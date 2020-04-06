Насколько сократится оборот дилеров из-за нерабочих дней в апреле
В дни с 30 марта по 30 апреля большинство торговых предприятий в России вынужденно закрылись: указом президента этот период объявлен нерабочим пандемии коронавируса. Запрещено работать большинству предприятий и организаций, включая автосалоны, но многие из них продолжают общаться с клиентами дистанционно: онлайн и по телефону, а некоторые даже наладили процесс бесконтактной продажи и доставку машин клиентам. Кроме того, власти некоторых регионов разрешили работу сервисных центров.
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На сколько может сократиться оборот дилерских центров, если режим самоизоляции в России продлится до конца апреля? Мы подсчитали.
Как мы считали
В своих расчётах аналитики Авто.ру учли возможную выручку от продажи новых и подержанных автомобилей исходя из средних цен у официальных дилеров — 1,7 миллиона и 950 тысяч рублей соответственно. В обычное время около 70 процентов выручки дилеры получают от реализации новых машин, а 15 процентов — от продажи подержанных.
Кроме того, дилеры зарабатывают на сервисе, запасных частях, дополнительном оборудовании, а также кредитах, страховке и других сопутствующих продуктах — это приносит им около 15 процентов месячной выручки. Однако мы предположили, что часть клиентов всё-таки обратится к дилерам за теми или иными услугами, и что выручка упадёт не на 100 процентов, а лишь наполовину.
Помощь дилерам
Авто.ру поддерживает дилеров в это сложное время: с 28 марта мы резко снизили стоимость размещения объявлений и изменили условия оплаты за звонки. Это поможет при минимальных затратах получить новых клиентов и обеспечить отложенный спрос после того, как ограничения будут сняты. Подробнее о новых условиях читайте тут.
Ранее Ассоциация российских автомобильных дилеров (РОАД) обратилась к правительству с просьбой рассмотреть меры поддержки дилеров, а сами дилеры попросили помощи у импортёров.