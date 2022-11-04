Редкий спорткар Peugeot из 1980-х рассчитывают продать за 15 миллионов рублей

5 ноября на торгах аукционного дома Sotheby’s в Лондоне пустят с молотка редкий лот — дорожную версию ралли-кара Peugeot 205 Turbo 16. Это 188-й из всего 200 подобных спорткаров: таково было минимальное количество, необходимое для получения омологации FIA для участия в гонках легендарной группы B. За машину рассчитывают выручить от 180 000 до 220 000 британских фунтов (12,6–15,3 миллиона рублей по курсу на момент публикации заметки).