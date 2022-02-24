45-летний Mercedes-Benz 450SL с мизерным пробегом оценили дешевле Toyota Camry, но есть нюанс

На приложенных к объявлению фотографиях видимых повреждений нет: и кузов, и моторный отсек, и салон

родстера

выглядят соответствующими заявленному пробегу. Однако вода могла повредить скрытые полости кузова, электропроводку и другие компоненты автомобиля.