Из-за коронавируса в Европе стали покупать меньше новых машин

На Авто.ру появились 3D-панорамы интерьера: рассказываем, как они работают

Про бизнес

Панорамные фотографии автомобилей, запущенные на Авто.ру несколько месяцев назад, эффективно помогают дилерам бесплатно увеличить просмотры объяв­лений, а покупателям — познакомиться с выбранным автомо­билем и рассмотреть его со всех ракурсов ещё до приезда к дилеру. Теперь на Авто.ру появилась возмож­ность создавать панорамные фото­графии салона автомобиля. Рассказы­ваем, как это работает.

Что это такое и зачем это нужно

3D-панорама интерьера — это интер­активная фото­­графия в формате 360 градусов, которая позволяет детально рассмотреть салон автомо­биля под любым углом. Авто.ру стал первым класси­файдом, запустившим подобный сервис в России бесплатно. Панорамная съёмка интерьера пока доступна только дилерам.


Объявления с панорамами привлекают больше пользовате­лей, чем публикации с обычными фото­графиями. Статистика показывает, что даже без увели­чения объёма склада машин, выгружа­емого на Авто.ру, количество просмотров объявлений возрастает в 1,5–2 раза.

Как создать и загрузить панораму

Для создания панорамы интерьера автомобиля понадобится специ­альная камера с возмож­ностью съёмки на 360 градусов и штатив. Если его нет в комплекте, рекомендуем купить небольшой штатив, высотой до 30 см. Без него могут возникнуть сложности с фиксацией камеры в салоне, а снимки будут сделаны со слишком низкой точки, из-за чего «потеряются» важные для покупателя детали. 

  • Поверните камеру одной линзой к лобовому стеклу, а другой — к заднему сиденью. Снимайте!

  • После окончания съёмки скопируйте получив­шиеся фото­графии на компьютер.

  • Загрузите файл панорамы в объявления.

Добавить 3D-панорамы в объявления можно как вручную, так и используя фиды для автоматической загрузки. Вручную панораму легко загрузить через форму редакти­рования или добавления объявлений — там есть специальная кнопка.

Если вы пользуетесь автоматической выгрузкой объявлений, то при загрузке панорам салона автомобиля добавьте в фид ссылку на фото или короткую ссылку на фото на сервисе Яндекс.Диск и вставьте URL в тег <interior_urls> под тегом <panoramas>.

     <panoramas>
        <interior_urls>
             <url>Ссылка на скачивание<url>
        </interior_urls>
     </panoramas>

Если у вас остались вопросы о панорамных съёмках интерьера автомобилей, обратитесь к своему менеджеру или напишите нам на электронную почту: accounting@yandex-team.ru.

Будете делать панорамные фотографии интерьера автомобилей?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение