45-летний Mercedes-Benz 450SL с мизерным пробегом оценили дешевле Toyota Camry, но есть нюанс

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Разбитый Porsche Carrera GT оценили в 27 миллионов рублей, и это недорого
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На онлайн-аукционе Copart, который специализируется на повреждённых и списанных автомобилях, завершились торги по Mercedes-Benz 450SL выпуска 1977 года. Одна из последних ставок за автомобиль, проехавший всего 5,5 тысячи километров, составляла 23 тысячи долларов — это 1,8 миллиона рублей по актуальному курсу и ниже базовой стоимости седана Toyota Camry в России. Дело в том, что «капсуле времени» может потребоваться дорогостоящий ремонт.
В декабре прошлого года на продажу выставлялось более десятка Ford Mustang, выпущенных в середине 1960‑х. Автомобили оценили по тысяче долларов: среди них нет ни одного комплектного или на ходу.