42-летний Saab, который никогда не ездил, оценили в 3,5 миллиона рублей

На шведском онлайн-аукционе Netauktion завершились торги по необычной «капсуле времени» — модели Saab 96 V4 Super выпуска 1980 года с пробегом всего 7 километров. Поскольку продажа уже состоялась, конечную цену автомобиля аукцион не публикует, однако одна из финальных ставок составляла 410 тысяч местных крон. Это эквивалент 3,5 миллиона рублей, что сопоставимо, к примеру, с базовой российской стоимостью нового Toyota Land Cruiser Prado.
- Бывший владелец автомобиля, как уточняется в группе Scandinavia Club на Facebook, приобрёл его в 1980 году и практически сразу определил на хранение. Он не планировал ездить на этом Saab, но и не собирался с ним расставаться. Однако автомобиль всё же попал на аукцион: продать «капсулу» решили наследники хозяина.
- Учитывая, что компания Saab завершила производство модели 96 в январе 1980 года, вероятнее всего, на открытом аукционе оказался один из последних экземпляров.
- В последние годы модель оснащалась двигателем конфигурации V4 от Ford Taunus, который при объёме 1,7 литра развивал до 68 л.с. В паре с четырёхступенчатой механической коробкой мотор разгонял Saab 96 до 100 км/ч за 16 секунд. За 20 лет выпуска Saab собрала на трёх европейских заводах более полумиллиона таких машин.
Похожую «капсулу времени» от шведской компании обнаружили в августе прошлого года: Saab 9‑5 в одном из флагманских исполнений оказался заброшен в здании дилерского центра. Сам автоцентр разорвал соглашение с производителем ещё в 2010‑х.
Слышали когда-нибудь про такой Saab?
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