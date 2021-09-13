Этот советский УАЗ проезжал всего 42 километра в год. Теперь его продают

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Первый тест электрического УАЗ Хантер в 5 вопросах и ответах
BMW и Mercedes-Benz могут сохранить искусственный дефицит на свои автомобили
Алексей Олефиренко
На Авто.ру в продаже появился уникальный внедорожник УАЗ-469Б, который за 40 лет своей жизни проехал всего 1700 километров. То есть автомобиль проезжал около 42,5 километра в год. Владелец уверяет, что автомобиль пребывает в идеальном состоянии и готов как к повседневной эксплуатации, так и к роли музейного экспоната. Стоимость внедорожника — 700 тысяч рублей.
Зарубежным фанатам УАЗ Хантер скоро станет доступна его электрическая версия, именуемая MWM Spartan. На одном из прототипов электрического Хантера нам недавно удалось прокатиться.