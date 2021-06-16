5 главных фактов, которые надо знать о новой Hyundai Creta для России
Кирилл Бревдо
Hyundai Creta — продукт особой важности: мало того, что это бестселлер корейской марки, так ещё и самый популярный кроссовер на нашем рынке! В прошлом году дилеры передали клиентам 73 537 машин, обеспечив Крете четвёртое место в абсолютном зачёте продаж. Так что в важности этой новинке не откажешь! Презентация кроссовера прошла на заводе бренда в Санкт-Петербурге и дала ответы на многие вопросы о российской Крете. Мы побывали на мероприятии и готовы рассказать пять самых важных фактов о преемнике российского хита.
Факт #1. К дизайну придётся привыкать
Трудно сказать, стала ли Creta красивее. Очевидно одно: она выглядит интереснее и ярче. Морда явно «опалисадилась» — форма решётки радиатора и светотехника выполнены по образу и подобию флагмана.
Все машины на презентации были со светодиодными фарами, однако во время экскурсии по заводу на конвейере можно было выхватить взглядом кроссовер в скромной комплектации с базовой оптикой, где в фаре вместо трёх светодиодных «зрачков» головного света стоит довольно крупная линза с галогенкой.
На самом деле российская Creta имеет достаточный набор отличий от вроде бы схожих машин с других рынков — китайского ix25 и индийского тёзки. Помимо видоизменённых бамперов и решётки радиатора, здесь ещё и своя задняя дверь с оригинальными выштамповками и дополнительным оптическим элементом. А вот интерьер у автомобилей питерской сборки будет такой же, как и у варианта из Индии, то есть с горизонтально ориентированным экраном мультимедийки, а также с физическими кнопками и рукоятками климат-контроля. Китайский салон российский офис отверг, разумно рассудив, что до тотально сенсорного управления всем и вся отечественный клиент ещё не созрел.
Удалось пощупать разные версии Креты, кроме разве что совсем базовых. Нарядно выглядит машина с двухцветной чёрно-коричневой кожаной отделкой и большим мультимедийным дисплеем, как на фирменных фотографиях. Чуть проще смотрится кроссовер с комбинированным салоном, но и он производит очень приятное впечатление. А вот автомобиль с тряпичной отделкой, базовым восьмидюймовым экраном и простенькой центральной консолью из серого пластика (вместо маркого чёрного глянца на дорогих версиях) уже кажется простоватым. Но и в таком виде интерьер визуально приятнее, чем был у машины прошлого поколения.
Факт #2. Creta стала крупнее. Но не слишком
Увеличение габаритов при смене поколений — явление распространённое. Не обошло оно и Крету, однако рост оказался весьма умеренным. К длине кузова приплюсовались 30 мм, из которых 20 мм пришлись на колёсную базу. Всего 10 мм кроссовер прибавил в ширину и на те же 10 мм стал ниже. Зато в салоне теперь больше простора: он шире в плечах (+17 мм спереди и +20 мм сзади) и с увеличенным пространством для ног (+17 мм для передних кресел и +20 мм для обитателей второго ряда). Сзади и впрямь вольготно: человек ростом за метр восемьдесят сам за собой садится с запасом в сантиметр по коленям и при этом не подпирает головой потолок.
Дорожный просвет не изменился, оставшись в пределах 190 мм. А вот багажник прибавил 31 литр, увеличившись до 433 л. Здесь, правда, стоит сделать уточнение. Эти данные заявлены для автомобилей с докаткой, то есть в околобазовых комплектациях, которые оснащаются 16-дюймовыми колёсами на стальных дисках. Версии пожирнее идут с «литьём» на 17 дюймов. И вот уже в эти Креты кладут полноразмерные запаски на дисках такого же размера. В этом случае объём багажника будет поскромнее. Насколько именно? Представители Hyundai с ходу ответить не смогли.
Факт #3. Техника старая. Но есть нюансы
Платформа изменений не претерпела. Технически это всё так же старая Creta со стойками Макферсон спереди и скручивающейся балкой или многорычажкой сзади — в зависимости от того, передний привод или полный соответственно. Спереди модернизировали крепление подрамника и укрупнили рычаги, а сзади изменили угол установки амортизаторов: теперь они ориентированы более вертикально. Ну и всё.
Силовые агрегаты не поменялись вообще. Как и прежде, покупатели будут выбирать между атмосферными «четвёрками» 1.6 и 2.0. Базовый мотор выдаёт 123 либо 121 силу в зависимости от типа привода (переднеприводный вариант чуть мощнее), а отдача двухлитрового агрегата — 149,6 л.с. Шестиступенчатый «автомат» и полный привод сочетаются с любым из двигателей.
Факт #4. В комплектациях — много нового (и дорогого)
Список с названиями комплектаций уже озвучен, но ни разблюдовки, ни цен пока нет. Возможно, больше ясности появится 2 июля, когда в представительстве Hyundai Motor объявят дату начала продаж. Тем не менее уже сейчас можно говорить о том, чем нас побалует новинка. Начнём с того, что машин без мультимедийки больше не будет: даже самая простая Creta получит 8‑дюймовый дисплей. В богатых версиях тачскрин увеличивается до 10,25 дюйма. По набору функций топовая «голова» не отличается от тех систем, что стоят на старших моделях, вроде Tucson и Santa Fe. А ещё в качестве опции отныне доступна акустика Bose. Примечательно, что аудиосекцию с восьмидюймовой мультимедийкой обслуживает усилитель, встроенный в головное устройство, а в случае с топовой системой выходной сигнал усиливает отдельный внешний модуль.
Ещё Creta нового поколения может оснащаться системой кругового обзора, а камера заднего вида получила омыватель, которого ей так не хватало раньше. Из других важных приобретений стоит отметить панорамную крышу со сдвижным люком. Интересный факт: в отличие от остального оборудования, её монтаж происходит не в цехе сборки, а в павильоне окраски. Оказывается, эта операция столь трудоёмка, что технологически просто не вписывается в ритм конвейера. И для работ с крышей пришлось дополнительно набрать и обучить новых сотрудников!
Факт #5. Крета заметно поумнела
Вслед за старшими моделями Creta получила набор электронных помощников Smart Sense, который включает в себя адаптивный круиз-контроль с навыками автоматического торможения и систему мониторинга слепых зон. А также, судя по всему, и прикольную фишку, освоенную старшими моделями, когда при перестроении на экран приборной панели выводится изображение с одной из камер в наружных зеркалах заднего вида. Так это или нет, проверим во время полноценного теста.
Но ещё интереснее телематика Bluelink, которой будет оснащаться почти половина всех российских Крет. Для пользования системой надо скачать приложение на смартфон (поддерживаются iOS и Android) и привязать автомобиль к профилю. После этого можно дистанционно открывать и закрывать машину, запускать и глушить двигатель, менять установки климат-контроля и обогревов, а ещё мониторить такие показатели, как запас хода и давление в шинах. Правда, последний пункт реализован только в полноприводных Кретах, где используются соответствующие датчики, поскольку в машинах с приводом на переднюю ось контроль давления осуществляется посредством датчиков ABS.
Также Bluelink показывает геолокацию автомобиля. А на кроссоверах с системой кругового обзора доступна самая прикольная функция телематики — возможность сделать снимок окружения автомобиля. Отправил из приложения соответствующий запрос — и через пару секунд получил картину мира вокруг машины.