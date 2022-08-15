35-летний кабриолет Saab 900 Turbo ушёл с аукциона за рекордную цену

Торги на портале Bring a Trailer за 35-летний кабриолет Saab 900 Turbo завершились рекордно высокой ставкой. Кто-то не пожалел отдать за редкую, но всё же отнюдь не эксклюзивную машину 145 000 долларов. Новый владелец написал, что такая же машина была у него первой, и на ней он поехал на первое свидание с будущей женой.