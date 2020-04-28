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На Авто.ру появились панорамные фотографии. Как они помогают продавать автомобили быстрее?

Про бизнес

На Авто.ру появился новый инструмент для продавцов — панорамная 3D-съёмка автомо­биля. Похожий инструмент уже доказал свою эффектив­ность среди американ­ских автори­тейлеров — рассказы­ваем, что именно мы сделали и как оно работает.

Что такое и зачем нужно

3D-панорама — это интерактивная фото­графия автомо­биля в формате 360 градусов, которая позволяет рас­смотреть машину со всех сторон. Мы первыми запустили подобный сервис в России бесплатно. Панорамной съёмкой смогут воспользо­ваться дилеры, а также профес­сиональ­ные и частные продавцы.

Зарубежные ритейлеры давно используют такой формат фото­графий. По данным американ­ской компании Spincar, которая специали­зируется на создании 3D-панорам автомо­билей, в среднем потенци­альный покупатель проводит почти на треть больше времени в объяв­лении, где панорамная фото­графия есть, чем в публика­циях с обычными фото­снимками. Конверсия таких объявлений в звонок или заявку также выше — почти наполовину.

Как сделать и загрузить 3D-панораму

Создание панорамной фотографии для объявления на Авто.ру занимает не больше минуты. Для съёмки нужно скачать и установить специальное приложение для iOS или Android. Создать панорамную фото­графию легкового автомо­биля можно прямо через приложе­ние Авто.ру — если вы используете смартфон на базе Android. Перед началом съёмки посмотрите обучающее видео и следуйте инструкциям.

Как правильно снять 3D-панораму автомобиля

  • Панорамный снимок автомобиля лучше всего делать на просторной площадке с адекватным освещением: днём на улице или в помещении с хорошим искус­ственным светом.

  • Поставьте машину так, чтобы её можно было обойти вокруг на расстоянии 3–4 метров и чтобы она полностью помещалась в рамку, которую вы видите в мобильном приложении.

  • Начинайте съёмку со стороны водительской двери автомобиля (левой передней).

  • Телефон необходимо держать на уровне лица. Нажмите на кнопку записи и двигайтесь в правую сторону вокруг автомо­биля. Постарайтесь идти не слишком быстро, но и не очень медленно.

  • Удерживайте контуры автомобиля в рамке, нарисованной на экране.

  • Обойдя машину, остановите съёмку.

  • После завершения съёмки программа сохранит видео в памяти телефона. Убедитесь в том, что на записи автомобиль не выпадает из кадра.

При ручном размещении объявлений доступно новое поле для загрузки 3D-пано­рамы — «Панорама» — оно находится ниже поля загрузки фото­графий и видео. Дилерам, которые пользу­ются авто­загрузкой, в фиде необходимо добавить ссылку на панораму по аналогии с тем, как добавля­ются ссылки на фотографии:

       <panoramas_autoru>
       <url> ссылка на 3D-панораму </url>
       </panoramas_autoru>

Чего лучше не делать при съёмке панорам

  • Не используйте художественные приёмы при съёмке. Не нужно изменять ракурс, приближать или удалять автомобиль в кадре.

  • Не открывайте двери при съёмке двери машины для демонстрации салона.

  • Не снимайте автомобиль на однородном фоне: неодно­родный задний план для съёмки предпочтительнее.

  • Не комментируйте процесс съёмки: программа не записы­вает и не использует звук для создания панорамы.

Если у вас остались вопросы о создании панорамных фото­графий, обратитесь к вашему менеджеру или напишите нам на Accounting@yandex-team.ru

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