Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi готовит 35 моделей электрокаров. Их аккумуляторы будут на 60% дешевле

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о намерении довести число электрических моделей трёх брендов до 35 к концу десятилетия. Базироваться они будут на пяти общих для компаний платформах. Кроме того, планы альянса включают расширение применения автономных систем, запуск производства новейших аккумуляторов и общее удешевление электромобилей.