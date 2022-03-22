Лучше Fortuner и Pajero Sport?! Первый тест Isuzu MU-X в пяти вопросах
Александр Мирошкин
Есть на этой планете ещё одна страна, в которой большие и тяжёлые рамные автомобили ценят так же, как в России. Таиланд! Многим будет трудно в это поверить, но машины, которые у нас принято считать настоящими суровыми внедорожниками для непроходимых болот Мордовии и чернозёмов Башкирии, родом из райского уголка и оплота туризма Юго-Восточной Азии. Даже если формально выпускаются они под иностранным брендом. Пример? Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport — или новичок российского Isuzu MU-X, который мы взяли на ознакомительный тест — все они выпускаются в Таиланде!
Настоящий и суровый внедорожник — это как?
Это когда с рамой лестничного типа, мостом сзади, жёстко подключаемым полным приводом и понижающим рядом в трансмиссии. Да, почти как УАЗ Patriot, только Isuzu MU-X. Если говорить конкретнее, то в основе модели лежит та же лонжеронная рама, что и у пикапа D-Max, но вместо рессор в качестве упругих элементов задней подвески используются пружины.
Под капотом у MU-X — четырёхцилиндровый турбодизель рабочим объёмом 3,0 литра, который выдает 190 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Индекс агрегата — 4JJ3. У него чугунный блок, цепной привод ГРМ и впечатляющая надёжность. По крайней мере, так говорят наши австралийские коллеги: на той стороне планеты пикапы и внедорожники Isuzu пользуются неплохим спросом. В РФ же с начала 2021 года и по март 2022-го японцы продали 900 автомобилей. Маловата выборка для полноценной оценки.
Сочетается двигатель с гидромеханическим шестиступенчатым «автоматом» Aisin. И никаких альтернатив этой связке в РФ не предусмотрено. Полный привод с блокировкой заднего дифференциала тоже безальтернативен. При этом в Таиланде, откуда нам поставляют MU-X, внедорожник можно заказать с задним приводом и турбодизелем 1.9 на 150 сил (350 Нм).
Что касается размеров, то Isuzu MU-X крупнее своих главных конкурентов в лице Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport, причём по всем параметрам. Колёсная база тоже рекордная для сегмента: 2855 миллиметров, что на 110 и 55 мм больше, чем у Тойоты и Мицубиси соответственно.
Заявленный дорожный просвет Isuzu — 235 миллиметров. Замерен он, как утверждается в материалах компании, под картером заднего моста. Однако, опытным путём мы уже выяснили, что в снежной колее первыми начинают скрести защита двигателя и пороги.
А что в салоне — уютно?
С одной стороны — ничего выдающегося, с другой — никаких откровенных провалов. Материалы отделки преимущественно мягкие и тактильно приятные, но качество установки и подгонки кое-каких элементов отделки, особенно в нижней части центральной консоли, далеко от идеала. Например, стенки ниши под смартфон предательски шатаются даже от несильных прикосновений.
Кресла неплохие: нормальная по длине подушка, неплохой профиль спинки с опорой для плеч в верхней части, ненавязчивая, но плотной боковая поддержка. Плюс широкие диапазоны регулировок, да ещё и с электроприводами. Руль тоже меняет положение как по вылету, так и по углу наклона.
Однако устроиться за баранкой удобно, увы, так и не получилось. И выяснить причину этого дискомфорта за неделю теста я так и не смог: то ли педальный узел расположен слишком далеко, то ли основание кресла установлено слишком низко… В общем, эталонной геометрию посадки в MU-X не назовёшь, хотя вроде бы все слагаемые успеха на месте.
Зато с практичностью всё хорошо. Внизу центральной консоли находится уже упомянутая удобная ниша для смартфона (жаль только, что в ней нет беспроводной зарядки), есть пара больших подстаканников, а под центральным подлокотником скрывается крупная ёмкость, куда можно сложить пару бутылок с водой. Но это ещё не все!
