34-летний Jeep Wrangler с мизерным пробегом продают дороже нового

Компания Garage Kept Motors из Мичигана выставила на продажу трёхдверный Jeep Wrangler выпуска 1987 года. Автомобиль оценили в 42 900 долларов (чуть более 3 миллионов рублей), при этом стартовая цена трёхдверного Wrangler в США — 29 070 долларов. Такая высокая стоимость связана с состоянием автомобиля.