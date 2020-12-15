На Авто.ру появились 3D-панорамы интерьера: рассказываем, как они работают

Объявления с панорамами привлекают больше пользовате­лей, чем публикации с обычными фото­графиями. Статистика показывает, что даже без увели­чения объёма склада машин, выгружа­емого на Авто.ру, количество просмотров объявлений возрастает в 1,5–2 раза.

Как создать и загрузить панораму

Для создания панорамы интерьера автомобиля понадобится специ­альная камера с возмож­ностью съёмки на 360 градусов и штатив. Если его нет в комплекте, рекомендуем купить небольшой штатив, высотой до 30 см. Без него могут возникнуть сложности с фиксацией камеры в салоне, а снимки будут сделаны со слишком низкой точки, из-за чего «потеряются» важные для покупателя детали.

Поверните камеру одной линзой к лобовому стеклу, а другой — к заднему сиденью. Снимайте!

После окончания съёмки скопируйте получив­шиеся фото­графии на компьютер.

Загрузите файл панорамы в объявления.

Добавить 3D-панорамы в объявления можно как вручную, так и используя фиды для автоматической загрузки. Вручную панораму легко загрузить через форму редакти­рования или добавления объявлений — там есть специальная кнопка.