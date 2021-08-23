Техосмотр больше не нужен? Объясняем, как теперь покупать ОСАГО

5 главных мифов о трудностях беспилотников в России
Разбор

Анна Хохлова

Многие люди не верят в беспилотники. Вот их аргументы: такие машины никогда не удастся массово вывести на дороги, само­управля­емые авто­мобили никогда не заменят живых водителей, и вообще, беспилотники — это что-то из области фантастики. Особенно в России, где и дорог-то нормальных мало. Но так ли это на самом деле?

«Технология беспилотного транспорта быстро развивается. Она очень сложная и в ней мало кто разбирается. Эксперты делают прогнозы, основы­ваясь на том, какие подходы сущест­вовали пять лет назад, но с тех пор многое поменя­лось. Из‑за этого недостатка знаний вырастает множество стереотипов и заблуж­дений», — рассказали Журналу Авто.ру в беспилотном подраз­делении Яндекса. Попробуем вместе с экспертами разобраться, насколько эти стереотипы соответ­ствуют действитель­ности.

Миф #1. Беспилотники не смогут ездить без 5G

Пожалуй, самый распространённый стереотип: беспилот­никам нужен быстрый интернет — 5G — и без этого типа связи само­управля­емые автомобили ездить не смогут. Эксперты KPMG, составляющие ежегодный рейтинг стран по прогрессу в области беспилотного транспорта, даже включают уровень развития 5G в перечень необходимых предпосылок для развития автономных авто­мобилей. В частности, из-за этого Россия занимает в рейтинге только 26‑е место.

В России 5G действительно пока массово не работает, и когда его наладят — неизвестно. Ведь операторам связи придётся потратить на развитие этой техно­логии колоссальную сумму: к 2027 году расходы на внедрение 5G превысят 1 трлн рублей. Согласно прогнозу АКРА, внедрять 5G в России начнут не раньше 2024 года, и сроки могут дополни­тельно сдвинуть из-за недо­статочного спроса на технологию.

Однако беспилотники и в России, и в других странах вовсю ездят без 5G. Этим стандартом связи не пользуются ни в Waymo, ни в Яндексе, ни в Tesla. Каждая из этих компаний вывела собственные беспилот­ники на дороги общего пользо­вания в тестовом режиме; у каждой есть задокументи­рованные поездки с людьми, которые не управляли машиной. И всё это без быстрого интернета — зато с радарами, лидарами и прочим оборудова­нием, которое действительно необходимо беспилотникам.

«Единого стандарта» конструкции беспилотников на данный момент вообще не существует — и возможно, кто-то из разработ­чиков действительно создаст эффективное решение с использова­нием 5G. Но прямо сейчас в этом нет реальной необходи­мости: 5G — это отнюдь не обязатель­ная технология для того, чтобы машины исправно работали.

Миф #2. Далёкие расстояния помешают быстрому распространению беспилотников

Второй по популярности стереотип состоит в том, что беспилотники не смогут ездить в России на большие расстояния. Проблему скептики видят в том, что все беспилотные автомобили в будущем станут исключи­тельно электриче­скими. Следовательно, им будет не хватать заряда аккуму­лятора для дальних дистанций, а нужное количество станций подзарядки на просторах нашей страны построить слишком сложно.

На деле многие компании, которые разрабатывают беспилотники, имеют в своём арсенале гибридные и бензиновые авто­мобили, которые решают эту проблему. Беспилотники не обязательно должны быть электриче­скими. Ещё один распро­странённый довод против беспилотников на ультра­длинной дистанции — нехватка станций 5G. Но, как мы разобрались чуть раньше, и этот фактор не играет определяющей роли.

Вопреки общему мнению, огромные расстояния вообще могут стать точкой прогресса для беспилотников. Ведь грузо­перевозки — один из путей развития само­управляемых машин. В плане технологий автономное движение грузовиков продвинулось дальше разработок в легковом сегменте: тягачи уже умеют ездить колонной, сохраняя строй, а общий уровень автомати­зации грузового транс­порта позволяет уверенно говорить о скором появлении серийных решений.

