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Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi готовит 35 моделей электрокаров. Их аккумуляторы будут на 60% дешевле

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Дмитрий Елизаров

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Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о намерении довести число электрических моделей трёх брендов до 35 к концу десятилетия. Базироваться они будут на пяти общих для компаний платформах. Кроме того, планы альянса включают расширение применения автономных систем, запуск производства новейших аккумуляторов и общее удешевление электромобилей.

  • Запланированные альянсом платформы предназначены для разных классов электрокаров. К примеру, отдельные архитектуры будут применяться для самых бюджетных вариантов наподобие Dacia Spring и ультра­компактных кей-каров для Японии, собственную платформу получат небольшие электрохэтчи и более крупные седаны и кроссоверы, и ещё одна отдельная «тележка» пред­назначена для лёгкого коммерческого транспорта.
  • Среди анонсированных новинок значится, к примеру, электрический преемник Nissan Micra, который разделит платформу с серийной версией Renault 5. Обе модели запустят ближе к середине десятилетия, а собирать будут на французском заводе. Renault, в свою очередь, планирует в скором времени разработать большой семиместный вседорожник, который займёт позицию в линейке на ступень выше ещё не до конца рассекреченного Austral. В целом же эти платформы будут использовать не только титульные бренды альянса, но и такие марки, как Infiniti, Alpine и Dacia. Lada в новой стратегии развития пока не упоминается.
  • Более близкие перспективы Renault-Nissan-Mitsubishi включают, к примеру, выход нового поколения кроссовера Mitsubishi ASX. Его обещают представить уже в 2023 году, но базироваться он будет на некоей универсальной платформе. Ту же «тележку» получат новые Renault Captur и Nissan Juke.
  • Помимо обновления модельного ряда, альянс намеревается развивать и сопутствующие технологии. Среди обозначенных целей — снижение стоимости аккумуляторов на 60% к 2028 году, причём примерно в этот же период Nissan должна запустить производство твердотельных батарей. Их появление должно привести к тому, что цены на электрокары будут сопоставимы со стоимостью аналогов с ДВС. Кроме того, такие батареи обеспечат вдвое большую плотность хранения энергии и втрое меньшее время зарядки.
  • Наконец, альянс обещает активно развивать системы автономного управления. Утверждается, что к 2026 году 45 моделей брендов, входящих в альянс, будут так или иначе автоматизированы, а общее количество автомобилей с такими комплексами достигнет 10 миллионов.

Ближайшей новинкой Renault должен стать кроссовер Austral, уже частично рассекреченный. Преемник Kadjar получит необычно оформленный интерьер и две гибридные силовые установки.

Как считаете, доберётся ли хоть один из этих электрокаров до России?

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