Во-первых, в отделку передней панели, рядом с дверями, встроены секретные подстаканники — один для водителя, второй для пассажира. Во-вторых, напротив переднего пассажира есть сразу пара бардачков. Традиционный — снизу, куда легко помещается папка с документами, а ещё один — прямо над ним. И в нём стоит... DVD-плеер! Который транслирует изображение на экран мультимедийной системы.
Кстати, 9-дюймовому экрану мультимедийки не хватает яркости, но это не страшно — потому что никаких чудес в нём всё равно нет. Часы, Bluetooth, радио, Apple CarPlay и Andorid Auto — привычный джентльменский набор. Картинка сама по себе тусклая, интерфейс — явно не первой свежести, но он хотя бы современнее, чем у Тойоты.
Это не единственный экран на консоли — ещё один есть на блоке климатической установки. И кажется совсем «слепым» — на ярком солнце половина дисплея мгновенно оказывается засвеченной, и никакого смысла в его присутствии не остаётся.
Он большой? Для семьи подойдёт?
О, да! Сзади места навалом по любому из жизненно-важных параметров. Причём даже втроём тут можно разместиться без особых стеснений: центральный тоннель фактически отсутствует, а диван широкий.
Из удобств имеются регулировка угла наклона спинки, 220-вольтовая розетка, пара USB-портов, откидной подлокотник с парой выдвижных подстаканников, а также дефлекторы в потолке. И воздух в них подаётся не от центрального климат-контроля, а от отдельного кондиционера. Включается он кнопкой под рулем, а задние пассажиры могут только отрегулировать интенсивность потока воздуха: для этого рядом с плафоном предусмотрена отдельная крутилка. И такие же дефлекторы есть над пассажирами третьего ряда.
Пара дополнительных сидушек в багажнике — стандартное оснащение для российских MU-X. Запас места у пассажиров третьего ряда традиционно небольшой, зато имеются полочки для телефона и подстаканники. Но куда важнее, что кресла складываются в ровный пол! И это намного удобнее, чем, например, у Toyota Fortuner, где тяжеленные сидушки приходится поднимать к бортам и фиксировать там ремешками.
Багажник — большой. Сколько именно в нём литров — неизвестно. Однако два больших чемодана по факту не занимают даже половину отсека. И даже с разложенным третьим рядом остаётся достаточно места для того, чтобы сложить, например, набор для пикника или недельный запас продуктов.
Самая ощутимая проблема — большая погрузочная высота: чтобы закинуть в MU-X посудомоечную машину или холодильник, придётся попотеть. Зато есть электропривод и он, как человек, который понял жизнь, никуда особо не спешит. Впрочем, в случае с японскими машинами — ничего нового.
Как MU-X на ходу? В городе на нём можно ездить?
Можно, и даже с комфортом! Как вы представляете себе плавность хода среднестатистического семиместного рамника? Как правило, передняя подвеска таких машин весьма сносно сглаживает крупные дефекты, а задняя скачет и стремится перепрыгнуть в соседний ряд на любой мало-мальски заметной неровности. Особенно, если в багажнике нет ничего, кроме пустоты. Так вот MU-X — совсем не такой!
Его подвеска работает комфортнее и благороднее, чем мы привыкли, а корма хоть и допускает некоторое козление на грубых неровностях, на большинство дорожных недоразумений реагирует спокойно. А под нагрузкой, когда в багажнике лежит хотя бы коробка керамогранита или мешочек цемента, пропадает и этот неприятный эффект.
Запас энергоёмкости — впечатляющий! На любом из дефектов московских дорог пробить подвеску невозможно. Впрочем, как и на просёлке, который выглядит дорогой только на спутниковом снимке, а по факту представляет собой собрание кочек и буераков разного размера и калибра.
