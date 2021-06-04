Коллекцию очень редких Aston Martin выставили на продажу за 415 миллионов рублей

Британская компания-продавец классических Астонов Nicholas Mee объявила о появлении в продаже трёх раритетных Aston Martin DB5 в разных кузовах. В неё включён даже автомобиль, существующий в единственном экземпляре. Официально цену готовы предоставить только по запросу, но издание Carscoops утверждает, что она составляет 4 миллиона фунтов — или 415 миллионов рублей.