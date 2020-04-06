Насколько сократится оборот дилеров из-за нерабочих дней в апреле

Как мы считали

В своих расчётах аналитики Авто.ру учли возможную выручку от продажи новых и подер­жанных авто­мобилей исходя из средних цен у офици­альных дилеров — 1,7 миллиона и 950 тысяч рублей соответ­ственно. В обычное время около 70 процентов выручки дилеры получают от реализации новых машин, а 15 процентов — от продажи подержанных.

Кроме того, дилеры зарабатывают на сервисе, запасных частях, дополни­тельном оборудо­вании, а также кредитах, страховке и других сопут­ствующих продуктах — это приносит им около 15 процентов месячной выручки. Однако мы пред­положили, что часть клиентов всё-таки обратится к дилерам за теми или иными услугами, и что выручка упадёт не на 100 процентов, а лишь наполовину.

Помощь дилерам

Авто.ру поддерживает дилеров в это сложное время: с 28 марта мы резко снизили стоимость размещения объяв­лений и изменили условия оплаты за звонки. Это поможет при мини­мальных затратах получить новых клиентов и обеспечить отложенный спрос после того, как ограни­чения будут сняты. Подробнее о новых условиях читайте тут.