43-летний Ford Bronco с современным V8 выставили на аукцион. За него предлагают 110 тысяч долларов

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Уникальный Ford Bronco, принадлежавший экс-чемпиону Формулы-1, выставили на торги
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Дмитрий Елизаров
На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за рестомод на базе внедорожника Ford Bronco выпуска 1979 года. Работы над автомобилем завершились в прошлом году: Bronco получил новую подвеску, более комфортный салон и 5,0-литровый V8 в сочетании с шестидиапазонным «автоматом». За внедорожник уже предлагают 110 тысяч долларов, но до конца торгов ещё 3 дня.
Даже без учёта возможного повышения ставки этот рестомод на базе 43-летнего внедорожника уже стоит дороже нового Ford Bronco Raptor. Хардкорной версией внедорожник нового поколения обзавёлся в начале нынешнего года, а цены на неё в США стартуют от 68 500 долларов.