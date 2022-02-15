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37 старых Land Rover и два контейнера запчастей продают за полмиллиона долларов

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Дмитрий Елизаров

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На онлайн-аукционе eBay появился необычный лот — коллекция старых внедорожников марки Land Rover (главным образом классические Range Rover) и два 40-футовых контейнера с запчастями. Продавец, который решил расстаться с бизнесом по восстановлению классических Land Rover, оценил весь набор в 500 тысяч долларов (38,3 миллиона рублей), но готов продавать коллекцию и по частям.

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  • Продавец уточняет, что начал этот бизнес, чтобы подзаработать на учёбу в медицинском колледже. Сейчас учёба закончена, и хирург намерен расстаться с автомобилями и комплектующими, которые успел накопить. Собирал он их по всем Соединённым Штатам.
  • Среди машин, выставленных на продажу, основное место (19 экземпляров) занимают так называемые Range Rover Soft Dash — внедорожники середины 1990-х годов после рестайлинга, которые отличаются от предыдущих моделей более мягким пластиком в салоне. 12 из них длиннобазные, причём три машины — в юбилейной версии 25th Anniversary Edition. Автомобили в разном состоянии, но все требуют того или иного внимания.
  • Помимо Range Rover, в подборке, выставленной на продажу, имеются различные варианты Land Rover Defender, несколько Discovery, Freelander и  один Range Rover 2008 года. Большинство автомобилей не на ходу, но некоторые заводятся и способны передвигаться самостоятельно. Среди запчастей, которые продавец готов отдать заинтересованному покупателю, имеются также комплектующие для постройки кастомных внедорожников — например, восьмицилиндровые моторы GM и Ford.

В декабре прошлого года на продажу выставляли более десятка классических Ford Mustang. Оценили машины всего по тысяче долларов за каждую: среди них не было ни одной целой.

Нашли бы себе что-нибудь на этом «развале»?

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