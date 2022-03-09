44-летний Ford Mustang продают дороже нового Shelby GT500: его строили для тюнинг-шоу SEMA

На площадке duPont Registry выставлен на продажу Ford Mustang второго поколения: за купе 1978 года выпуска просят 124 995 долларов, и в случае совершения сделки автомобиль может стать самым дорогим Мустангом этого поколения. Дело в том, что купе практически полностью перестроено — по данным продавца, от машины-донора сохранилась, по сути, только табличка с VIN-номером. Рестомод строили специально для демонстрации на тюнинг-шоу SEMA. При этом новый Shelby GT500 в США стоит минимум 72 900 долларов.
- Спорткар базируется на трубчатом шасси с независимой подвеской, в процессе проектирования которого Mustang получил увеличенную колею и растянутую на 300 миллиметров колёсную базу. Из чего изготовлены кузовные панели, не уточняется. Кастомный интерьер выполнен двухместным в отличие от салона оригинального Ford Mustang этих лет: место заднего дивана занял полукаркас безопасности.
- В качестве силового агрегата на купе использован пятилитровый V8 Coyote, также дополнительно модернизированный – в частности, мотор снабдили доработанной компонентами Borla системой впрыска и выхлопом той же марки, разработанным специально для этого проекта. Двигатель работает с шестиступенчатой «механикой» Tremec, а карданный вал изготовлен из карбона. Базируется спорткар на 19-дюймовых колёсах с дисковыми тормозами.
- Продавец утверждает, что рестомод имеет почти идеальную развесовку и управляется как европейский суперкар. При этом не приводятся никакие технические характеристики, включая мощность мотора.
В конце февраля на продажу выставлялся ещё один рестомод на аналогичную тему — классический Dodge Charger с современным 6,4-литровым V8. Автомобиль сменил владельца за 163 тысячи долларов.
Как вам такая вариация на тему Ford Mustang?
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