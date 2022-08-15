35-летний кабриолет Saab 900 Turbo ушёл с аукциона за рекордную цену

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Кабриолет Saab 900 Turbo: почему он прекрасен?
Рассекречен пятиметровый китайский электроседан Hycan A06
Кирилл Малышев
Торги на портале Bring a Trailer за 35-летний кабриолет Saab 900 Turbo завершились рекордно высокой ставкой. Кто-то не пожалел отдать за редкую, но всё же отнюдь не эксклюзивную машину 145 000 долларов. Новый владелец написал, что такая же машина была у него первой, и на ней он поехал на первое свидание с будущей женой.
В мае на Авто.ру выставляли Saab 9-5 из лимитированной серии, выпущенной в честь 60-летия марки Saab. Машина также интересна мизерным пробегом: 7268 километров за 15 лет. Продавец оценил седан в 2,5 миллиона рублей.