40-летний Vauxhall Astra продали по цене нового

Все 40 лет Vauxhall Astra GTE провёл

в одной семье. Первоначально использовался как автомобиль на каждый день, но впоследствии на раритете выезжали только по особым случаям.

В период с 2014 по 2015 год хэтч пережил глубокую реставрацию с ремонтом двигателя и восстановлением кузова. Проехал он с тех пор только 2,6 тысячи километров.