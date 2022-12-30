Вообще кажется странным, что создатели Xpeng выбрали привычную для большинства современных и более-менее доступных машин компоновку, хотя модель фактически создавали с нуля. И в целом конструкция получилась незатейливой. Батарея под полом (это именно её часть образует небольшой тоннель в салоне), спереди стойки МакФерсон, сзади простая зависимая балка. Так что от езды на Икспенге ничего особенного не ждёшь.

А зря! Кроссовер так приятно снимается с места и столь послушно ускоряется, что от каждого нажатия на акселератор получаешь удовольствие. Взрывной динамики нет, но сил и крепкой непрерывной тяги у G3 более, чем достаточно. «Сотню» кроссовер набирает за честные 8,5 секунды, и ничуть не теряет запала после этого. Но если асфальт влажный, результат в абсолютных цифрах будет хуже, ведь в пробуксовку колёса срываются даже на 80 км/ч! И именно в этих режимах нехватку полного привода чувствуешь особенно остро. А уж в спортивных настройках силового агрегата Xpeng становится ещё острее, хотя до неуместной нервозности дело всё-таки не доходит.

Подобной динамике лучше всего подошло бы более плотное шасси, но у G3 нет спортивных перегибов в настройках. Наоборот, на умеренных скоростях подвеска кажется очень комфортной, а в резких поворотах даже немного валкой. В виражах покруче кроссовер показывает явную склонность к сносу, с которым эффективно борется система стабилизации, ограничивая тягу. А если найти в китайском меню функцию отключения ESP, то машина просто будет чуть дольше скользить до того момента, пока её не одёрнет электроника.

Синтетический руль не способствует точности руления, но и негодования не вызывает ­— в городском ритме информации на нём хватает.