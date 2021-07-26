5 хэтчбеков с пробегом ценой до 1 миллиона: выбор Авто.ру
Вячеслав Залевский
Несмотря на то, что хэтчбеки постепенно сдают рыночные позиции всевозможным кроссоверам, поклонников у таких автомобилей по-прежнему немало. И если среди новых машин с таким типом кузова выбор сегодня небогат, то на вторичке ещё много предложений на любой вкус и кошелёк. Мы нашли пять интересных моделей для тех, кто подбирает автомобиль ценой до миллиона рублей.
Rio Х-Line относят к бюджетному сегменту автомобилей, зато это будет самый свежий хэтчбек за миллион рублей. Он, правда, прикидывается кроссовером — за счёт «внедорожного» обвеса и увеличенного клиренса. У компактного корейского автомобиля продуманная эргономика, удобные кресла и недорогие материалы отделки. Несмотря на жестковатую подвеску, драйва от Rio X‑Line не дождёшься. Хэтчбек не быстр, но едет предсказуемо и понятно.
Оптимальный X-Line — версия с двигателем 1.4 (100 л.с.) и 6‑ступенчатым «автоматом». Да, с мотором 1.6 хэтчбек немного быстрее, зато и дороже. Технически агрегаты почти одинаковые, поэтому обслуживание и ремонт будут такими же. Хотя откровенно слабых узлов и агрегатов у Rio практически нет.
Хэтчбеков в продаже гораздо меньше, чем седанов, но выбор есть. Трехлетний Rio X-Line 1.4 с пробегом до 100 тыс. км стоит примерно 850 тыс. рублей. А если немного добавить к имеющемуся миллиону, можно взять и новый автомобиль — рестайлинговый Rio X 1.4 с МКПП по официальному прайс-листу стоит от 1 029 900 рублей.
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Focus III поколения — самый массовый хэтчбек на российском вторичном рынке. Правда, эта модель — выбор для тех, кто не обременён семьей. У хэтчбека тесноватый, зато качественно отделанный салон, с обилием современных, полезных опций. И маленький для такого автомобиля багажник. Зато управляется Focus весело и задорно, у него точный руль и хорошая курсовая устойчивость. Чуть жестковатая подвеска — адекватная плата за драйверские удовольствия.
Лучший Focus — с двигателем Duratec 1.6 (105–125 л.с.). Это проверенный временем мотор с распределённым впрыском и ременным приводом ГРМ. Вместо не самого надёжного «робота» PowerShift лучше выбрать обычную «механику». С кузовом у Фокуса особых проблем нет. Подвеска радует достойным ресурсом и большим выбором неоригинальных запчастей.
Третьих Фокусов в продаже немало, но та самая оптимальная версия встречается редко. Приличный рестайлинговый Focus 2014–2019 года выпуска с пробегом в районе 150 тыс. км, оснащённый двигателем 1.6 и МКПП, стоит около 700 тыс. рублей.
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Трёхдверная Astra настолько удалась внешне, что на хэтчбек впору вешать табличку «Осторожно, можно влюбиться!» Хорош и салон: качественные материалы, удобные кресла и богатый набор опций, есть стильные двухцветные варианты отделки. На ходу Opel порадует удачным сочетанием хорошей плавности хода и спортивных повадок.
Из всей гаммы моторов Астры лучше предпочесть версию с атмосферным 1.8 (140 л.с.). Этот мотор вполне способен пройти 350–500 тыс. км. Пятиступенчатая «механика», идущая с ним в паре, вполне надёжная. С подвеской, рулевым управлением и электрикой у Астры больших проблем нет. Кузов слабоват по части ЛКП, но к коррозии не склонен.
Трёхдверок Астра в продаже много, но за удачной версий придётся охотиться. Рестайлинговый GTC 2012–2014 года выпуска с мотором 1.8 и пробегом в районе 100 тыс. км стоит около 700 тыс. рублей.
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Хотите более статусный «хэтч»? Есть Audi A3 — люкс-версия народного VW Golf. У A3 строгий немецкий дизайн, дорого отделанный салон, безупречный с точки зрения эргономики, и богатый список опций. Шасси хэтчбека заточено на скоростную езду по хорошим извилистым дорогам. При этом Audi не обделён плавностью хода и в настройках его подвески нет избыточной жёсткости.
Оптимальный А3 — пятидверка Sportback с передним приводом, бензиновым турбомотором 1.4 и роботизированной коробкой. Несмотря на риск повышенного расхода масла и проблем с DSG, А3 довольно надёжный, качественно сделанный и хорошо освоенный в ремонте автомобиль. Родство с Гольфом поможет экономить на содержании.
А3 с двигателем 1.4 TSI и «роботом» также и наиболее ходовая модификация в этом поколении модели. На покупку дорестайлингового хэтчбека 2013–2015 года выпуска с пробегом до 150 тыс. км нужно примерно 900 тыс. рублей.
Все предложения по Audi A3 на Авто.ру
Напоследок — хэтчбек для самых продвинутых покупателей: электрический! Один из самых популярных в России электромобилей выглядит вполне обычно, но на ходу это нечто особенное. Leaf комфортен и азартен одновременно: отличная плавность хода, а в поворотах нет ни раскачки, ни кренов. Разгон — как у горячего хэтчбека, потому что 280 Нм электромотора доступны без заминок и прямо со старта. И всё это в полной тишине удобного, хорошо упакованного салона.
Лучше всего покупать Leaf в рестайлинговой версии AZE0. Ключевое отличие от «дореста» — система отопления с электрическими нагревательными элементами, которая гораздо лучше приспособлена к нашему климату. Если нет проблем с зарядкой электро-Ниссана, то хлопот с ним будет мало, а затраты на содержание — минимальные. Подвеска с компонентами от Nissan Juke проста и надёжна. А обслуживание силового агрегата сводится к проверке и замене по необходимости масла в редукторе.
При покупке электрокара главное не пробег, а остаточный ресурс аккумуляторной батареи SoH (State of Health). Рестайлинговый Leaf AZE0 2013–2017 года, SoH у которого составляет 11 делений из 12, стоит в районе 800 тыс. рублей. Но большинство хэтчбеков привезены из Японии и имеют правый руль.