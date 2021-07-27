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На торги выставили один из четырёхсот выпущенных BMW M1. Его уже оценили в 33 миллиона рублей

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Дмитрий Елизаров

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за один из четырёх сотен когда-либо собранных суперкаров BMW M1. За купе с пробегом 43 тысячи километров, выпущенное в 1980 году, уже предлагают 444 444 тысячи долларов (чуть менее 33 миллионов рублей), но до конца торгов ещё шесть дней.

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  • Купе M1 считается одной из самых известных классических моделей баварской компании. Единственный средне­моторный спорткар BMW должна была выпускать компания Lamborghini, однако из-за конфликта и по финансовым причинам партнёрство было расторгнуто. Шасси для M1 разработал знаменитый конструктор Джанпаоло Даллара, внешность принадлежит перу Джорджетто Джуджаро. Кроме того, в создании машины участво­вала группа инженеров — выходцев из Lamborghini.
  • M1 оснастили «шестёркой» на 3,5 литра, развивавшей около 280 л.с. и 330 Нм в паре с пятиступенчатой «механикой» ZF. Он позволял купе разгоняться до 260 км﻿/﻿ч.
  • Выставленный на продажу экземпляр был построен для покупателя из Велико­британии и переехал в США лишь в 2009 году. С того момента он проехал около 22 тысяч километров, главным образом участвуя в трек-днях и тематических меро­приятиях. Продавец отмечает, что автомобиль имеет множество наград, полученных на выставках ретрокаров, полностью комплектен и имеет отреставри­рованный кузов.
  • Помимо собственно автомобиля покупатель получит набор сумок и чемоданов для багажа, разработанных и изготов­ленных фирмой Louis Vuitton, а также фирменный чехол с инструментами и сертификат BMW Classic.

В январе на том же аукционе продали ещё более редкую BMW M1 — автомобиль с пробегом всего 6,8 тысячи километров и эксклюзивными доработками, когда-то принад­лежавший знаменитому актёру Полу Уокеру. За машину выложили полмиллиона долларов (36,8 миллиона рублей).

Стоит BMW M1 таких денег, как считаете?

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