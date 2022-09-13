Оформили ДТП по Европротоколу, а денег не хватило: как получить компенсацию с виновника

5 причин присмотреться к чемпионату России по ралли вообще и к его финалу в частности
Разбор

Принято считать, что пульс отечественного автоспорта близок к нитевидному. Если вы тоже так думаете — то сейчас самое время развеять это заблуждение и познакомиться с увлекательной дисциплиной — классическим ралли. Тем более, что есть хороший повод — 16-18 сентября в Свердловской области состоится ралли «Эковер»: заключительный этап напряжённого сезона 2022 года, в котором до сих пор ничего не решено. Мы нашли 5 причин присмотреться к главному раллийному первенству страны, причём прямо сейчас!

У чемпионата России обширная география и серьёзная конкуренция

Чемпионат России по ралли — масштабное мероприятие, которое в 2022 году проходит с января по сентябрь на всей европейской территории страны.

На пути к финалу спортсменов ждали пять совершенно разноплановых этапов — календарь соревнования выпукло иллюстрирует принцип «раллист обязан уметь быстро ездить в любых условиях». Зимой команды посетили коварную ледяную Карелию и заснеженные лесные тропы Тверской области. Летом попробовали культовые каменистые «Белые ночи» и очень скоростные грунтовые спецучастки псковщины. Открыли даже совершенно новую гонку — «Донские просторы» в южных степях. И вот теперь участников ждёт атмосферный Урал на финише сезона.

Выиграет серию, очевидно, самый универсальный экипаж, способный стабильно показывать высокий темп на любом типе дорожного покрытия. Подчёркиваем — дорожного, поскольку фишка классического ралли в том, что спецучастки прокладывают не по специально построенным трассам, а по временно закрытым для повседневного движения региональным дорогам, а иногда — для антуража — по территориям предприятий или спортивных комплексов. Скоростная дистанция солидная — от 120 до 150 км без учёта так называемых секторов связи, где гоночные машины перемещаются строго в рамках ПДД.

Ещё ралли прекрасно тем, что готовых сценариев гонки здесь нет — калейдоскоп объективных факторов, предсказуемых и не очень событий зачастую приносит удачу новым именам. Пусть даже не в сезоне в целом, а в одной конкретной гонке. И тем интереснее становится каждая из них.

Выбирать Фортуне обычно есть из кого. Обратимся к статистике: в сезоне 2022 года в классах R2 и R3 уже отметились по 20 и 17 экипажей соответственно, в N4 — 23 машины, а в «абсолюте» счётчик вплотную приблизился к девятому десятку!

Крутые машины

Чемпионат России по ралли — это как премьер-лига в футболе: здесь соревнуются самые лучшие. И техника у них соответствующая. Например, без малого десяток экипажей абсолютного зачёта в этом сезоне выводили на старт «боевые» Skoda Fabia уровня подготовки R5 и Rally2. Быстрее чешских полноприводных машин с турбомоторами 1.6 отдачей порядка 280 сил, секвентальными коробками передач и длинноходными регулируемыми подвесками — только гоночные автомобили заводских и полузаводских коллективов мирового первенства WRC.

В этом же классе выступают уникальные прототипы 4х4, собранные отечественными инженерами по заданным правилами техническим параметрам. В ход идут кузова, силовые агрегаты и ходовая часть различных моделей, в результате творческая мысль рождает подчас совершенно невероятные конструкции мощностью до 350-400 сил вроде бешеной Lada Granta Proto. Встречаются творческие вариации на тему Volkswagen Polo, Subaru Impreza и Ford Fiesta. Для понимания: на спецучастках, среди деревьев, камней и сугробов, машины «абсолюта» показывают среднюю (!) скорость под 140 км/ч.

1/16

Ещё один класс — N4 — классика ралли. Зачёт, собравший под свои знамёна знаменитые турбированные Subaru Impreza WRX STI и Mitsubishi Lancer Evolution, которые прочно ассоциируются с ралли даже у самой далёкой от автоспорта публики. Подобные полноприводные автомобили считаются близкими к серийным, потому что объём переделок заметно ограничен техническим регламентом. Но это ничуть не умаляет скоростных способностей машин — пилоты дубасят на «эн-четвёртых» эффектно и отчаянно.

1/18

R3 и R2 — младшие моноприводные категории. Как правило, здесь выступают модели с передними ведущими колёсами и форсированными атмосферными движками объёмом до 2,0 или 1,6 литра соответственно: Honda Civic Type-R, Ford Fiesta, Peugeot 206, Volkswagen Polo, а также продукция АвтоВАЗа разных лет и поколений — 2108, Kalina, Granta. Впрочем, «классика» и малокубатурные турбомоторы правилами тоже допускаются, но распространены они меньше.

