприводных машин с турбомоторами 1.6 отдачей порядка 280 сил, секвентальными коробками передач и длинноходными регулируемыми подвесками — только гоночные автомобили заводских и полузаводских коллективов мирового первенства WRC.
В этом же классе выступают уникальные прототипы 4х4, собранные отечественными инженерами по заданным правилами техническим параметрам. В ход идут кузова, силовые агрегаты и ходовая часть различных моделей, в результате творческая мысль рождает подчас совершенно невероятные конструкции мощностью до 350-400 сил вроде бешеной Lada Granta Proto. Встречаются творческие вариации на тему Volkswagen Polo, Subaru Impreza и Ford Fiesta. Для понимания: на спецучастках, среди деревьев, камней и сугробов, машины «абсолюта» показывают среднюю (!) скорость под 140 км/ч.
Ещё один класс — N4 — классика ралли. Зачёт, собравший под свои знамёна знаменитые турбированные Subaru Impreza WRX STI и Mitsubishi Lancer Evolution, которые прочно ассоциируются с ралли даже у самой далёкой от автоспорта публики. Подобные полноприводные автомобили считаются близкими к серийным, потому что объём переделок заметно ограничен техническим регламентом. Но это ничуть не умаляет скоростных способностей машин — пилоты дубасят на «эн-четвёртых» эффектно и отчаянно.
R3 и R2 — младшие моноприводные категории. Как правило, здесь выступают модели с передними ведущими колёсами и форсированными атмосферными движками объёмом до 2,0 или 1,6 литра соответственно: Honda Civic Type-R, Ford Fiesta, Peugeot 206, Volkswagen Polo, а также продукция АвтоВАЗа разных лет и поколений — 2108, Kalina, Granta. Впрочем, «классика» и малокубатурные турбомоторы правилами тоже допускаются, но распространены они меньше.
Скорости в начальных классах, разумеется, не такие высокие, как в старших полноприводных зачётах. Однако интерес тут в другом. Во-первых — массовость: чем больше похожих машин на старте, тем острее борьба. Во-вторых, рассчитывающему на победу пилоту приходится мчать буквально на грани, не отпуская газ. Отчего атаки поворотов выглядят совершенно фантастически. Впрочем, в этом лучше убедиться лично.
Освещение гонок
Даже если гонка проходит далеко от дома, рёв моторов и накал страстей готовы наполнить ваш смартфон или компьютер. С тех пор как продвижением чемпионата России по ралли занялся новый промоутер — компания ASMG — следить дистанционно за ходом борьбы стало гораздо проще и интереснее. Появились прямые видеотрансляции, итоговые обзоры и оперативные сюжеты (всё это можно найти в официальной группе AMSG ВКонтакте), и с финального этапа сезона-2022 такие отчёты тоже планируются.
Есть варианты и для тех, кому привычнее текстовый формат или сухие цифры результатов. В официальном телеграм-канале под названием ASMG Russian Rally Promoter и на сайте серии оперативно публикуют сводки событий с трассы, интервью с гонщиками, эффектные фотографии и просто интересные зарисовки, которых обычно случается немало. Ведь ралли — это комплексное приключение. А на отдельную страницу в режиме реального времени выгружают расстановку сил после каждого спецучастка — удобно следить за тем, кто кого догоняет, кто набирает темп, а кто сошёл с дистанции. Также следить за результатами в режиме онлайн можно на сайте организатора.
Уникальная трасса финала
Скоростные спецучастки финального этапа — ралли «Эковер» — по традиции организуют в очень любопытной локации, вблизи города Асбест, где с конца 19 века разрабатывают крупнейшее в мире месторождение хризотила. По соседству с гигантским действующим разрезом глубиной под 400 метров устроена не менее масштабная площадка, куда свозят переработанную породу — и по этим извилистым многоуровневым террасам характерного лунного оттенка и предстоит промчать спортсменам.
Трасса сложная: плотная пыль, немилосердное к шинам и подвескам жёсткое абразивное покрытие, трёхмерный рельеф. Чтобы победить здесь, смелости и напора будет мало — необходимы академически точный пилотаж, выверенная стенограмма, крепкие нервы и мудрость. В общем, статуса главной гонки сезона ралли «Эковер» безусловно заслуживает.
И зрителям интересно — где ещё увидишь «боевые» автомобили в таком инопланетном антураже? Вдобавок шикарная картинка разбавляется трамплинами, хитрыми связками, перепадами высот — скучно не будет.
В финале зрителей ждёт настоящая битва
В других сериях победители сезона за видимым преимуществом определяются досрочно, отчего финал превращается в формальность и вдобавок унылое зрелище — потерявшие даже теоретические шансы гонщики предпочитают взять паузу в выступлениях до следующего года. В ралли ситуация обратная — в каждом из четырёх классов лучшего по итогам 2022 года определит как раз уральский этап! Всё просто: кто обгонит конкурентов — тот и станет чемпионом. Отсидеться по-тихому не получится, придётся мчать и рисковать.
Главное сражение ожидаеся в самом престижном абсолютном зачёте, где Дениса Ростилова и Артура Мурадяна сейчас разделяют всего 12 очков — и каждый способен выиграть. И нет сомнений, что битва эта будет идти ва-банк, ведь терять претендентам больше нечего. Но посматривать им придётся и на результаты третьего соперника: Дмитрий Воронов отстаёт в протоколе сильнее, однако при удачном раскладе он тоже способен прессинговать лидеров. Мотивация у всех троих что надо, ведь Игорь Буланцев, действующий чемпион страны, защитить звание уже точно не сможет.
Похожая история в классе N4, где Алексея Петрова и Артемия Лякина разделяют 20 очков, а на пятки последнему наступает Алексей Миронов. Все три пилота имеют реальные шансы на первенство, но в более выгодном положении, конечно, находится Петров, которому достаточно финишировать третьим. Вполне реальная задача, поскольку на протяжении сезона Алексей смотрится очень уверенно: на пять стартов — четыре победы и лишь один сход.
В категории R3 основные претенденты на титул — Олег Марков, выигравший три этапа, и Александр Донец. Но спутать все карты способен ещё один пилот — Максим Белюков, который пусть и существенно отстаёт в протоколе от лидеров, но скорость показывает отличную.
В зачёте R2 — вообще интрига! Оба претендента — Степан Демьянчук и Вячеслав Никонов — перед финалом имеют равное количество баллов. А снизу ребят подпирают Алексей Ковальчук с Александром Дуденковым, которые в теории тоже способны выиграть чемпионат, если соперников постигнет неудача.
Поэтому болельщикам остаётся выбрать фаворита и приготовиться к самому приятному: крутому зрелищу, имя которому — ралли!