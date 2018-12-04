Кен Блок испытал свой новый 927-сильный пикап в дрифте

BMW M2, Alfa Romeo 4C и Lotus Exige сразились в дрэге

Видео
Welcome back to the 888MF YouTube channel. In this video we put my Alfa 4C up against a BMW M2 Competition and a Lotus Exige 350 Sport. I hope you enjoy and feel free to like, subscribe and comment. There is some bonus footage at the end of the video!! To view the drag race of the Porsche 997 GT3 RS 4.0 v Ferrari 458 Speciale click on this link: https://www.youtube.com/watch?v=G5fesqJI8kc&t=6s Follow me on Instagram @888mf Go follow Becky on Instagram @queenb Check out @mmrperformance who own the M2 Competition Thanks to James, Dan and Stewart for participating  Any rude comments will be deleted and the user hidden from the channel

На британской взлётной полосе состоялась битва близких по характеристикам купе: все представленные автомобили разгоняются до сотни за 4–5 секунд. Сначала из трёх разных BMW M2 (410-сильного BMW M2 Competition и двух базовых 370-сильных М2 с механикой и «роботом») выбрали самую быструю версию, которую выставили против более лёгких Alfa Romeo 4C (241 л.с.) и Lotus Exige 350 Sport (355 л.с.). А в конце победитель вышел против «босса» – 640-сильного родстера Lamborghini Huracan Performante.

Кто делает лучшие спортивные купе?

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