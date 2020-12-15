На Авто.ру появились 3D-панорамы интерьера: рассказываем, как они работают
Панорамные фотографии автомобилей, запущенные на Авто.ру несколько месяцев назад, эффективно помогают дилерам бесплатно увеличить просмотры объявлений, а покупателям — познакомиться с выбранным автомобилем и рассмотреть его со всех ракурсов ещё до приезда к дилеру. Теперь на Авто.ру появилась возможность создавать панорамные фотографии салона автомобиля. Рассказываем, как это работает.
Что это такое и зачем это нужно
3D-панорама интерьера — это интерактивная фотография в формате 360 градусов, которая позволяет детально рассмотреть салон автомобиля под любым углом. Авто.ру стал первым классифайдом, запустившим подобный сервис в России бесплатно. Панорамная съёмка интерьера пока доступна только дилерам.
Объявления с панорамами привлекают больше пользователей, чем публикации с обычными фотографиями. Статистика показывает, что даже без увеличения объёма склада машин, выгружаемого на Авто.ру, количество просмотров объявлений возрастает в 1,5–2 раза.
Как создать и загрузить панораму
Для создания панорамы интерьера автомобиля понадобится специальная камера с возможностью съёмки на 360 градусов и штатив. Если его нет в комплекте, рекомендуем купить небольшой штатив, высотой до 30 см. Без него могут возникнуть сложности с фиксацией камеры в салоне, а снимки будут сделаны со слишком низкой точки, из-за чего «потеряются» важные для покупателя детали.
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Поверните камеру одной линзой к лобовому стеклу, а другой — к заднему сиденью. Снимайте!
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После окончания съёмки скопируйте получившиеся фотографии на компьютер.
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Загрузите файл панорамы в объявления.
Добавить 3D-панорамы в объявления можно как вручную, так и используя фиды для автоматической загрузки. Вручную панораму легко загрузить через форму редактирования или добавления объявлений — там есть специальная кнопка.
Если вы пользуетесь автоматической выгрузкой объявлений, то при загрузке панорам салона автомобиля добавьте в фид ссылку на фото или короткую ссылку на фото на сервисе Яндекс.Диск и вставьте URL в тег <interior_urls> под тегом <panoramas>.
<panoramas>
<interior_urls>
<url>Ссылка на скачивание<url>
</interior_urls>
</panoramas>
Если у вас остались вопросы о панорамных съёмках интерьера автомобилей, обратитесь к своему менеджеру или напишите нам на электронную почту: accounting@yandex-team.ru.