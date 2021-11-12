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Volkswagen рассказал, зачем нужны овцы на американском заводе компании

34-летний Jeep Wrangler с мизерным пробегом продают дороже нового

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Дмитрий Елизаров

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Компания Garage Kept Motors из Мичигана выставила на продажу трёхдверный Jeep Wrangler выпуска 1987 года. Автомобиль оценили в 42 900 долларов (чуть более 3 миллионов рублей), при этом стартовая цена трёхдверного Wrangler в США — 29 070 долларов. Такая высокая стоимость связана с состоянием автомобиля.

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  • Внедорожник проехал за всю свою жизнь только 4,4 тысячи километров. Этим, как уверяют продавцы, объясняется его состояние, близкое к состоянию нового автомобиля. В отличной сохранности находятся как лако­красочное покрытие кузова, так и хромиро­ванные детали, а также мягкий верх, который не имеет повреждений или следов износа. Нет следов износа или выцветания и в салоне Jeep Wrangler, отделанном сочетанием кожи и ткани.
  • Внедорожник оснащён 4,2-литровым шести­цилиндровым двигателем в паре с пятиступен­чатой механической коробкой. Кроме того, в список оборудо­вания входят 15-дюймовые колёсные диски, кассетная магнитола и необычный щиток-дефлектор на капоте. Утверждается, что автомобиль находится в полностью оригиналь­ной комплектации и продаётся в том виде, в каком он покинул заводской конвейер 34 года назад.

Летом на продажу выставляли ещё один пожилой Jeep Wrangler, который в 2006 году удлинили примерно на 1,4 метра и превратили во внедорожный кабрио-лимузин. Необычный автомобиль сменил владельца всего за 14 200 долларов.

Выбрали бы такой Wrangler или полтора новых?

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