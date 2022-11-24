Полноразмерные внедорожники Toyota Sequoia начали продавать в России

42 процента россиян планируют на Новый год путешествие на машине
Новости

Александр Шохинов

Сервисы СберАвто и Работа.ру провели исследование, в ходе которого выяснили планы жителей России на новогодние праздники. В опросе, который проходил в ноябре 2022 года, приняли участие более 4000 россиян. Оказалось, что путешествия во время длинных выходных планируют только 31% респондентов, из них 22% намерены отправиться по городам страны, и только 9% — за границу.

Читайте нас в Дзене!
  • Большая часть путешественников намерена отправиться в поездку на своём автомобиле — этот вариант выбрали 42% россиян. Почти четверть опрошенных (23%) поедут отдыхать на поезде или электричке, а 21% респондентов предпочитают добираться до пункта назначения на самолёте. Наименее популярным оказались поездки на автобусах, их выбрали только 14% участников опроса.
  • Самым популярным направлением путешествий на новогодние праздники станут Москва и Московская область — в столицу планируют приехать 16% опрошенных. Столько же намерены отправиться по городам Золотого Кольца. В Санкт-Петербурге провести каникулы планируют 14% россиян, а в Краснодарский край — 13%.
  • Менее популярным направлением оказался Калининград, куда хотят поехать 10% участников исследования, 6% планируют отправиться на Кавказ, 5% — на Урал, и 3% — на Ставрополье и Дальний Восток.

Традиционно одним из популярных направлений для путешествий по России на новогодние праздники является Новый Устюг — родина Деда Мороза. Он находится в 920 километрах от Москвы, а добраться до города можно примерно за 13 часов.

Планируете путешествие на Новый год?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании