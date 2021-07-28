46-дюймовые колёса и огромный дорожный просвет: Ford F-250 превратили в MegaRaptor

Основное отличие MegaRaptor от заводского Ford F-250 — это 46-дюймовые колёса. Их собрали на базе дисков на 20 дюймов, позаим­ствованных у военных: диски особо устойчивы к повреждениям и могут выдержать даже взрыв мины. На них надели «злую» резину Michelin XZL размерностью 395﻿/85 R20 также с военных складов. Ателье особо оговаривает, что колёса совершенно новые, хотя возраст покрышек, которые будут устанавли­ваться на клиентские машины, может достигать пяти лет.

Такое вооружение привело к необходимости доработки шасси, где появились альтернативные рычаги собственной разработки MegaRexx и амортизаторы Bilstein (это добавило дорожному просвету ещё 65 милли­метров). Опционально доступны гоночные амортизаторы Fox Racing с выносными резервуарами.

Чтобы гигантские колёса поместились в арки, ателье вынуждено было не только вынести вперёд переднюю ось на 40 милли­метров, но и заменить кузовные детали пластиковыми альтер­нативами — например, капот и крылья теперь пред­ставляют собой одно целое. При этом отмечается, что грузовая платформа пикапа не дорабаты­валась, однако в зависимости от глубины доработок ширина пикапа может вырасти на величину до полуметра.

Наконец, Ford F-250 снабдили развитым силовым бампером с собственным именем Smasher и свето­диодными вставками, а также выдвигающи­мися подножками с серво­приводом для облегчения доступа в кабину.

Силовой агрегат тюнеры не трогают: MegaRaptor сохраняет свой дизельный 6,7-литровый V8, развивающий 475 л.с. и 1424 Нм крутящего момента. Однако чтобы компенсировать вес огромных колёс, ателье меняет задний дифференциал.

MegaRexx заявляет о готовности доработать по этой схеме любой грузовик из семейства Ford Super Duty, но процесс быстрым не будет: постройка каждой машины занимает 2–3 месяца. Стоимость проекта «под ключ» не разглашается.

Зимой собственную версию Ford F-250 представила компания Shelby American. Программа доработки включала в себя изменение внешности и усиление подвески, при этом Shelby комплектует свои пикапы лишь 37-дюймовыми шинами.