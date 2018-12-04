BMW M2, Alfa Romeo 4C и Lotus Exige сразились в дрэге

На британской взлётной полосе состоялась битва близких по характеристикам купе: все представленные автомобили разгоняются до сотни за 4–5 секунд. Сначала из трёх разных BMW M2 (410-сильного BMW M2 Competition и двух базовых 370-сильных М2 с механикой и «роботом») выбрали самую быструю версию, которую выставили против более лёгких Alfa Romeo 4C (241 л.с.) и Lotus Exige 350 Sport (355 л.с.). А в конце победитель вышел против «босса» – 640-сильного родстера Lamborghini Huracan Performante.