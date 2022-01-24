Представлен хардкорный Ford Bronco Raptor: 400 сил и 330-миллиметровый клиренс

Компания Ford рассекретила заряженную модификацию внедорожника Bronco, которая получила традиционное для таких версий имя Raptor. Новинка построена как по мотивам аналогичной модификации пикапа F‑150, так и с учётом гоночных наработок. Bronco Raptor оснастили 3,0-литровым мотором, который сделал внедорожник самым мощным в истории модели, и глубоко переработанным шасси. Приём заказов в США стартует в марте, первые товарные экземпляры внедорожника будут доставлены покупателям нынешним летом. Цены пока не названы.