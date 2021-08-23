5 главных мифов о трудностях беспилотников в России

Анна Хохлова
Многие люди не верят в беспилотники. Вот их аргументы: такие машины никогда не удастся массово вывести на дороги, самоуправляемые автомобили никогда не заменят живых водителей, и вообще, беспилотники — это что-то из области фантастики. Особенно в России, где и дорог-то нормальных мало. Но так ли это на самом деле?
«Технология беспилотного транспорта быстро развивается. Она очень сложная и в ней мало кто разбирается. Эксперты делают прогнозы, основываясь на том, какие подходы существовали пять лет назад, но с тех пор многое поменялось. Из‑за этого недостатка знаний вырастает множество стереотипов и заблуждений», — рассказали Журналу Авто.ру в беспилотном подразделении Яндекса. Попробуем вместе с экспертами разобраться, насколько эти стереотипы соответствуют действительности.
Миф #1. Беспилотники не смогут ездить без 5G
Пожалуй, самый распространённый стереотип: беспилотникам нужен быстрый интернет — 5G — и без этого типа связи самоуправляемые автомобили ездить не смогут. Эксперты KPMG, составляющие ежегодный рейтинг стран по прогрессу в области беспилотного транспорта, даже включают уровень развития 5G в перечень необходимых предпосылок для развития автономных автомобилей. В частности, из-за этого Россия занимает в рейтинге только 26‑е место.
В России 5G действительно пока массово не работает, и когда его наладят — неизвестно. Ведь операторам связи придётся потратить на развитие этой технологии колоссальную сумму: к 2027 году расходы на внедрение 5G превысят 1 трлн рублей. Согласно прогнозу АКРА, внедрять 5G в России начнут не раньше 2024 года, и сроки могут дополнительно сдвинуть из-за недостаточного спроса на технологию.
Однако беспилотники и в России, и в других странах вовсю ездят без 5G. Этим стандартом связи не пользуются ни в Waymo, ни в Яндексе, ни в Tesla. Каждая из этих компаний вывела собственные беспилотники на дороги общего пользования в тестовом режиме; у каждой есть задокументированные поездки с людьми, которые не управляли машиной. И всё это без быстрого интернета — зато с радарами, лидарами и прочим оборудованием, которое действительно необходимо беспилотникам.
«Единого стандарта» конструкции беспилотников на данный момент вообще не существует — и возможно, кто-то из разработчиков действительно создаст эффективное решение с использованием 5G. Но прямо сейчас в этом нет реальной необходимости: 5G — это отнюдь не обязательная технология для того, чтобы машины исправно работали.
Миф #2. Далёкие расстояния помешают быстрому распространению беспилотников
Второй по популярности стереотип состоит в том, что беспилотники не смогут ездить в России на большие расстояния. Проблему скептики видят в том, что все беспилотные автомобили в будущем станут исключительно электрическими. Следовательно, им будет не хватать заряда аккумулятора для дальних дистанций, а нужное количество станций подзарядки на просторах нашей страны построить слишком сложно.
На деле многие компании, которые разрабатывают беспилотники, имеют в своём арсенале гибридные и бензиновые автомобили, которые решают эту проблему. Беспилотники не обязательно должны быть электрическими. Ещё один распространённый довод против беспилотников на ультрадлинной дистанции — нехватка станций 5G. Но, как мы разобрались чуть раньше, и этот фактор не играет определяющей роли.
Вопреки общему мнению, огромные расстояния вообще могут стать точкой прогресса для беспилотников. Ведь грузоперевозки — один из путей развития самоуправляемых машин. В плане технологий автономное движение грузовиков продвинулось дальше разработок в легковом сегменте: тягачи уже умеют ездить колонной, сохраняя строй, а общий уровень автоматизации грузового транспорта позволяет уверенно говорить о скором появлении серийных решений.
До пандемии-2020 в США наблюдался дефицит дальнобойщиков, констатировала отраслевая ассоциация ATA. В Соединённых Штатах грузовики курсируют внутри страны, иногда заезжая в Мексику и Канаду. В России потенциал грузового рынка беспилотников также велик. Кроме собственной территории, Россия перевозит грузы в Европу. Например, «Газпромнефть» в декабре 2020 года протестировала электрический грузовой беспилотник от КамАЗа. Пока компания планирует использовать его только для перевозки грузов на складах и промышленных объектах — и это лишь начало пути.
«Безусловно, учитывая протяжённость нашей страны, её разнообразный климат и рельеф, появление беспилотного транспорта на дорогах общего пользования не будет одномоментным и повсеместным. Однако, учитывая имеющийся технологический задел, высокую степень готовности отечественных технологических лидеров и IT-индустрии, амбициозные планы и поставленные цели, не вызывает никаких сомнений: внедрение беспилотного транспорта в России — ближайшее и неизбежное технологическое будущее», — рассказал Журналу Авто.ру директор департамента цифровой трансформации минтранса России Дмитрий Баканов.
Миф #3. Беспилотники всегда будут дороже обычных автомобилей
Несомненно, беспилотный автомобиль пока намного дороже обычного, и какое-то время разница в цене наверняка сохранится. Но когда полностью автономные беспилотники смогут ездить по дорогам, стоимость их содержания сможет сравняться с содержанием обычного автомобиля вкупе с зарплатой водителя. А со временем — даже стать дешевле.
«Разница в цене между беспилотным автомобилем и обычным постоянно меняется. Сегодня беспилотник может стоить 100 тысяч долларов, через полгода — 50 тысяч, а через год или два — $8000 или $6000. Стоимость быстро снижается, так как машин становится больше. А вместе с ним становится больше компаний, которые производят узлы и сенсоры для беспилотников. Между всеми игроками конкуренция и ценовые войны. Любая технология со временем развивается и становится дешевле, если на неё есть спрос», — говорят в Яндексе.
