44-летний Ford Mustang продают дороже нового Shelby GT500: его строили для тюнинг-шоу SEMA

На площадке duPont Registry выставлен на продажу Ford Mustang второго поколения: за купе 1978 года выпуска просят 124 995 долларов, и в случае совершения сделки автомобиль может стать самым дорогим Мустангом этого поколения. Дело в том, что купе практически полностью перестроено — по данным продавца, от машины-донора сохранилась, по сути, только табличка с VIN-номером. Рестомод строили специально для демонстрации на тюнинг-шоу SEMA. При этом новый Shelby GT500 в США стоит минимум 72 900 долларов.