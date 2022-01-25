42-летний Saab, который никогда не ездил, оценили в 3,5 миллиона рублей

На шведском онлайн-аукционе Netauktion завершились торги по необычной «капсуле времени» — модели Saab 96 V4 Super выпуска 1980 года с пробегом всего 7 километров. Поскольку продажа уже состоялась, конечную цену автомобиля аукцион не публикует, однако одна из финальных ставок составляла 410 тысяч местных крон. Это эквивалент 3,5 миллиона рублей, что сопоставимо, к примеру, с базовой российской стоимостью нового Toyota Land Cruiser Prado.