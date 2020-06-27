Британец создал огромную копию Lego-карта. И прокатился на ней

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Николай Андреев
Британский инженер Мэтт Дентон с помощью 3D-принтера построил увеличенную копию карта Lego Technic из набора 1985 года. Он создал точную компьютерную модель конструктора и увеличил в 8,43 раза, чтобы на карте мог кататься его сын.
Спустя два месяца Мэтт закончил работу над крупной игрушкой, оснащённой электромотором, небольшой батареей и тормозной системой. Вместе с приятелем инженер протестировал карт в большом ангаре. Несмотря на некоторые неисправности, вроде отвалившегося руля, испытания прошли успешно. Теперь Мэтт планирует установить дисплей для слежения за уровнем заряда аккумулятора.