Рабочие лошадки по цене породистых скакунов: тест трёх пикапов
Валерий Арутин
Все читали в детстве сказку о заколдованной принцессе? Которую смелый принц нашёл где-то на краю сказочного мира, расколдовав своим поцелуем. И жили они долго и счастливо…
Давайте сегодня расскажем её на современный лад. Красавицу прячут где-то в глуши за МКАДом, а принцев у нас сразу три. Каждый на белом коне пикапе: а почему бы и нет? Спасать принцессу – так со всем её приданым, чтобы потом жить действительно долго и счастливо. Отрицательным героем будет колдун Злойпапаполковник, поэтому вся спасательная операция маскируется под выезд на шашлыки. Ну что, кто первый кандидат на поцелуй красавицы?
Ладно, шутки в сторону — нам в Авто.ру положено рассказывать не о принцах, а об их средствах передвижения. Три пикапа, один другого новее и краше: Mercedes-Benz X-класса, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux – близкие по размерам и похожие по конструкции. И подходящие принцам по статусу, ведь у нас наиболее мощные версии пикапов. Даже самый доступный, L200, стоит 2 702 000 рублей. За Hilux в комплектации с громким именем Exclusive нужно отдать 2 862 000 кровных (за тестовый пикап с аксессуарами и вовсе более 3 миллионов), но в немецкой конюшне с этой суммой с вами и разговаривать не станут: даже базовый Mercedes дороже. А тот, что у нас на тесте, и вовсе оценивают в 5 073 810 рублей! Хотя X-class – полукровка, ведь этот пикап по факту облагороженный немцами Nissan Navara.
В общем, конь не дарёный, смотрим… под днище
Каждый автомобиль – классика пикапостроения: мощная рама, дизельный мотор, полноприводная трансмиссия, независимая передняя подвеска и простой неразрезной задний мост. У всех есть понижающая передача и блокировка заднего дифференциала. Плюс гидромеханический «автомат»: МКПП – удел версий попроще. Но дальше начинаются различия.
Только что обновлённый Mitsubishi L200 2.4 DID – самый компактный в тесте, если это слово вообще употребимо в отношении пятиметровых автомобилей. Он на 10–11 см короче остальных, на 4–10 см уже и на пару сантиметров ниже. Мелочь? Но, похоже, именно благодаря этому L200 весит всего 1930 кг, он как минимум на 200 кг легче других пикапов!
Под капотом – 2,4-литровый дизель, в топ-комплектации выдающий 181 л.с. и 430 Нм (в базовой – всего 154 силы), «автомат» при обновлении стал 6-ступенчатым, а трансмиссия Super Select по-прежнему продвинутая – с самоблокирующимся межосевым дифференциалом. В режиме 4Н, то есть со всеми ведущими, разрешается ездить и по асфальту, а на бездорожье «центр» можно принудительно заблокировать.
Toyota Hilux устроена попроще: у неё передний мост подключается жёстко, и по шоссе приходится ездить на заднем приводе. Дизельная «четвёрка» больше по объему, чем у Mitsubishi, – почти 2,8 литра, но чуть меньше по мощности – 177 л.с. (450 Нм). А в базовой версии мотор другой, 2,4-литровый (150 сил), и ему положена только «механика».
Рядом с селектором АКПП в салоне есть пара кнопок режимов силового агрегата – Eco и Power. «Энергичный» оказывается самым подходящим на шоссе и в динамичном трафике города даже с пустым кузовом. В нём Hilux отзывчивее реагирует на педаль газа, а «автомат» меньше тянет с переключением передач. «Стандартный» (когда не нажата ни одна из кнопок) можно предпочесть в пробках или в потоке дачников, выползающем в выходные из города. А «экологичный» включать и вовсе не хочется.
Mercedes-Benz X 350 d вообще не предполагает движения с двумя ведущими: у него постоянный полный привод 4Matic с несимметричным (40:60) межосевым дифференциалом, который можно заблокировать лёгким поворотом управляющей шайбы в салоне. Впрочем, эту трансмиссию Mercedes тоже получает только в богатой комплектации – версии попроще будут такими же, как Hilux.
А главная примета топового Х-класса — 3-литровый V6 под капотом, выдающий аж 258 сил и 550 Нм момента! Дизель от «легковых» кроссоверов Mercedes, работающий в паре с
И ещё одна техническая особенность немецко-японского пикапа: у него единственного в трио сзади вместо рессор рычаги и пружины. В теории это повышает комфорт, а также проходимость — за счет большего угла скрещивания осей. Ну что, вот он, главный претендент на сердце красавицы? И не только её...
Увы, интрига сказки о трёх добрых молодцах умерла, не успев родиться.
