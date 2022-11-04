Тюнеры скрестили грузовик 1948 года с гоночным болидом

Редкий спорткар Peugeot из 1980-х рассчитывают продать за 15 миллионов рублей
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Александр Орехов

5 ноября на торгах аукционного дома Sotheby’s в Лондоне пустят с молотка редкий лот — дорожную версию ралли-кара Peugeot 205 Turbo 16. Это 188-й из всего 200 подобных спорткаров: таково было минимальное количество, необходимое для получения омологации FIA для участия в гонках легендарной группы B. За машину рассчитывают выручить от 180 000 до 220 000 британских фунтов (12,6–15,3 миллиона рублей по курсу на момент публикации заметки).

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  • Вопреки визуальному сходству с гражданским Peugeot 205, Turbo 16 — это принципиально иной автомобиль с серьезно модифицированным — при участии фирмы Heuliez — кузовом, среднемоторной компоновкой и системой полного привода. В движение его приводит 1,8-литровая «турбочетвёрка» мощностью 200 л.с. и 255 Нм, сочетающаяся с пятиступенчатой «механикой» от Citroen SM. Хот-хэтч набирает первую сотню за 6,6 секунды и может разогнаться до максимальных 220 км/ч.
  • Этот экземпляр с традиционным серым оттенком кузова Winchester Grey и двухцветным салоном был построен в 1984 году, а к своему нынешнему владельцу попал летом 2004-го. Им оказался британский сотрудник Peugeot с более чем четвертьвековым стажем, являющийся страстным поклонником и марки в целом, и именно этой модели.
  • В последние 18 лет спорткар хранился в гараже, который покидал, в основном, только для участия в выставках и фотосессиях, а потому на одометре у него — лишь 40 041 километр. Машина прошла обслуживание в августе прошлого года с использованием оригинальных деталей Peugeot и, как сказано в описании, ждёт следующего владельца-энтузиаста.

Нынешней осенью Peugeot обновила современного наследника «двести пятого» — модель с индексом 208 в электрической версии. Хэтчбеку увеличили и мощность, и запас хода на одном заряде.

Выберете винтажный Peugeot 205 или актуальный Peugeot 208?

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