На Авто.ру появились панорамные фотографии. Как они помогают продавать автомобили быстрее?
На Авто.ру появился новый инструмент для продавцов — панорамная
Что такое и зачем нужно
3D-панорама — это интерактивная фотография автомобиля в формате 360 градусов, которая позволяет рассмотреть машину со всех сторон. Мы первыми запустили подобный сервис в России бесплатно. Панорамной съёмкой смогут воспользоваться дилеры, а также профессиональные и частные продавцы.
Зарубежные ритейлеры давно используют такой формат фотографий. По данным американской компании Spincar, которая специализируется на создании
Как сделать и загрузить 3D-панораму
Создание панорамной фотографии для объявления на Авто.ру занимает не больше минуты. Для съёмки нужно скачать и установить специальное приложение для iOS или Android. Создать панорамную фотографию легкового автомобиля можно прямо через приложение Авто.ру — если вы используете смартфон на базе Android. Перед началом съёмки посмотрите обучающее видео и следуйте инструкциям.
Как правильно снять 3D-панораму автомобиля
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Панорамный снимок автомобиля лучше всего делать на просторной площадке с адекватным освещением: днём на улице или в помещении с хорошим искусственным светом.
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Поставьте машину так, чтобы её можно было обойти вокруг на расстоянии 3–4 метров и чтобы она полностью помещалась в рамку, которую вы видите в мобильном приложении.
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Начинайте съёмку со стороны водительской двери автомобиля (левой передней).
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Телефон необходимо держать на уровне лица. Нажмите на кнопку записи и двигайтесь в правую сторону вокруг автомобиля. Постарайтесь идти не слишком быстро, но и не очень медленно.
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Удерживайте контуры автомобиля в рамке, нарисованной на экране.
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Обойдя машину, остановите съёмку.
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После завершения съёмки программа сохранит видео в памяти телефона. Убедитесь в том, что на записи автомобиль не выпадает из кадра.
При ручном размещении объявлений доступно новое поле для загрузки
<panoramas_autoru>
<url> ссылка на 3D-панораму </url>
</panoramas_autoru>
Чего лучше не делать при съёмке панорам
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Не используйте художественные приёмы при съёмке. Не нужно изменять ракурс, приближать или удалять автомобиль в кадре.
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Не открывайте двери при съёмке двери машины для демонстрации салона.
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Не снимайте автомобиль на однородном фоне: неоднородный задний план для съёмки предпочтительнее.
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Не комментируйте процесс съёмки: программа не записывает и не использует звук для создания панорамы.