Фото: TuSimple

До пандемии-2020 в США наблюдался дефицит дальнобойщиков, констати­ровала отраслевая ассоциация ATA. В Соединённых Штатах грузовики курсируют внутри страны, иногда заезжая в Мексику и Канаду. В России потенциал грузового рынка беспилотников также велик. Кроме собственной территории, Россия перевозит грузы в Европу. Например, «Газпром­нефть» в декабре 2020 года протестировала электрический грузовой беспилотник от КамАЗа. Пока компания планирует использовать его только для перевозки грузов на складах и промыш­ленных объектах — и это лишь начало пути.

«Безусловно, учитывая протяжённость нашей страны, её разнообразный климат и рельеф, появление беспилотного транспорта на дорогах общего пользования не будет одномоментным и повсеместным. Однако, учитывая имеющийся технологический задел, высокую степень готовности отечественных технологических лидеров и IT-индустрии, амбициозные планы и поставленные цели, не вызывает никаких сомнений: внедрение беспилотного транспорта в России — ближайшее и неизбежное технологическое будущее», — рассказал Журналу Авто.ру директор департамента цифровой трансформации минтранса России Дмитрий Баканов.

Миф #3. Беспилотники всегда будут дороже обычных автомобилей

Несомненно, беспилотный автомобиль пока намного дороже обычного, и какое-то время разница в цене наверняка сохранится. Но когда полностью автономные беспилотники смогут ездить по дорогам, стоимость их содер­жания сможет сравняться с содер­жанием обычного автомобиля вкупе с зарплатой водителя. А со временем — даже стать дешевле.

«Разница в цене между беспилотным автомобилем и обычным постоянно меняется. Сегодня беспилотник может стоить 100 тысяч долларов, через полгода — 50 тысяч, а через год или два — $8000 или $6000. Стоимость быстро снижается, так как машин становится больше. А вместе с ним становится больше компаний, которые производят узлы и сенсоры для беспилотников. Между всеми игроками конкуренция и ценовые войны. Любая технология со временем развивается и становится дешевле, если на неё есть спрос», — говорят в Яндексе.

Генеральный директор разработчика беспилотников Waymo Джон Крафчик в интервью немецкому бизнес-изданию Manager Magazin рассказал, сколько может стоить каждый из автомобилей компании: «Если мы оснастим минивэн Chrysler Pacifica или электрический Jaguar I‑Pace нашими датчиками и компьютерами, то это будет стоить не больше, чем в меру оснащённый Mercedes-Benz S‑класса». В США премиальный седан в не самой дешёвой версии стоит примерно 180 тысяч долларов. Но стоимость электронных компонентов постоянно снижается. А Яндекс инвестирует в создание собственных лидаров, которые будут ощутимо дешевле уже существующих на рынке решений.

Фото: Waymo

Над тем, чтобы снизить себестоимость электрических беспилотников, а вместе с тем и конечную цену для потребителей, сейчас активно работает Apple. По информации Reuters, компания создаёт новую технологию аккуму­ляторов. Она поможет снизить стоимость произ­водства электро­двигателей для машин и увеличить дальность поездок. И если два года назад аналитики из Гарварда пред­сказывали, что технология автономных транспортных средств будет слишком дорогой для массового внедрения, то сейчас беспилотники на дорогах городов уже не кажутся чем-то невозможным.

Миф #4. Законы никогда не разрешат беспилотникам ездить самостоятельно

Действительно, вопрос законности использо­вания беспилотников требует особого разбора. Журнал Авто.ру даже подготовил отдельный разбор того, что разрешено и что запрещено беспилотникам в разных странах. Если кратко, то всё больше государств легализуют использо­вание беспилотных машин в обычных условиях. Россия, США, Финляндия, Сингапур, Китай — где-то в отдель­ных районах, а где-то и в целой стране беспилотники уже стали легальными.