1/30

Скорости в начальных классах, разумеется, не такие высокие, как в старших полноприводных зачётах. Однако интерес тут в другом. Во-первых — массовость: чем больше похожих машин на старте, тем острее борьба. Во-вторых, рассчитывающему на победу пилоту приходится мчать буквально на грани, не отпуская газ. Отчего атаки поворотов выглядят совершенно фантастически. Впрочем, в этом лучше убедиться лично.

Освещение гонок

Даже если гонка проходит далеко от дома, рёв моторов и накал страстей готовы наполнить ваш смартфон или компьютер. С тех пор как продвижением чемпионата России по ралли занялся новый промоутер — компания ASMG — следить дистанционно за ходом борьбы стало гораздо проще и интереснее. Появились прямые видеотрансляции, итоговые обзоры и оперативные сюжеты (всё это можно найти в официальной группе AMSG ВКонтакте), и с финального этапа сезона-2022 такие отчёты тоже планируются.

Есть варианты и для тех, кому привычнее текстовый формат или сухие цифры результатов. В официальном телеграм-канале под названием ASMG Russian Rally Promoter и на сайте серии оперативно публикуют сводки событий с трассы, интервью с гонщиками, эффектные фотографии и просто интересные зарисовки, которых обычно случается немало. Ведь ралли — это комплексное приключение. А на отдельную страницу в режиме реального времени выгружают расстановку сил после каждого спецучастка — удобно следить за тем, кто кого догоняет, кто набирает темп, а кто сошёл с дистанции. Также следить за результатами в режиме онлайн можно на сайте организатора.

Уникальная трасса финала

Скоростные спецучастки финального этапа — ралли «Эковер» — по традиции организуют в очень любопытной локации, вблизи города Асбест, где с конца 19 века разрабатывают крупнейшее в мире месторождение хризотила. По соседству с гигантским действующим разрезом глубиной под 400 метров устроена не менее масштабная площадка, куда свозят переработанную породу — и по этим извилистым многоуровневым террасам характерного лунного оттенка и предстоит промчать спортсменам.

Трасса сложная: плотная пыль, немилосердное к шинам и подвескам жёсткое абразивное покрытие, трёхмерный рельеф. Чтобы победить здесь, смелости и напора будет мало — необходимы академически точный пилотаж, выверенная стенограмма, крепкие нервы и мудрость. В общем, статуса главной гонки сезона ралли «Эковер» безусловно заслуживает.

И зрителям интересно — где ещё увидишь «боевые» автомобили в таком инопланетном антураже? Вдобавок шикарная картинка разбавляется трамплинами, хитрыми связками, перепадами высот — скучно не будет.

1/10

В финале зрителей ждёт настоящая битва

В других сериях победители сезона за видимым преимуществом определяются досрочно, отчего финал превращается в формальность и вдобавок унылое зрелище — потерявшие даже теоретические шансы гонщики предпочитают взять паузу в выступлениях до следующего года. В ралли ситуация обратная — в каждом из четырёх классов лучшего по итогам 2022 года определит как раз уральский этап! Всё просто: кто обгонит конкурентов — тот и станет чемпионом. Отсидеться по-тихому не получится, придётся мчать и рисковать.

Главное сражение ожидаеся в самом престижном абсолютном зачёте, где Дениса Ростилова и Артура Мурадяна сейчас разделяют всего 12 очков — и каждый способен выиграть. И нет сомнений, что битва эта будет идти ва-банк, ведь терять претендентам больше нечего. Но посматривать им придётся и на результаты третьего соперника: Дмитрий Воронов отстаёт в протоколе сильнее, однако при удачном раскладе он тоже способен прессинговать лидеров. Мотивация у всех троих что надо, ведь Игорь Буланцев, действующий чемпион страны, защитить звание уже точно не сможет.

Похожая история в классе N4, где Алексея Петрова и Артемия Лякина разделяют 20 очков, а на пятки последнему наступает Алексей Миронов. Все три пилота имеют реальные шансы на первенство, но в более выгодном положении, конечно, находится Петров, которому достаточно финишировать третьим. Вполне реальная задача, поскольку на протяжении сезона Алексей смотрится очень уверенно: на пять стартов — четыре победы и лишь один сход.

В категории R3 основные претенденты на титул — Олег Марков, выигравший три этапа, и Александр Донец. Но спутать все карты способен ещё один пилот — Максим Белюков, который пусть и существенно отстаёт в протоколе от лидеров, но скорость показывает отличную.

В зачёте R2 — вообще интрига! Оба претендента — Степан Демьянчук и Вячеслав Никонов — перед финалом имеют равное количество баллов. А снизу ребят подпирают Алексей Ковальчук с Александром Дуденковым, которые в теории тоже способны выиграть чемпионат, если соперников постигнет неудача.

Поэтому болельщикам остаётся выбрать фаворита и приготовиться к самому приятному: крутому зрелищу, имя которому — ралли!

Расписание финальной гонки 2022 года, регламент и полезные ссылки — на сайте промоутера ASMG и на сайте ралли «Эковер».

Следите за российским чемпионатом по ралли?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании