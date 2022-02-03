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34-летняя Audi 200, созданная для рекордов скорости, ушла с молотка по цене Audi R8

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Алексей Олефиренко

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На аукционе Bonhams, который третьего февраля состоится в Париже, пройдут торги за уникальную Audi 200 Turbo Quattro Nardo 6000, выпущенную в 1988 году. Автомобиль построен для установления рекордов скорости и способен развивать более 350 километров в час. Машина ушла за 235 750 евро (20,52 миллиона рублей) — примерно столько в Германии стоит новое купе Audi R8 performance quattro.

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  • Проект скоростного седана был инициирован тогдашним главой Audi Фердинандом Пихом. По его задумке, установление рекордов скорости стало бы лучшей рекламой не только для полноприводной системы Quattro, но и для нового пятицилиндрового турбомотора.
  • Для скоростных испытаний было изготовлено три идентичных экземпляра Audi 200 Turbo Quattro. Все они получили кевларовый обвес, уменьшающий коэффициент лобового сопротивления до 0,27, алюминиевые двери и крышу, пластиковые боковые окна, диски с центрогайкой из магниевого сплава, 340-литровые баки с возможностью быстрой заправки, встроенные пневматические домкраты, а также каркас безопасности. Однако если две машины оснастили 20-клапанными двигателями, то одну — экспериментальным 25-клапанным мотором с увеличенным крутящим моментом. Мощность у всех машин была одинаковой — примерно 650 лошадиных сил.
  • В ходе заездов на тестовом полигоне Нардов трио Audi 200 установило два рекорда средней максимальной скорости на дистанциях 500 и 1000 километров:  324,509 и 326,403 километра в час соответственно. Тестовая сессия закончилась досрочно, так как один автомобиль (шасси N6000/2) после прокола колеса попал в аварию и не мог продолжать движение. Тем не менее все три седана смогли продемонстрировать предельную скорость свыше 350 километров в час.
  • После испытаний все три 200 Turbo Quattro Nardo 6000 были проданы гонщикам, которые их пилотировали. Но со временем два из трёх экземпляров уничтожили.
  • Выставленная на аукцион Audi 200 Turbo Quattro Nardo 6000 с шасси N6000/1 принадлежала пилоту Зигфриду Брюнну, а впоследствии её выкупил второй владелец, который и продаёт машину на торгах. По его словам, спорткар не ездил с середины 1990-х.
  • Помимо самого автомобиля покупатель получит ряд запчастей для его обслуживания: новые колёса, компоненты подвески, кузовные панели.

В нынешнем году Audi выведет на российский рынок пять новых моделей. Открывать бал будет заряженная модель RS3, которую предложат в кузовах хэтчбек и седан.

Какую быструю Audi вы бы выбрали?

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