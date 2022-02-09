450 000 российских электрокаров в год, чнь слжн вктрн и основные новинки начала года в России. Главное за день

Мы не раз писали о том, что 2022 год станет довольно богатым на автомобильные новинки. Так вот: прошёл только один месяц, но в России уже целая россыпь новых или обновлённых моделей! Рассказываем о дюжине самых важных из них — стильных, практичных, роскошных, недорогих и даже электрических.

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Угдт т мшн? Ии е? В смысле, угадаете эти машины? Или нет? Мы взяли 12 знаменитых моделей и удалили из названий «лишние» буквы: где-то гласные, где-то согласные. Ваша задача — определить, что за автомобиль скрывается за странным набором букв, и выбрать верный вариант. Думаете, справитесь? Двт прврм!