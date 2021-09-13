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Этот советский УАЗ проезжал всего 42 километра в год. Теперь его продают
Новости

Алексей Олефиренко

На Авто.ру в продаже появился уникальный внедорожник УАЗ-469Б, который за 40 лет своей жизни проехал всего 1700 километров. То есть автомобиль проезжал около 42,5 километра в год. Владелец уверяет, что автомобиль пребывает в идеальном состоянии и готов как к повседневной эксплуатации, так и к роли музейного экспоната. Стоимость внедорожника — 700 тысяч рублей.

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  • Согласно документам, внедорожник был выпущен в 1981 году и него был всего один владелец. Почему он на нём так толком и не ездил — тайна, которая откроется только потенциальному покупателю.
  • В качестве преимуществ конкретного экземпляра указываются советская сборка, редкий песочный цвет, а также «военные» мосты.
  • УАЗ-469Б является гражданской модификацией армейского внедорожника УАЗ-469, которая отличалась упрощённой конструкцией. Модель выпускалась с 1972 по 2005 год и оснащалась 2,5-литровыми четырёхцилиндровыми двигателями. После 2005 года её место занял более современный Хантер, который выпускается Ульяновским автозаводом по сей день.

Зарубежным фанатам УАЗ Хантер скоро станет доступна его электрическая версия, именуемая MWM Spartan. На одном из прототипов электрического Хантера нам недавно удалось прокатиться.

Какой УАЗ бы вы взяли?

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