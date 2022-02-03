34-летняя Audi 200, созданная для рекордов скорости, ушла с молотка по цене Audi R8

На аукционе Bonhams, который третьего февраля состоится в Париже, пройдут торги за уникальную Audi 200 Turbo Quattro Nardo 6000, выпущенную в 1988 году. Автомобиль построен для установления рекордов скорости и способен развивать более 350 километров в час. Машина ушла за 235 750 евро (20,52 миллиона рублей) — примерно столько в Германии стоит новое купе Audi R8 performance quattro.