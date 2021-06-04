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Коллекцию очень редких Aston Martin выставили на продажу за 415 миллионов рублей

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Дмитрий Елизаров

Британская компания-продавец классических Астонов Nicholas Mee объявила о появлении в продаже трёх раритетных Aston Martin DB5 в разных кузовах. В неё включён даже автомобиль, существующий в единственном экземпляре. Официально цену готовы предоставить только по запросу, но издание Carscoops утверждает, что она составляет 4 миллиона фунтов — или 415 миллионов рублей.

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  • Общее количество когда-либо выпущенных Aston Martin DB5, который известен как «автомобиль Джеймса Бонда», едва превышает тысячу экземпляров. Однако среди них есть и ещё более редкие — это модификация Vantage с более мощным двигателем. Таких собрали менее 70, и именно из DB5 Vantage составлена коллекция.
  • Спорткар в кузове купе оформлен именно так, как классический «бондмобиль» — с серебристым кузовом и чёрной кожей в салоне. Второй вариант — это кабриолет DB5 с голубым кузовом и кремовым салоном. Всего компания собрала 123 открытых DB5, и только пять из них выпущены в спецификации Vantage.
  • Наконец, третий участник коллекции — единственный в своём роде DB5 Vantage в кузове «шутинг-брейк». Построили его в 1966 году в Лондоне, а изготовлением кузова занималась компания Harold Radford & Sons. Всего существует 12 трёхдверных универсалов DB5 (каждый собран по особому заказу), однако Vantage среди них — только один. Это исполнение отличалось главным образом двигателем, объём которого составляет 4,0 литра, но отдача была увеличена на 40 л.с. — до 282 л.с.
  • Все раритетные спорткары сейчас принадлежат одному владельцу, у которого на сбор коллекции ушло 12 лет. Все Астоны прошли тщательную реставрацию.
  • Один из шутинг-брейков Aston Martin DB5  выставлялся на аукцион в 2019 году. Тогда за редкий экземпляр выложили 1 765 000 долларов — примерно на 300 тысяч долларов больше, чем ожидали.

Купе, кабриолет или шутинг-брейк?

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