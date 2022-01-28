Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi готовит 35 моделей электрокаров. Их аккумуляторы будут на 60% дешевле

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Renault и Nissan обнародовали новую стратегию: две платформы, завод и 10 моделей электрокаров
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Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о намерении довести число электрических моделей трёх брендов до 35 к концу десятилетия. Базироваться они будут на пяти общих для компаний платформах. Кроме того, планы альянса включают расширение применения автономных систем, запуск производства новейших аккумуляторов и общее удешевление электромобилей.
Ближайшей новинкой Renault должен стать кроссовер Austral, уже частично рассекреченный. Преемник Kadjar получит необычно оформленный интерьер и две гибридные силовые установки.