На Авто.ру появились панорамные фотографии. Как они помогают продавать автомобили быстрее?

На Авто.ру появился новый инструмент для продавцов — панорамная 3D-съёмка автомо­биля. Похожий инструмент уже доказал свою эффектив­ность среди американ­ских автори­тейлеров — рассказы­ваем, что именно мы сделали и как оно работает.

Что такое и зачем нужно

3D-панорама — это интерактивная фото­графия автомо­биля в формате 360 градусов, которая позволяет рас­смотреть машину со всех сторон. Мы первыми запустили подобный сервис в России бесплатно. Панорамной съёмкой смогут воспользо­ваться дилеры, а также профес­сиональ­ные и частные продавцы.