34-летняя Audi 200, созданная для рекордов скорости, ушла с молотка по цене Audi R8

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На аукционе Bonhams, который третьего февраля состоится в Париже, пройдут торги за уникальную Audi 200 Turbo Quattro Nardo 6000, выпущенную в 1988 году. Автомобиль построен для установления рекордов скорости и способен развивать более 350 километров в час. Машина ушла за 235 750 евро (20,52 миллиона рублей) — примерно столько в Германии стоит новое купе Audi R8 performance quattro.
В нынешнем году Audi выведет на российский рынок пять новых моделей. Открывать бал будет заряженная модель RS3, которую предложат в кузовах хэтчбек и седан.