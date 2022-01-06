4,5 секунды до сотни и 640 километров без подзарядки: представлен Chevrolet Silverado EV

В том же году модельный ряд Chevrolet пополнится ещё двумя электромобилями. Это вседорожники Equinox и Blazer, которые не будут иметь ничего общего с серийными моделями с ДВС. Дело в том, что базироваться кроссоверы будут всё на той же платформе Ultium. Характеристики этих новинок пока не названы, но ожидается, что Chevrolet Equinox EV окажется непосредственным конкурентом Ford Mustang Mach-E.