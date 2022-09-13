5 причин присмотреться к чемпионату России по ралли вообще и к его финалу в частности

Освещение гонок

Даже если гонка проходит далеко от дома, рёв моторов и накал страстей готовы наполнить ваш смартфон или компьютер. С тех пор как продвижением чемпионата России по ралли занялся новый промоутер — компания ASMG — следить дистанционно за ходом борьбы стало гораздо проще и интереснее. Появились прямые видеотрансляции, итоговые обзоры и оперативные сюжеты (всё это можно найти в официальной группе AMSG ВКонтакте), и с финального этапа сезона-2022 такие отчёты тоже планируются.

Есть варианты и для тех, кому привычнее текстовый формат или сухие цифры результатов. В официальном телеграм-канале под названием ASMG Russian Rally Promoter и на сайте серии оперативно публикуют сводки событий с трассы, интервью с гонщиками, эффектные фотографии и просто интересные зарисовки, которых обычно случается немало. Ведь ралли — это комплексное приключение. А на отдельную страницу в режиме реального времени выгружают расстановку сил после каждого спецучастка — удобно следить за тем, кто кого догоняет, кто набирает темп, а кто сошёл с дистанции. Также следить за результатами в режиме онлайн можно на сайте организатора.