Кто первым преодолеет заколдованный подмосковный лес, стало понятно ещё до съезда с асфальта. Всё дело в шинах. Тестовый L200 оказался обут в зубастый BF Goodrich All Terrain (265/60 R18), Hilux — в универсальный Bridgestone Dueler H/T той же размерности, а X-class – в 19-дюймовый нешипованный Continental Viking Contact (255/55 R19). С зимы, видимо, донашивал…
На третьем метре лесной дороги глина превратила немецкую «липучку» в полуслик, и дальше X-Class мог продвигаться только со свитой. Она шла впереди, выискивая путь поровнее и посуше, но в итоге всё равно вытаскивала из колеи, толкала и тянула пикап на себе.
Езда по раскисшей дороге требует аккуратности, но тронуться без пробуксовки на Х-классе сложно, несмотря на понижающую передачу и offroad-режим силового агрегата: педаль газа туговатая и слишком чувствительная, а момента у V6 в избытке.
С такой мощью Х-классу жизненно необходимы на бездорожье колёса как у Mitsubishi. Этому лес, грязь, нечистая сила — всё нипочём. С дозировкой тяги проблем нет, из колеи помогают выбраться боковые грунтозацепы шин. Гиблые места проходятся ходом — спасибо энергоемкой подвеске, а там, где совсем глубоко, L200 без особых последствий проползает на брюхе.
Но в нашем караване Mitsubishi шёл… последним. Только потому, что на обновлённом L200 сзади так и не появилась буксирная проушина. Пустишь его вперёд, в разведку — а случись что, как потом вытаскивать обратно?
В итоге возглавила наш маленький отряд Toyota. Ей, кстати, буксирная проушина сзади тоже не положена, но выручал опционный фаркоп. Выручал не столько Hilux, сколько Mercedes, который ехал следом. Конечно, «гражданские» шины Dunlop тоже забивались глиной (хотя и поменьше), и японскому пикапу тоже было непросто вылезать из колеи. Но проще было в неё не попасть: Hilux позволяет дозировать очень точно и проезжать узкие места буквально шёпотом. Хотя «дубасить» Toyota тоже способна. Впрочем, справедливости ради: один раз помощь доброго фея с собакой и подготовленным УАЗом понадобилась и ей… Смотрите наш видеоролик.
Ладно, снимаем сапоги и сматываем тросы. Несмотря на рамы и понижайки, большинство этих машин на бездорожье выбираются от случая к случаю. А вот по асфальту наматывают сотни тысяч километров.
Согласитесь, пикап трудно представить в роли автомобиля выходного дня.
На шоссе Mercedes преображается. С нажатием на газ просыпаются его две с половиной сотни «лошадей», и X-class не едет — мчит! Разгон пятиметрового пикапа в темпе быстрых седанов, поверьте, впечатляет. И водителя, и пассажиров, и наверняка окружающих. По крайней мере, желающих повиснуть у него на хвосте, а уж тем более помаргивать фарами не находится.
От проверки правдивости заявленной «максималки» сдерживают спидкамеры и зимние шины, но 160–170 км/ч X-class на взлётной полосе бывшего аэродрома набирает легко. А главное достижение мерседесовских инженеров: даже на таких скоростях пикап устойчив и послушен. Конечно, легковой чувствительности и информативности руля у рамного автомобиля нет. Но на прямых он не требует подруливаний, а в виражах не рвётся мести хвостом — поворачиваемость безопасно-недостаточная.
Только не спешите сдавать в trade-in свой E-class. После седана и даже большого кроссовера сюрпризом, менее приятным, чем двигатель, могут стать тормоза пикапа — несмотря на то, что у Мерседеса единственного диски стоят и сзади. Они стараются как могут, но справиться с большой массой, мягкой подвеской и высокопрофильными шинами Х-класса им сложно.
Герой леса Mitsubishi — его противоположность, рабочий конь. Динамика у L200, конечно, не сумасшедшая, и обгоны уже нужно обдумывать. Но в потоке пикап держится уверенно — по крайней мере, порожний. Дизельная «четвёрка» отлично тянет примерно с двух тысяч, а новый 6-ступенчатый «автомат» расторопно подносит передачи, удерживая мотор в рабочих оборотах, — дёргать рычаг вручную желания не возникает.
Настройки шасси тоже менее легковые. Руль приходится крутить непривычно много — более 3,5 оборотов от упора до упора. И на ходу чувствительность у него ниже. Хотя меньшая по сравнению с Х-классом точность управления L200 вполне укладывается в погрешности оффроудных шин. А тормозит Mitsubishi, по ощущениям, не хуже. Даже с задними барабанными тормозами.
Toyota, вечный соперник L200, на асфальте очень на него похожа. Разница в 4 л.с. незаметна, Hilux примерно также разгоняется — если не полениться нажать кнопку Power, которая делает акселератор более чувствительным. На шоссе пикап не так быстр, как Mercedes, но скорость далеко за сотню и для него не чужда. Хотя устойчивость на прямой у Тойоты ниже.
