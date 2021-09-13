Этот советский УАЗ проезжал всего 42 километра в год. Теперь его продают

На Авто.ру в продаже появился уникальный внедорожник УАЗ-469Б , который за 40 лет своей жизни проехал всего 1700 километров. То есть автомобиль проезжал около 42,5 километра в год. Владелец уверяет, что автомобиль пребывает в идеальном состоянии и готов как к повседневной эксплуатации, так и к роли музейного экспоната. Стоимость внедорожника — 700 тысяч рублей.