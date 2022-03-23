43-летний Ford Bronco с современным V8 выставили на аукцион. За него предлагают 110 тысяч долларов

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за рестомод на базе внедорожника Ford Bronco выпуска 1979 года. Работы над автомобилем завершились в прошлом году: Bronco получил новую подвеску, более комфортный салон и 5,0-литровый V8 в сочетании с шестидиапазонным «автоматом». За внедорожник уже предлагают 110 тысяч долларов, но до конца торгов ещё 3 дня.