Руль более острый, чем у Mitsubishi, но характером японские пикапы схожи. И в поворотах у них паритет: шины Dunlop ожидаемо более цепкие, но сам Hilux сильнее кренится. И тормоза похуже, чем у L200. В штатных режимах особой разницы нет, но при экстренном замедлении нужно давить на педаль что есть сил. Пикап — автомобиль для настоящих мужчин?
Нет, пикапы — автомобили для настоящих грузов.
В этом их первоначальное предназначение, вот и законодательство относит их к лёгким грузовикам, с соответствующими преференциями и ограничениями. А лучше других к перевозке багажа приспособлен… Mercedes. И дело не в закрытом кунге — его можно приобрести и для остальных пикапов (что обойдётся заметно дешевле). У Х-класса на бортах есть направляющие, по которым можно перемещать петли для строп и перегородку, отделяющую всякую мелочь от основного груза. Здесь самое большое расстояние между колёсными арками — те, кому пикап нужен для перевозки квадроцикла, оценят. Наконец, Mercedes имеет рейлинги — что не поместится в кузове, можно увезти на крыше.
Toyota нам досталась со сдвижной крышкой. Удобная штука… пока работает. Этому аксессуару нужно внимание, иначе шторка начинает заедать, а у нас она в конце теста и вовсе отказалась открываться: что-то случилось с замком. По сантиметрам длины-ширины-высоты Hilux и X-class максимально близки, но из приятных мелочей у японского пикапа – только круглые выштамповки на пластике заднего борта (тоже аксессуар), которые на пикнике помогут борту исполнять роль стола.
Mitsubishi компактнее остальных, помните? Большая часть тех сантиметров была отнята у грузового отсека — у L200 он самый маленький. А из удобств — только четыре крепёжные петли на бортах. Хотя для истового пикаповода это не проблема: куча производителей из Азии, Германии, России выпускают дополнительное оборудование для Mitsubishi на любой вкус и кошелёк. Впрочем, многое из него есть также и для Тойоты, и для Х-класса.
Но как часто вы видите L200 или Hilux, гружёный бочками, мешками, досками?
Сегодня пикап — альтернатива не столько грузовику, сколько внедорожнику. Удобство пассажиров для него становится важнее перевозки грузов. И в нашем тесте именно оно лучше всего коррелирует с разницей в цене машин.
Салон Mitsubishi L200, стоящем как однокомнатная квартира где-то в Московской области, кажется родом из девяностых. Конечно, ему сделали «евроремонт» обновлений, но на перепланировку денег уже не хватало. К монументу передней панели малоприменимо слово «дизайн», равно как и к бесхитростно-прямоугольным кнопкам. И непонятно, почему рядом с ними столько заглушек — даже в максимальной-то комплектации.
Всё, что вокруг водителя, — жёсткий пластик, за исключением центрального подлокотника и накладок на боковинах центрального тоннеля, которые, впрочем, мало помогают. А чтобы завести L200, нужно по старинке воткнуть ключ в шею рулевой колонки. И по японским традициям бережливости, режим Auto есть только у водительского стеклоподъёмника.
Хотя устаревший не значит неудобный. Руль тоже без изысков, но его регулировки по двум направлениям хватает, чтобы подобрать удобную посадку. Кресло – с тканевой обивкой и ручным управлением, однако достаточно мягкое и с хорошей боковой поддержкой. Под центральной консолью есть глубокая полочка под смартфон и здесь же – USB-разъём.
Toyota Hilux тоже «однушка», только в современной панельке на окраине Москвы – и по цене, и по убранству. Сюда уже позвали дизайнера, который постарался с минимальными вложениями «сделать красиво». То есть электронные часики, без которых немыслима Toyota последних лет сорока, ещё тут, но экран мультимедийной системы уже по-модному планшетный и с сенсорными кнопками. Интерьер украшают вставки, отделанные рояльным лаком, а верх панели обшит кожей… если её не трогать руками. На ощупь оказывается, что это монолит жёсткого пластика с литыми швами. А мягкий он только на подлокотниках.
Для водителя Hulix менее удобен, чем L200. У сидений в перфорированной коже (тут, кажется, без обмана) боковая поддержка рассчитана на крупных седоков, руль больше в диаметре, а диапазон его регулировок, наоборот, меньше. Да и тыкать на ходу в сенсорные кнопки мультимедийки — то ещё удовольствие. Зато в неё имплантирован Яндекс.Навигатор с пробками, полезный как минимум в крупных городах. Ещё Toyota может похвастаться аж четырьмя подстаканниками для передних пассажиров, а в центральном подлокотнике есть розетка на 220В.
