5 главных мифов о трудностях беспилотников в России

Многие люди не верят в беспилотники. Вот их аргументы: такие машины никогда не удастся массово вывести на дороги, само­управля­емые авто­мобили никогда не заменят живых водителей, и вообще, беспилотники — это что-то из области фантастики. Особенно в России, где и дорог-то нормальных мало. Но так ли это на самом деле?

«Технология беспилотного транспорта быстро развивается. Она очень сложная и в ней мало кто разбирается. Эксперты делают прогнозы, основы­ваясь на том, какие подходы сущест­вовали пять лет назад, но с тех пор многое поменя­лось. Из‑за этого недостатка знаний вырастает множество стереотипов и заблуж­дений», — рассказали Журналу Авто.ру в беспилотном подраз­делении Яндекса. Попробуем вместе с экспертами разобраться, насколько эти стереотипы соответ­ствуют действитель­ности.