На торги выставили один из четырёхсот выпущенных BMW M1. Его уже оценили в 33 миллиона рублей

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Эксклюзивный BMW M1 звезды «Форсажа» выставили на торги
Посмотрите на экстремальную Ferrari, которой распилили капот ради двух турбин и 1500 сил
Дмитрий Елизаров
На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за один из четырёх сотен когда-либо собранных суперкаров BMW M1. За купе с пробегом 43 тысячи километров, выпущенное в 1980 году, уже предлагают 444 444 тысячи долларов (чуть менее 33 миллионов рублей), но до конца торгов ещё шесть дней.
В январе на том же аукционе продали ещё более редкую BMW M1 — автомобиль с пробегом всего 6,8 тысячи километров и эксклюзивными доработками, когда-то принадлежавший знаменитому актёру Полу Уокеру. За машину выложили полмиллиона долларов (36,8 миллиона рублей).