5 причин поставить лайк кроссоверу HAVAL Jolion

Компактный кроссовер HAVAL Jolion вышел на просторы российского рынка в конце прошлой весны и оказался чрезвычайно востребованным: уже в июле 2021 года он опережал по продажам модель HAVAL F7, которая до того момента значилась бестселлером марки. Если так пойдёт и дальше, то в 2022 году HAVAL Jolion легко станет самым популярным китайским автомобилем в России! Причин для столь оптимистичных прогнозов предостаточно, но мы расскажем про пять главных.

Он нарядный!

Легко понять почему: над внешностью HAVAL Jolion работала опытная международная команда. И всё получилось: кроссовер выглядит очень актуально, но при этом обладает и очевидной аутентичностью — ни с кем другим его не спутаешь.