Вторая приятная неожиданность — шумоизоляция. Isuzu MU-X — очень тихая машина! На тестовом экземпляре стояли шипованные покрышки, но узнал я об этом только после того, как взглянул на них. Никакого шелеста или гула от шипов на сухом асфальте внутри нет. Аэродинамика, несмотря на огромные боковые зеркала, особо не досаждает даже на загородных скоростях. А главный раздражитель — мотор. После 2000-2500 оборотов грузовой дизель отчётливо прорывается в салон и немного портит настроение.
И вообще мотор тут — главный камень преткновения. Да, в нём три литра рабочего объёма. Ни у кого из конкурентов ничего подобного нет! Однако реального профита от большого турбодизеля зафиксировать не удалось. Динамика? Ни с места, ни на ходу разгон не назовёшь впечатляющим. Более того, его не всегда можно охарактеризовать даже как «уверенный». Особенно, если ускоряться с 80-90 км/ч.
Да и коробка не помогает. Шестиступенчатый «автомат» Aisin переключается мягко и бесшовно, как и подобает гидромеханике, но более менее расторопно он отщёлкивает ступени только наверх, а в обратную сторону сползает с большой неохотой, даже если со всей силы прожать педаль газа в пол. И приободрить машину каким-нибудь спортивным режимом не получится — его нет.
Успокоительным для активных водителей может быть показатель расхода топлива. За время теста мы проехали более 500 километров со средним расходом немного меньше 12 литров на сто километров — преимущественно по городу. Для 2,2-тонной семиместной рамной машины это очень достойный показатель. И с баком объёмом 80 литров слишком часто заправляться не придётся.
Управляемость? Рейка здесь длиннющая (руль делает от упора до упора почти 4 оборота!), а олдскульный гидроусилитель регулярно закусывает при активном рулении на низких скоростях, что превращает процесс парковки в интенсивную зарядку. Зато крены невелики, реакции точны, пусть и очень неторопливы, поэтому о грузовой сущности машин бренда Isuzu на ходу напоминает только тарахтящий дизель.
Что с ценами — дорогой?
Когда мы забирали эту машину на тест, её стоимость по прайс-листу составляла 3 999 000 рублей. А к моменту выхода этого текста она всего за неделю выросла на два миллиона рублей! Что будет ещё через неделю — предсказать невозможно. Остаётся только ждать и изучать, что входит в состав двух доступных в России комплектаций.
Базовая версия называется Comfort, и в список её оснащения включены датчики давления в шинах, задний парктроник, фронтальные, боковые и коленная подушки, а также шторки безопасности, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, мультимедийная система с семидюймовым экраном, Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, дополнительный кондиционер для задних пассажиров, круиз-контроль, регулировка руля по вылету, датчики света и дождя, 220-вольтовая розетка, третий ряд сидений, диодные фары, блокировка заднего дифференциала, а также 18-дюймовые колёса с AT-покрышками Dunlop.
Богатая модификация называется Premium Safety. Она оснащена парктрониками по кругу, девятидюймовой мультимедийкой с DVD-плеером и восемью динамиками, кожаной отделкой кресел, электроприводом задней двери и круиз-контролем. При этом ни одна из комплектаций не балует подогревом руля и ветрового стекла. Для машины, которая продаётся в России, это весьма существенный недостаток.
Появись MU-X в России немного раньше, на такие мелочи многие могли бы просто не обратили внимания. Ведь этот Isuzu тише, просторнее, комфортнее и практичнее прямых конкурентов. И если бы он стартовал на нашем рынке, хотя бы год назад (модель дебютировала в октябре 2020-го), то шансы на успех, по крайней мере в узких кругах поклонников таких автомобилей, у внедорожника определённо были бы. Ну а сейчас нет никакой уверенности, что MU-X пробудет на рынке хотя бы до конца лета. Особенно с такими ценами.
Лучшая машина в этом классе?
Комплектация3.0d AT (190 л.с.) 4WD
Двигатель3.0 / 190 л.с / дизель
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива8.4