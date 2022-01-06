4,5 секунды до сотни и 640 километров без подзарядки: представлен Chevrolet Silverado EV

Компания Chevrolet рассекретила собственный электрический пикап, который станет прямым конкурентом Ford F-150 Lightning. Он получил хорошо знакомое имя Silverado, хотя построен на той же платформе Ultium, что и GMC Hummer EV. Новинка получит два варианта двухмоторных установок (с самой мощной пикап сможет ускоряться до 100 км/ч примерно за 4,5 с), а также внедорожную и коммерческую модификации. На рынке Silverado EV появится в 2023 году, причём продажи стартуют с самой простой и самой насыщенной комплектаций.
- На данный момент Chevrolet рассекретила характеристики двух вариантов Silverado EV: базовый называется Work Truck («рабочий пикап»), топовый — RST. Оба они получат полный привод, однако отдача силовых установок окажется разной. Базовая версия сможет развивать 517 л.с. и 834 Нм крутящего момента, топовая — уже 673 л.с. и 1057 Нм. Обнародованные динамические характеристики относятся к версии RST с опциональным пакетом Wide Open Watts (WOW). О трёхмоторных установках, доступных для GMC Hummer EV, пока не сообщается.
- Обе версии пикапа укомплектуют одной и той же батареей — самой ёмкой из тех, что устанавливаются на платформу Ultium. Запас хода у разных модификаций Silverado EV не зависит от мощности двигателей и составляет 400 миль (около 640 километров).
- Для использования в качестве «рабочей лошадки» пикап снабдят не только 1,8-метровой грузовой платформой, но и возможностью сложить как заднюю стенку кабины, так и кресла в салоне. В этом случае на Silverado EV можно будет перевозить предметы длиной до 2,7 метра. Кроме того, пикапу предложат многофункциональную дверь грузовой платформы, которая уже доступна на других грузовиках концерна GM, передний багажник и возможность подключения электроустройств через розетки в кузове.
- На дорогих версиях появятся пневматическая подвеска с возможностью изменения дорожного просвета в диапазоне 100 миллиметров и управляемые задние колёса (подвеска у пикапа полностью независимая). Ещё одно заметное отличие модификации RST — 17-дюймовый центральный тачскрин в салоне, тогда как исполнение WT получит экран на 14 дюймов. У обеих версий роль приборной панели будет исполнять 11-дюймовый дисплей. Кроме того, Silverado EV можно будет оснастить продвинутым «автопилотом» Super Cruise, который позволяет убирать руки с руля.
- Первой на рынок выйдет модификация WT — полноценный приём заказов на неё откроют весной 2023 года по базовой цене около 40 тысяч долларов (чуть менее 3 миллионов рублей). Осенью того же года станет доступна топовая версия RST, но только в насыщенном исполнении First Edition — его оценили минимум в 105 000 долларов. Следом семейство пополнится промежуточными вариантами исполнения, включая особо внедорожную версию Trail Boss — её спецификации пока не обнародованы. Приём предварительных заявок производитель уже начал.
В том же году модельный ряд Chevrolet пополнится ещё двумя электромобилями. Это вседорожники Equinox и Blazer, которые не будут иметь ничего общего с серийными моделями с ДВС. Дело в том, что базироваться кроссоверы будут всё на той же платформе Ultium. Характеристики этих новинок пока не названы, но ожидается, что Chevrolet Equinox EV окажется непосредственным конкурентом Ford Mustang Mach-E.