Редкий спорткар Peugeot из 1980-х рассчитывают продать за 15 миллионов рублей

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Александр Орехов
5 ноября на торгах аукционного дома Sotheby’s в Лондоне пустят с молотка редкий лот — дорожную версию ралли-кара Peugeot 205 Turbo 16. Это 188-й из всего 200 подобных спорткаров: таково было минимальное количество, необходимое для получения омологации FIA для участия в гонках легендарной группы B. За машину рассчитывают выручить от 180 000 до 220 000 британских фунтов (12,6–15,3 миллиона рублей по курсу на момент публикации заметки).
Нынешней осенью Peugeot обновила современного наследника «двести пятого» — модель с индексом 208 в электрической версии. Хэтчбеку увеличили и мощность, и запас хода на одном заряде.