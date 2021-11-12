34-летний Jeep Wrangler с мизерным пробегом продают дороже нового

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Компания Garage Kept Motors из Мичигана выставила на продажу трёхдверный Jeep Wrangler выпуска 1987 года. Автомобиль оценили в 42 900 долларов (чуть более 3 миллионов рублей), при этом стартовая цена трёхдверного Wrangler в США — 29 070 долларов. Такая высокая стоимость связана с состоянием автомобиля.
Летом на продажу выставляли ещё один пожилой Jeep Wrangler, который в 2006 году удлинили примерно на 1,4 метра и превратили во внедорожный кабрио-лимузин. Необычный автомобиль сменил владельца всего за 14 200 долларов.