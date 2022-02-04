Первый тест обновлённого Subaru Forester: 5 фактов про самую важную модель Subaru в России

Что нового? Во-первых, улучшенная система экстренного торможения. Теперь, если Форестер увидит препятствие, в которое он летит полным ходом, он не просто будет тормозить до последнего, но и сможет отрулить, если расстояние до объекта будет слишком маленьким. Принимая такое решение, электроника смотрит и на датчики в задней части кузова — если перестраиваться некуда, то машина будет замедляться до последнего, чтобы минимизировать потери.

Но ключевой недостаток EyeSight никуда не делся. Из-за того, что информация приходит только от камеры на лобовом стекле (никаких лидаров, радаров и сенсоров, кроме парктроника, спереди у машины нет), система слепнет в плохую погоду. Хорошо, что она хотя бы предупреждает об отключении сообщением на экране борткомпьютера. Чтобы этого избежать, приходится лить на стекло лишнюю омывайку. А ещё у стекла в зоне камеры EyeSight есть отдельная зона обогрева.

Доработке подверглась и система, которая следит за состоянием водителя. Встроенная в козырёк над верхним центральным дисплеем камера постоянно следит за взглядом человека за рулём. При малейшем намёке на опускающиеся веки или отведённый в сторону взгляд она требует сосредоточиться на дороге, а не считать ворон — при помощи звуковой индикации и сообщения на экране бортового компьютера.