Mercedes-Benz X-класса, наверное, можно обменять на квартирку-студию где-то в модном клубном доме — такую же дорогую и бестолковую. Дизайн в новом мерседесовском стиле — на зависть даже легковым «японцам». Опциональный коричневый цвет, пожалуй, на любителя, но L200 и Hilux не могут предложить никакой другой, кроме чёрного. Верх панели и дверей — мягкий, как и подлокотники.
И водительское кресло Х-класса лучшее в тесте – плотное, низкое, с хорошей боковой поддержкой и с регулировкой поясничного подпора. В общем, Mercedes сделал бы шикарный пикап, если бы в прошлой жизни это не был Nissan. Поэтому у классного мерседесовского руля регулировка только по высоте, и её диапазона не хватает — обод перекрывает верх приборного щитка. Поэтому селектор «автомата» бездарно занимает половину центральной консоли. Вторая половина досталась шайбе и тачпаду системы Command Online, которые заставляют выворачивать руку для общения с мультимедийкой. А ещё водителю немецкого пикапа банально некуда положить смартфон. Аппарат покрупнее не держится даже в подстаканниках – тоже неудобных.
Но вне зависимости от модели пикапа сидящим впереди позавидуют пассажиры второго ряда
Сзади просторно, но аскетично. Можно вполне сносно сесть втроём, однако сиденье больше напоминает лавочку — с жёсткой подушкой и почти прямой, нерегулирующейся спинкой. Неважно, Toyota, Mitsubishi или Mercedes: разница только в обивке да в пунктах скудного списка оборудования.
Помимо удобств сзади, пикапы обычно проигрывают легковым внедорожникам и в ездовом комфорте: большая грузоподъёмность требует слишком жёсткой для порожнего автомобиля подвески. Хотя в последнее время производители пикапов стараются решить этот вопрос в пользу пассажиров, едва ли не в каждом обновлении выкидывая листы из задних рессор.
Результаты есть. Обновлённый Mitsubishi L200 достаточно благородно едет по ровному шоссе, несмотря на свои АТ-шины. Гул внедорожного протектора в салоне не слышен, дизель тоже не голосит, хотя на светофорах его рокот и вибрации заметны. Легко, без подбрасывания порожней кормы, L200 преодолевает и лежачего полицейского. Но если дорога выбитая, пассажиров жёстко потряхивает на каждой ямке.
Первое, на что обращает внимание Hilux, — более сильные, чем у L200, вибрации дизеля на холостых оборотах. Но на ходу Toyota чуть тише, а на плохой дороге — и чуть мягче. Волны асфальта она парирует также легко, и в остальном японские пикапы кажутся родными братьями.
Особенно, если пустить по той же дороге X-class. Для пикапов это новый уровень комфорта. Шесть цилиндров под капотом выдают дизель лишь легким намёком на вибрации. В салоне тихо, а пружины «по кругу» намного лучше справляются с неровностями. Только на дорожной мелочи кузов заметно вибрирует — это свойственно всем пикапам из-за тяжёлых колёс. И на совсем убитой грунтовке энергоёмкость подвески Х-класса ниже, чем у конкурентов.
Если Hilux и L200 заставляют водителя сбросить ход больше из опасений за собственное здоровье, то Mercedes сдаётся раньше человека.
И когда не будет погони, тем более за сказочным богатством и принцессой, Mercedes не отстанет. А может, будет и впереди – с его-то 258-сильным мотором. Сочетание мощного V6, комфорта, богатства оснащения и, конечно, цены рисует для Х-класса роль автомобиля обеспеченного охотника-рыболова. Который с понедельника по пятницу ездит на нём в офис, а в субботу в зависимости от сезона цепляет к пикапу прицеп с лодкой, квадроциклом или снегоходом и закидывает кузов скарбом разной степени нужности и чистоты.
Toyota и Mitsubishi близки по характеру, по динамике, по комфорту — и они действительно рабочие лошадки. Подходят и на роль охотомобиля, если владельцу цена важнее престижа, и на зачисление в корпоративный парк, где работают «в полях» с намёком на дороги. Об их универсальности неумолимо свидетельствует статистика продаж, в которой Hilux и L200 с переменным успехом бьются за первое место в классе. Однозначного ответа, кто в этой паре победитель, нет и у нас. Toyota получше оснащена и отделана, и репутация надёжной марки даёт ей пару дополнительных очков. Mitsubishi легче и компактнее – для многих это скорее плюс. А главное преимущество L200 – трансмиссия, позволяющая постоянно ездить на полном приводе. Долго и, надеемся, счастливо.
Mercedes-Benz X 350 d 4Matic
- — Комфорт
- — Динамика
- — Оснащение
- — Цена
- — Эргономика
- — Проходимость
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- — Проходимость
- — Оснащение
- — Цена
- — Подключаемый полный привод
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- — Низкая грузоподъемность
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Двигатель2.8 / 177 л.с / дизель
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Цена, ₽2 862 000