Поскольку технология беспилотного транспорта ещё не доведена до совер­шенства, то в большинстве стран в салоне за рулём должен находиться водитель. В России это обозначено в постанов­лении правитель­ства, которое приняли в ноябре 2018 года. При этом из правила есть исключение: в татар­станском Иннополисе беспилотники на законных основаниях ездят без человека за рулём.

Процесс внедрения законодательства — дело небыстрое, однако в последнее время оно сдвинулось с мёртвой точки. В начале 2020 года правитель­ство разрешило тестировать беспилотники дополни­тельно в 11 регионах России помимо Москвы и Татарстана. Яндекс выпустил свои машины на улицы столицы ещё раньше — и уже собрал тысячи километров для анализа. А в декабре 2020 года на улицы Москвы выехали беспилотные автомобили Сбера.

На пути внедрения законодательства для беспилотников встречаются препятствия. 1 апреля 2020 года Владимир Путин поручил правитель­ству до конца мая разработать план, который позволит выпустить на дороги беспилотники без водителей в салоне. По информации The Bell, одна из проблем была в том, что Минтранс и Минпромторг не могли решить, кто должен регулировать формирующийся рынок беспилотников.

«Для практического внедрения и массового использования необходимо формирование достаточной нормативной правовой базы. Работы в данном направлении активно ведутся. В марте 2020 года утверждена концепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств, разработан и готовится к утверждению комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высоко автоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусматривающих их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах Российской Федерации», — рассказали Журналу Авто.ру в пресс-службе министерства транспорта России.

Однако в марте 2021 года «комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) без присутствия инженера-испытателя в салоне» был утверждён. До конца года должен быть разработан и проект федерального закона, в котором предполагается описать полномочия госорганов в области «формирования политики в сфере высокоавтоматизированных и инновационных транспортных средств», а также требования к перевозке пассажиров, наличию полисов ОСАГО, периодичности техосмотра и так далее, рассказывал весной «Коммерсантъ».

Миф #5. Технология беспилотников сложная и будет доработана не скоро

Принято считать, что у автомобиля может быть шесть уровней автономности. 0 — это машина, которой полностью управляет человек, 6 — автомобиль, которому человек вообще не нужен. Тот самый идеальный беспилотник будущего. Сейчас все беспилотники находятся примерно между 2‑м и 3‑м уровнями.

Чтобы добраться до верхнего звена и сместить с пьедестала обычные машины с людьми за рулём, беспилотникам ещё предстоит многому научиться. Например, пере­двигаться в больших мегаполисах в час пик. В таком трафике может возникнуть миллиард непред­виденных обстоятельств, поэтому беспилотники продолжают тестировать на разных местностях и в городах с разным населением. 

«Беспилотник может, конечно, и сейчас проехать по центру Москвы в сильном трафике, но очень медленно и оглядываясь на каждом углу. Но мы ведь хотим ездить на беспилотниках так же быстро, как в обычных машинах с водителем, — рассуждают в Яндексе. — Никто не захочет заказывать беспилотное такси, которое будет везти на 40 минут дольше, чем обычное такси с живым водителем. До того момента, как беспилотники догонят людей по скорости движения и перегонят по безопасности в условиях центра города в час пик, осталось ещё лет пять».

Фото: Cruise

Исследователи пред­положили, что большие корпорации продолжат двигать рынок беспилотников вперёд. Например, в январе General Motors и Microsoft вложили $2 млрд в Cruise — стартап, который разрабаты­вает беспилотные такси. Это лишь один из примеров. В 2021 году можно ожидать гонку техно­логий беспилотного транспорта. Будущее уже совсем близко. В итоге люди просто не заметят, как беспилотники станут нормой на дорогах. Ведь техно­логии не развиваются за секунду, а постепенно, но неотвратимо интегри­руются в нашу жизнь.

Верите в то, что люди в России массово пересядут на беспилотники в ближайшие 5 лет?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение