5 главных фактов, которые надо знать о новой Hyundai Creta для России

Силовые агрегаты не поменялись вообще. Как и прежде, покупатели будут выбирать между атмосферными «четвёрками» 1.6 и 2.0. Базовый мотор выдаёт 123 либо 121 силу в зависимости от типа привода (переднеприводный вариант чуть мощнее), а отдача двухлитрового агрегата — 149,6 л.с. Шестиступенчатый «автомат» и полный привод сочетаются с любым из двигателей.

Факт #4. В комплектациях — много нового (и дорогого)

Список с названиями комплектаций уже озвучен, но ни разблюдовки, ни цен пока нет. Возможно, больше ясности появится 2 июля, когда в представительстве Hyundai Motor объявят дату начала продаж. Тем не менее уже сейчас можно говорить о том, чем нас побалует новинка. Начнём с того, что машин без мультимедийки больше не будет: даже самая простая Creta получит 8‑дюймовый дисплей. В богатых версиях тачскрин увеличивается до 10,25 дюйма. По набору функций топовая «голова» не отличается от тех систем, что стоят на старших моделях, вроде Tucson и Santa Fe. А ещё в качестве опции отныне доступна акустика Bose. Примечательно, что аудиосекцию с восьмидюймовой мультимедийкой обслуживает усилитель, встроенный в головное устройство, а в случае с топовой системой выходной сигнал усиливает отдельный внешний модуль.