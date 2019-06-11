Рабочие лошадки по цене породистых скакунов: тест трёх пикапов

Все читали в детстве сказку о заколдованной принцессе? Которую смелый принц нашёл где-то на краю сказочного мира, расколдовав своим поцелуем. И жили они долго и счастливо…

Давайте сегодня расскажем её на современный лад. Красавицу прячут где-то в глуши за МКАДом, а принцев у нас сразу три. Каждый на белом коне пикапе: а почему бы и нет? Спасать принцессу – так со всем её приданым, чтобы потом жить действительно долго и счастливо. Отрицательным героем будет колдун Злойпапаполковник, поэтому вся спасательная операция маскируется под выезд на шашлыки. Ну что, кто первый кандидат на поцелуй красавицы?

Ладно, шутки в сторону — нам в Авто.ру положено рассказывать не о принцах, а об их средствах передвижения. Три пикапа, один другого новее и краше: Mercedes-Benz X-класса, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux – близкие по размерам и похожие по конструкции. И подходящие принцам по статусу, ведь у нас наиболее мощные версии пикапов. Даже самый доступный, L200, стоит 2 702 000 рублей. За Hilux в комплектации с громким именем Exclusive нужно отдать 2 862 000 кровных (за тестовый пикап с аксессуарами и вовсе более 3 миллионов), но в немецкой конюшне с этой суммой с вами и разговаривать не станут: даже базовый Mercedes дороже. А тот, что у нас на тесте, и вовсе оценивают в 5 073 810 рублей! Хотя X-class – полукровка, ведь этот пикап по факту облагороженный немцами Nissan Navara.