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35-летний кабриолет Saab 900 Turbo ушёл с аукциона за рекордную цену
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Кирилл Малышев

Торги на портале Bring a Trailer за 35-летний кабриолет Saab 900 Turbo завершились рекордно высокой ставкой. Кто-то не пожалел отдать за редкую, но всё же отнюдь не эксклюзивную машину 145 000 долларов. Новый владелец написал, что такая же машина была у него первой, и на ней он поехал на первое свидание с будущей женой.

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  • Вдобавок к личным ностальгическим чувствам состояние у двухдверки действительно уникальное. Пробег с 1987 года составил меньше 400 километров. Первый владелец расстался с этим Саабом только в прошлом году. Вишнёвый кузов и чёрный мягкий тент, а также агрегаты находятся в идеальном состоянии.
  • Тент оснащён электроприводом и обогревом заднего стекла. Комплектация машины богатая: бежевый кожаный салон, 15-дюймовые литые диски, передние противотуманные фары, маршрутный компьютер, аудиосистема, кондиционер, круиз-контроль, обогрев передних сидений.
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  • Двухлитровый турбомотор выдавал в новом состоянии 160 лошадиных сил. Он сопряжён с 5-ступенчатой «механикой», через которую приводятся в движение передние колёса. В этом году машина прошла масштабное обслуживание с промывкой бензобака, заменой топливного насоса и термостата.

В мае на Авто.ру выставляли Saab 9-5 из лимитированной серии, выпущенной в честь 60-летия марки Saab. Машина также интересна мизерным пробегом: 7268 километров за 15 лет. Продавец оценил седан в 2,5 миллиона рублей.

Купили бы сейчас свою первую машину?

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