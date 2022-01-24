Представлен хардкорный Ford Bronco Raptor: 400 сил и 330-миллиметровый клиренс

Компания Ford рассекретила заряженную модификацию внедорожника Bronco, которая получила традиционное для таких версий имя Raptor. Новинка построена как по мотивам аналогичной модификации пикапа F‑150, так и с учётом гоночных наработок. Bronco Raptor оснастили 3,0-литровым мотором, который сделал внедорожник самым мощным в истории модели, и глубоко переработанным шасси. Приём заказов в США стартует в марте, первые товарные экземпляры внедорожника будут доставлены покупателям нынешним летом. Цены пока не названы.
- Турбированный V6 из семейства EcoBoost, перенастроенный специально для Bronco Raptor, развивает как минимум 400 л.с. и 563 Нм крутящего момента. Работает двигатель с безальтернативным 10‑ступенчатым «автоматом» с подрулевыми переключателями и модернизированной раздаточной коробкой. Мотор сопровождают новым выхлопом с четырьмя режимами работы — Normal, Sport, Quiet и Baja.
- Внедорожник также получил усиленные карданные валы и мосты Dana от гоночного прототипа Bronco DR, увеличившие колею на 218 миллиметров, а система выбора режимов работы ездовой электроники GOAT дополнена новым пресетом Baja.
- В подвеске применяются спортивные полуактивные амортизаторы Fox с уникальными настройками (такие же используются на F‑150 Raptor), специально разработанные рычаги и 17‑дюймовые колёсные диски с 37‑дюймовыми покрышками. Утверждается, что это самые крупные шины из тех, что стандартно устанавливаются на внедорожники в США.
- Переработки подвески позволили увеличить ходы на 60% на передней оси и на 40% на задней — до 330 и 355 миллиметров соответственно. Минимально возможный дорожный просвет Bronco Raptor составляет 332 миллиметра (на 120 миллиметров больше, чем у стандартного внедорожника), при этом практически всё днище укрыто защитными панелями. Глубина преодолеваемого брода — 940 миллиметров.
- Внешний дизайн нового внедорожника переработан, как утверждается, исключительно ради функциональности. Ford Bronco Raptor отличается, к примеру, новым силовым бампером с буксировочными крюками, иным капотом, другими крыльями с расширителями и усиленными подножками, которые играют роль защиты порогов.
- В салоне появятся новая практичная отделка и карбоновый декор, а мультимедийная система с 12‑дюймовым экраном (входит в базовую комплектацию) получит новый интерфейс. Опционально предложат спортивные кресла с отделкой алькантарой, более толстое рулевое колесо и оранжевые ремни безопасности, а также акустику B&O с 10 динамиками и адаптивный круиз-контроль.
- Особо подчёркивается, что Bronco Raptor подготовлен как для преодоления тяжёлого бездорожья наподобие скальных выступов, так и для скоростных рейдов по пустынной местности.
Основным конкурентом Ford Bronco Raptor станет, по всей видимости, Jeep Wrangler Rubicon 392. Этот внедорожник оснащают атмосферным V8 с отдачей 477 л.с., а в его подвеске также применяются мосты Dana и амортизаторы Fox. В США хардкорная версия Jeep Wrangler стоит 75 тысяч долларов (5,75 миллиона рублей).