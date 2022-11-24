42 процента россиян планируют на Новый год путешествие на машине

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Великий Устюг: едем в гости к Деду Морозу!
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Александр Шохинов
Сервисы СберАвто и Работа.ру провели исследование, в ходе которого выяснили планы жителей России на новогодние праздники. В опросе, который проходил в ноябре 2022 года, приняли участие более 4000 россиян. Оказалось, что путешествия во время длинных выходных планируют только 31% респондентов, из них 22% намерены отправиться по городам страны, и только 9% — за границу.
Традиционно одним из популярных направлений для путешествий по России на новогодние праздники является Новый Устюг — родина Деда Мороза. Он находится в 920 километрах от Москвы, а добраться до города можно примерно за 13 часов.