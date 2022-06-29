40-летний Vauxhall Astra продали по цене нового

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Дмитрий Елизаров
На аукционе Car&Classic закрыли сделку по продаже Vauxhall Astra (под этой маркой в Британии продаются модели Opel) выпуска 1982 года. За 40-летний хэтчбек с пробегом почти 120 тысяч километров заплатили 22 250 фунтов (27,1 тысячи долларов), тогда как цена нового Vauxhall Astra в стране всего на 2 тысячи фунтов выше. Объясняется такая высокая стоимость как редкостью модификации, так и хорошим состоянием трёхдверки.
Ещё один редкий хот-хэтч из 1980-х выставляли на продажу в мае. Toyota Corolla FX-16 GT‑S в схожем состоянии и со сравнимым мотором сменила владельца за гораздо меньшую сумму — всего 8,3 тысячи долларов.