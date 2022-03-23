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43-летний Ford Bronco с современным V8 выставили на аукцион. За него предлагают 110 тысяч долларов

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Дмитрий Елизаров

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за рестомод на базе внедорожника Ford Bronco выпуска 1979 года. Работы над автомобилем завершились в прошлом году: Bronco получил новую подвеску, более комфортный салон и 5,0-литровый V8 в сочетании с шестидиапазонным «автоматом». За внедорожник уже предлагают 110 тысяч долларов, но до конца торгов ещё 3 дня.

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  • Внедорожнику полностью отреставрировали кузов, снабдив съёмным верхом и электроприводом стекла третьей двери. При этом цветовое решение (сочетание чёрного и оттенков оранжевого) сохранено оригинальным, как и хромированные бамперы.
  • В интерьере Bronco появились не только новая ярко-красная кожа, но и система климат-контроля, а также аудиосистема с компонентами Kicker и головным устройством винтажного дизайна. Кроме того, автомобилю заменили приборную панель.
  • Подвеску внедорожника доработали за счёт амортизаторов Rancho, колёсных ступиц Warn и модернизированной тормозной системы, а также 17-дюймовых кованых дисков с внедорожной резиной BFGoodrich. Кроме того, Bronco получил альтернативный рулевой механизм.
  • Отдача двигателя не уточняется, но продавец утверждает, что мотор тоже доработан — он получил, к примеру, интеркулер и кастомные выпускные коллекторы. Модернизирована и система охлаждения. Двигатель работает не только с «автоматом», но и с двухдиапазонной раздаточной коробкой.

Даже без учёта возможного повышения ставки этот рестомод на базе 43-летнего внедорожника уже стоит дороже нового Ford Bronco Raptor. Хардкорной версией внедорожник нового поколения обзавёлся в начале нынешнего года, а цены на неё в США стартуют от 68 500 долларов.

Новый Bronco Raptor или этот рестомод?

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