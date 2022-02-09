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5 причин поставить лайк кроссоверу HAVAL Jolion

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Редакция Авто.ру

Компактный кроссовер HAVAL Jolion вышел на просторы российского рынка в конце прошлой весны и оказался чрезвычайно востребованным: уже в июле 2021 года он опережал по продажам модель HAVAL F7, которая до того момента значилась бестселлером марки. Если так пойдёт и дальше, то в 2022 году HAVAL Jolion легко станет самым популярным китайским автомобилем в России! Причин для столь оптимистичных прогнозов предостаточно, но мы расскажем про пять главных.

Он нарядный!

Легко понять почему: над внешностью HAVAL Jolion работала опытная международная команда. И всё получилось: кроссовер выглядит очень актуально, но при этом обладает и очевидной аутентичностью — ни с кем другим его не спутаешь.

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Крупная решётка радиатора добавляет облику солидности, а затейливая светодиодная оптика выделяет из толпы. При этом стилисты не переборщили с деталями: хром присутствует, но в умеренном количестве. И вот что ещё важно: смотрится HAVAL Jolion дороже, чем стоит на самом деле.

Причём не только снаружи, но и в салоне! Интересные материалы отделки, мягкий пластик, а также полностью цифровая приборка и быстрая мультимедийка с красивой графикой и большим сенсорным экраном.

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Он доступный

Базовый вариант с турбомотором 1.5 мощностью 143 силы с передним приводом и «механикой» стоит около полутора миллионов рублей — по нынешним временам это очень хорошее предложение. Особенно с учётом комплектации — такой машине уже положены климат-контроль, мультимедийка с 10-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, датчик дождя и света, круиз-контроль и бесключевой доступ.

Доплата за автоматическую трансмиссию совсем небольшая, а взамен владелец получает современный и проверенный на других моделях HAVAL семиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями.

А в топ-комплектации HAVAL Jolion оснащён так, что его богатству позавидуют машины классом повыше. Двухзонный климат-контроль, система кругового обзора, проекционный дисплей, беспроводная зарядка, светодиодные фары, виртуальные приборы — чего тут только нет! И даже самый навороченный вариант обойдётся дешевле конкурентов. Удерживать цены в разумных пределах позволяет локализация производства — HAVAL Jolion выпускается на заводе HAVAL под Тулой.

HAVAL Jolion бывает с полным приводом

И это очень важный аргумент. Если среди компактных кроссоверов европейских марок наличие полноприводных версий — обычное дело, то среди кроссоверов из Китая модели со всеми ведущими колёсами — редкость.

Но HAVAL Jolion легко купить с полным приводом — и для российских условий эксплуатации это приятный бонус. Такую конструкцию придумали специально для нашего рынка: для этого пришлось даже разработать новую заднюю подвеску и предусмотреть установку более мощного 150-сильного мотора. Двигатель имеет тот же объём 1,5 литра, но отличается более высокой степенью сжатия и использованием непосредственного впрыска топлива вместо распределённого. И оба мотора HAVAL Jolion можно заправлять бензином с октановым числом 92.

А ещё он сам паркуется!

И это не преувеличение: у HAVAL Jolion очень умный автопарковщик. Сам процесс выглядит так: сканируя пробелы между стоящими у тротуара машинами, кроссовер определяет подходящее место, после чего прицеливается и самостоятельно заезжает в него, вообще не требуя вмешательства человека. Другие автомобили обычно просят переключиться с драйва на реверс и обратно, и на педаль тормоза давить приходится водителю, ориентируясь на показания парктроника. Но HAVAL Jolion действует полностью автономно.

И раз речь зашла об автономности, то стоит напомнить, что в топ-комплектации HAVAL Jolion оснащён адаптивным круиз-контролем с функцией автоматического торможения и поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля — в том числе и на малой скорости.

И заводится на расстоянии

HAVAL Jolion стал первым автомобилем марки в России, освоившим телематические сервисы. Для того, чтобы ими воспользоваться, владельцу надо лишь установить на смартфоне фирменное приложение MY HAVAL и синхронизировать его с автомобилем— после чего управлять кроссовером можно на расстоянии! Например, открывать и закрывать центральный замок — пригодится, если нужно забрать что-нибудь из автомобиля, а ключ остался дома.

Можно запустить двигатель, даже не выходя из квартиры, — чтобы прогреть машину перед поездкой зимой или остудить салон летом. Приложение позволяет задать и точные настройки температуры климат-контроля, чтобы к вашему приходу автомобиль создал комфортную атмосферу в салоне. Можно даже активировать подогрев передних сидений — отдельно для водителя, отдельно для пассажира.

А ещё через смартфон легко контролировать важнейшие жизненные показатели кроссовера: пробег, объём топлива в баке и запас хода, давление и температуру в шинах. Телематика позволяет также отслеживать местоположение автомобиля в реальном времени.

Какая фишка из арсенала HAVAL Jolion самая полезная?

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