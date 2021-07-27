На торги выставили один из четырёхсот выпущенных BMW M1. Его уже оценили в 33 миллиона рублей

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за один из четырёх сотен когда-либо собранных суперкаров BMW M1. За купе с пробегом 43 тысячи километров, выпущенное в 1980 году, уже предлагают 444 444 тысячи долларов (чуть менее 33 миллионов рублей), но до конца торгов ещё шесть дней.