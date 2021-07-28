46-дюймовые колёса и огромный дорожный просвет: Ford F-250 превратили в MegaRaptor

- Основное отличие MegaRaptor от заводского Ford F-250 — это 46-дюймовые колёса. Их собрали на базе дисков на 20 дюймов, позаимствованных у военных: диски особо устойчивы к повреждениям и могут выдержать даже взрыв мины. На них надели «злую» резину Michelin XZL размерностью 395/85 R20 также с военных складов. Ателье особо оговаривает, что колёса совершенно новые, хотя возраст покрышек, которые будут устанавливаться на клиентские машины, может достигать пяти лет.
- Такое вооружение привело к необходимости доработки шасси, где появились альтернативные рычаги собственной разработки MegaRexx и амортизаторы Bilstein (это добавило дорожному просвету ещё 65 миллиметров). Опционально доступны гоночные амортизаторы Fox Racing с выносными резервуарами.
- Чтобы гигантские колёса поместились в арки, ателье вынуждено было не только вынести вперёд переднюю ось на 40 миллиметров, но и заменить кузовные детали пластиковыми альтернативами — например, капот и крылья теперь представляют собой одно целое. При этом отмечается, что грузовая платформа пикапа не дорабатывалась, однако в зависимости от глубины доработок ширина пикапа может вырасти на величину до полуметра.
- Наконец, Ford F-250 снабдили развитым силовым бампером с собственным именем Smasher и светодиодными вставками, а также выдвигающимися подножками с сервоприводом для облегчения доступа в кабину.
- Силовой агрегат тюнеры не трогают: MegaRaptor сохраняет свой дизельный 6,7-литровый V8, развивающий 475 л.с. и 1424 Нм крутящего момента. Однако чтобы компенсировать вес огромных колёс, ателье меняет задний дифференциал.
- MegaRexx заявляет о готовности доработать по этой схеме любой грузовик из семейства Ford Super Duty, но процесс быстрым не будет: постройка каждой машины занимает 2–3 месяца. Стоимость проекта «под ключ» не разглашается.
Зимой собственную версию Ford F-250 представила компания Shelby American. Программа доработки включала в себя изменение внешности и усиление подвески, при этом Shelby комплектует свои пикапы лишь 37-дюймовыми шинами.