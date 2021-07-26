5 хэтчбеков с пробегом ценой до 1 миллиона: выбор Авто.ру

Rio Х-Line относят к бюджетному сегменту автомобилей, зато это будет самый свежий хэтчбек за миллион рублей. Он, правда, прикидывается кроссовером — за счёт «внедорожного» обвеса и увеличенного клиренса. У компактного корейского автомобиля продуманная эргономика, удобные кресла и недорогие материалы отделки. Несмотря на жестковатую подвеску, драйва от Rio X‑Line не дождёшься. Хэтчбек не быстр, но едет предсказуемо и понятно.

Оптимальный X-Line — версия с двигателем 1.4 (100 л.с.) и 6‑ступенчатым «автоматом». Да, с мотором 1.6 хэтчбек немного быстрее, зато и дороже. Технически агрегаты почти одинаковые, поэтому обслуживание и ремонт будут такими же. Хотя откровенно слабых узлов и агрегатов у Rio практически нет.

Хэтчбеков в продаже гораздо меньше, чем седанов, но выбор есть. Трехлетний Rio X-Line 1.4 с пробегом до 100 тыс. км стоит примерно 850 тыс. рублей. А если немного добавить к имеющемуся миллиону, можно взять и новый автомобиль — рестайлинговый Rio X 1.4 с МКПП по офици­альному прайс-листу стоит от 1 029 900 рублей.