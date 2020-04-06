Названы регионы России, где больше всего машин

Насколько сократится оборот дилеров из-за нерабочих дней в апреле

Про бизнес

В дни с 30 марта по 30 апреля большин­ство торговых пред­приятий в России вынуж­денно закры­лись: указом президента этот период объявлен нерабочим пандемии коронавируса. Запрещено работать большин­ству предприятий и организаций, включая авто­салоны, но многие из них продол­жают общаться с клиентами дистанци­онно: онлайн и по телефону, а некоторые даже наладили процесс бесконтактной продажи и доставку машин клиентам. Кроме того, власти некоторых регионов разрешили работу сервисных центров.

из-за

На сколько может сократиться оборот дилерских центров, если режим самоизоляции в России продлится до конца апреля? Мы подсчитали.

Как мы считали

В своих расчётах аналитики Авто.ру учли возможную выручку от продажи новых и подер­жанных авто­мобилей исходя из средних цен у офици­альных дилеров — 1,7 миллиона и 950 тысяч рублей соответ­ственно. В обычное время около 70 процентов выручки дилеры получают от реализации новых машин, а 15 процентов — от продажи подержанных.

Кроме того, дилеры зарабатывают на сервисе, запасных частях, дополни­тельном оборудо­вании, а также кредитах, страховке и других сопут­ствующих продуктах — это приносит им около 15 процентов месячной выручки. Однако мы пред­положили, что часть клиентов всё-таки обратится к дилерам за теми или иными услугами, и что выручка упадёт не на 100 процентов, а лишь наполовину.

Помощь дилерам

Авто.ру поддерживает дилеров в это сложное время: с 28 марта мы резко снизили стоимость размещения объяв­лений и изменили условия оплаты за звонки. Это поможет при мини­мальных затратах получить новых клиентов и обеспечить отложенный спрос после того, как ограни­чения будут сняты. Подробнее о новых условиях читайте тут

Ранее Ассоциация российских автомобильных дилеров (РОАД) обратилась к прави­тельству с просьбой рас­смотреть меры поддержки дилеров, а сами дилеры попросили помощи у импор­тёров.

Продолжаете работать? 

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