Генеральный директор разработчика беспилотников Waymo Джон Крафчик в интервью немецкому бизнес-изданию Manager Magazin рассказал, сколько может стоить каждый из автомобилей компании: «Если мы оснастим минивэн Chrysler Pacifica или электрический Jaguar I‑Pace нашими датчиками и компьютерами, то это будет стоить не больше, чем в меру оснащённый Mercedes-Benz S‑класса». В США премиальный седан в не самой дешёвой версии стоит примерно 180 тысяч долларов. Но стоимость электронных компонентов постоянно снижается. А Яндекс инвестирует в создание собственных лидаров, которые будут ощутимо дешевле уже существующих на рынке решений.
Над тем, чтобы снизить себестоимость электрических беспилотников, а вместе с тем и конечную цену для потребителей, сейчас активно работает Apple. По информации Reuters, компания создаёт новую технологию аккумуляторов. Она поможет снизить стоимость производства электродвигателей для машин и увеличить дальность поездок. И если два года назад аналитики из Гарварда предсказывали, что технология автономных транспортных средств будет слишком дорогой для массового внедрения, то сейчас беспилотники на дорогах городов уже не кажутся чем-то невозможным.
Миф #4. Законы никогда не разрешат беспилотникам ездить самостоятельно
Действительно, вопрос законности использования беспилотников требует особого разбора. Журнал Авто.ру даже подготовил отдельный разбор того, что разрешено и что запрещено беспилотникам в разных странах. Если кратко, то всё больше государств легализуют использование беспилотных машин в обычных условиях. Россия, США, Финляндия, Сингапур, Китай — где-то в отдельных районах, а где-то и в целой стране беспилотники уже стали легальными.
Поскольку технология беспилотного транспорта ещё не доведена до совершенства, то в большинстве стран в салоне за рулём должен находиться водитель. В России это обозначено в постановлении правительства, которое приняли в ноябре 2018 года. При этом из правила есть исключение: в татарстанском Иннополисе беспилотники на законных основаниях ездят без человека за рулём.
Процесс внедрения законодательства — дело небыстрое, однако в последнее время оно сдвинулось с мёртвой точки. В начале 2020 года правительство разрешило тестировать беспилотники дополнительно в 11 регионах России помимо Москвы и Татарстана. Яндекс выпустил свои машины на улицы столицы ещё раньше — и уже собрал тысячи километров для анализа. А в декабре 2020 года на улицы Москвы выехали беспилотные автомобили Сбера.
На пути внедрения законодательства для беспилотников встречаются препятствия. 1 апреля 2020 года Владимир Путин поручил правительству до конца мая разработать план, который позволит выпустить на дороги беспилотники без водителей в салоне. По информации The Bell, одна из проблем была в том, что Минтранс и Минпромторг не могли решить, кто должен регулировать формирующийся рынок беспилотников.
«Для практического внедрения и массового использования необходимо формирование достаточной нормативной правовой базы. Работы в данном направлении активно ведутся. В марте 2020 года утверждена концепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств, разработан и готовится к утверждению комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высоко автоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусматривающих их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах Российской Федерации», — рассказали Журналу Авто.ру в пресс-службе министерства транспорта России.
Однако в марте 2021 года «комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) без присутствия инженера-испытателя в салоне» был утверждён. До конца года должен быть разработан и проект федерального закона, в котором предполагается описать полномочия госорганов в области «формирования политики в сфере высокоавтоматизированных и инновационных транспортных средств», а также требования к перевозке пассажиров, наличию полисов ОСАГО, периодичности техосмотра и так далее, рассказывал весной «Коммерсантъ».
Миф #5. Технология беспилотников сложная и будет доработана не скоро
Принято считать, что у автомобиля может быть шесть уровней автономности. 0 — это машина, которой полностью управляет человек, 6 — автомобиль, которому человек вообще не нужен. Тот самый идеальный беспилотник будущего. Сейчас все беспилотники находятся примерно между 2‑м и 3‑м уровнями.
Чтобы добраться до верхнего звена и сместить с пьедестала обычные машины с людьми за рулём, беспилотникам ещё предстоит многому научиться. Например, передвигаться в больших мегаполисах в час пик. В таком трафике может возникнуть миллиард непредвиденных обстоятельств, поэтому беспилотники продолжают тестировать на разных местностях и в городах с разным населением.
«Беспилотник может, конечно, и сейчас проехать по центру Москвы в сильном трафике, но очень медленно и оглядываясь на каждом углу. Но мы ведь хотим ездить на беспилотниках так же быстро, как в обычных машинах с водителем, — рассуждают в Яндексе. — Никто не захочет заказывать беспилотное такси, которое будет везти на 40 минут дольше, чем обычное такси с живым водителем. До того момента, как беспилотники догонят людей по скорости движения и перегонят по безопасности в условиях центра города в час пик, осталось ещё лет пять».
Исследователи предположили, что большие корпорации продолжат двигать рынок беспилотников вперёд. Например, в январе General Motors и Microsoft вложили $2 млрд в Cruise — стартап, который разрабатывает беспилотные такси. Это лишь один из примеров. В 2021 году можно ожидать гонку технологий беспилотного транспорта. Будущее уже совсем близко. В итоге люди просто не заметят, как беспилотники станут нормой на дорогах. Ведь технологии не развиваются за секунду, а постепенно, но неотвратимо интегрируются в нашу жизнь.