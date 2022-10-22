На Авто.ру продают 40-летний ВАЗ-2106 почти без пробега. Он уже стоит как новая Lada Vesta

Белый седан оснащён рядной «четвёркой» 1.6 мощностью 75 л.с. Она сочетается с 4-ступенчатой «механикой». Пробег машины составляет 800 километров. Никакой дополнительной информации продавец не приводит.

У «шестёрки» идеально выглядящий кузов, чистое днище и моторный отсек. На колёсах нет штатных колпаков, и вообще никакого дополнительного оборудования не установлено. Машину, вероятно, не предполагали использовать в ежедневном режиме: подкрылков нет, следов антикора не видно.

На сегодня дороже этого ВАЗ-2106 только три экземпляра из представленных на Авто.ру. Однако ещё полторы недели назад предлагался бежевый седан 1989 года за 3 200 000 рублей. Он провёл 33 года в гараже и намотал всего 200 километров.