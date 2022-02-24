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45-летний Mercedes-Benz 450SL с мизерным пробегом оценили дешевле Toyota Camry, но есть нюанс

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Дмитрий Елизаров

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На онлайн-аукционе Copart, который специализируется на повреждённых и списанных автомобилях, завершились торги по Mercedes-Benz 450SL выпуска 1977 года. Одна из последних ставок за автомобиль, проехавший всего 5,5 тысячи километров, составляла 23 тысячи долларов — это 1,8 миллиона рублей по актуальному курсу и ниже базовой стоимости седана Toyota Camry в России. Дело в том, что «капсуле времени» может потребоваться дорогостоящий ремонт.

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  • Основная причина относительной дешевизны автомобиля в том, что он когда-то был затоплен. Детали повреждений онлайн-площадка не раскрывает. Автомобиль находится в Нью-Орлеане: не исключено, он пострадал от последствий урагана Ида, прошедшего в этом регионе США в прошлом году.
  • На приложенных к объявлению фотографиях видимых повреждений нет: и кузов, и моторный отсек, и салон родстера выглядят соответствующими заявленному пробегу. Однако вода могла повредить скрытые полости кузова, электропроводку и другие компоненты автомобиля.
  • При этом в объявлении отдельно отмечается, что двигатель Mercedes-Benz 450SL заводится и машина способна перемещаться своим ходом.
  • Каким именно силовым агрегатом оснащён этот экземпляр, не уточняется. Mercedes-Benz 450SL в годы производства комплектовались 4,5-литровым V8, развивавшим 225 л.с. и 377 Нм крутящего момента в сочетании с трёхступенчатой автоматической коробкой.

В декабре прошлого года на продажу выставлялось более десятка Ford Mustang, выпущенных в середине 1960‑х. Автомобили оценили по тысяче долларов: среди них нет ни одного комплектного или на ходу.

Рискнули бы купить «утопленника»?

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