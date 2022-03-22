Лучше Fortuner и Pajero Sport?! Первый тест Isuzu MU-X в пяти вопросах

Во-первых, в отделку передней панели, рядом с дверями, встроены секретные подстаканники — один для водителя, второй для пассажира. Во-вторых, напротив переднего пассажира есть сразу пара бардачков. Традиционный — снизу, куда легко помещается папка с документами, а ещё один — прямо над ним. И в нём стоит... DVD-плеер! Который транслирует изображение на экран мультимедийной системы.

Кстати, 9-дюймовому экрану мультимедийки не хватает яркости, но это не страшно — потому что никаких чудес в нём всё равно нет. Часы, Bluetooth, радио, Apple CarPlay и Andorid Auto — привычный джентльменский набор. Картинка сама по себе тусклая, интерфейс — явно не первой свежести, но он хотя бы современнее, чем у Тойоты.

Это не единственный экран на консоли — ещё один есть на блоке климатической установки. И кажется совсем «слепым» — на ярком солнце половина дисплея мгновенно оказывается засвеченной, и никакого смысла в его присутствии не остаётся.

Он большой? Для семьи подойдёт?

О, да! Сзади места навалом по любому из жизненно-важных параметров. Причём даже втроём тут можно разместиться без особых стеснений: центральный тоннель фактически отсутствует, а диван широкий.

Из удобств имеются регулировка угла наклона спинки, 220-вольтовая розетка, пара USB-портов, откидной подлокотник с парой выдвижных подстаканников, а также дефлекторы в потолке. И воздух в них подаётся не от центрального климат-контроля, а от отдельного кондиционера. Включается он кнопкой под рулем, а задние пассажиры могут только отрегулировать интенсивность потока воздуха: для этого рядом с плафоном предусмотрена отдельная крутилка. И такие же дефлекторы есть над пассажирами третьего ряда.