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Новое приложение Volvo позволит распознавать автомобили Volvo на улице

450 000 российских электрокаров в год, чнь слжн вктрн и основные новинки начала года в России. Главное за день

Новости

Редакция Авто.ру

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Добрый вечер! У Alfa Romeo появился небольшой кроссовер Tonale. У него несколько гибридных силовых агрегатов, очень «острый» руль и мультимедийка с ассистентом от Amazon. А ещё он неплохо выглядит! Посмотрим, выведет ли Tonale продажи марки на новый уровень, а пока — к другим интересным новостям и классным статьям за последние 24 часа. 

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Самые быстрые вседорожники на Авто.ру

«Заряженные» вседорожники круты не только потому, что они одновременно вместительные и быстрые. Ещё на них можно гонять круглый год и по любым дорогам! Оценив текущие погодные условия, мы заглянули на Авто.ру в поисках мощнейших вседорожников и отобрали шесть очень «горячих» экземпляров. Оцените, пока их не продали!

Картинки, которые хочется поставить на скринсейвер

Художник и фотограф Миран Рахим решил напомнить о том, что автомобиль — это не просто средство передвижения, но ещё и часть (а иногда и самостоятельный предмет) искусства. Посмотрите на его работы в стилистике культовых фильмов, в которых машинам отведена если не первая, то как минимум очень важная роль.

Немного важных новостей

  • Hyundai и Kia отзовут почти полмиллиона машин из-за риска возгорания.
  • «Всемирный автомобиль года»: названы финалисты.
  • Стартап «Кама» хочет выпускать до 450 тысяч электрокаров в год.
  • Lexus может заменить седан IS электрокаром.

Почитать (и поиграть) перед сном

Мы не раз писали о том, что 2022 год станет довольно богатым на автомобильные новинки. Так вот: прошёл только один месяц, но в России уже целая россыпь новых или обновлённых моделей! Рассказываем о дюжине самых важных из них — стильных, практичных, роскошных, недорогих и даже электрических.

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Угдт т мшн? Ии е? В смысле, угадаете эти машины? Или нет? Мы взяли 12 знаменитых моделей и удалили из названий «лишние» буквы: где-то гласные, где-то согласные. Ваша задача — определить, что за автомобиль скрывается за странным набором букв, и выбрать верный вариант. Думаете, справитесь? Двт прврм!

Кстати!

Нет, дайджест пока нельзя закрывать — не ленитесь и проверьте свои знания ПДД! Вот вам новая задача с подвохом.

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