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40-летний Vauxhall Astra продали по цене нового

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Дмитрий Елизаров

На аукционе Car&Classic закрыли сделку по продаже Vauxhall Astra (под этой маркой в Британии продаются модели Opel) выпуска 1982 года. За 40-летний хэтчбек с пробегом почти 120 тысяч километров заплатили 22 250 фунтов (27,1 тысячи долларов), тогда как цена нового Vauxhall Astra в стране всего на 2 тысячи фунтов выше. Объясняется такая высокая стоимость как редкостью модификации, так и хорошим состоянием трёхдверки.

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  • Это Vauxhall Astra первого поколения в исполнении GTE, которое считается заряженным. Аукционисты утверждают, что до наших дней в таком состоянии дошло лишь считанное количество трёхдверок: автомобиль называют «возможно, самым оригинальным», так как он сохранил заводскую комплектацию практически полностью.
  • Все 40 лет Vauxhall Astra GTE провёл в одной семье. Первоначально использовался как автомобиль на каждый день, но впоследствии на раритете выезжали только по особым случаям. В период с 2014 по 2015 год хэтч пережил глубокую реставрацию с ремонтом двигателя и восстановлением кузова. Проехал он с тех пор только 2,6 тысячи километров.
  • Хэтчбек сохранил заводской обвес и колёса в цвет кузова, штатные кресла Recaro в салоне и силовой агрегат: это 115-сильный атмосферный мотор объёмом 1,8 литра с механической коробкой. Единственное нештатное дополнение — альтернативная выхлопная система из нержавейки, которую установили лишь потому, что не смогли найти оригинальных запчастей.

Ещё один редкий хот-хэтч из 1980-х выставляли на продажу в мае. Toyota Corolla FX-16 GT‑S в схожем состоянии и со сравнимым мотором сменила владельца за гораздо меньшую сумму — всего 8,3 тысячи долларов.

Купили бы 40-летний Opel по цене нового?

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