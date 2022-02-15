37 старых Land Rover и два контейнера запчастей продают за полмиллиона долларов

На онлайн-аукционе eBay появился необычный лот — коллекция старых внедорожников марки Land Rover (главным образом классические Range Rover) и два 40-футовых контейнера с запчастями. Продавец, который решил расстаться с бизнесом по восстановлению классических Land Rover, оценил весь набор в 500 тысяч долларов (38,3 миллиона рублей), но готов продавать коллекцию и по частям.