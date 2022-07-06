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33-летний VW Golf продают по цене Mercedes-Benz S-класса

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Дмитрий Елизаров

На британской онлайн-площадке 4Star Classics выставлен на продажу Volkswagen Golf выпуска 1989 года с пробегом 109 тысяч километров. Просят за пятидверку 79 995 фунтов (95,2 тысячи долларов), при том что стартовая цена Mercedes-Benz S-класса в Британии всего на 3 тысячи фунтов выше. Объясняется такая высокая стоимость редкостью модели: Volkswagen собрал всего 71 экземпляр Golf в исполнении G60 Limited с полным приводом и очень мощным по тем временам мотором.

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  • Одним из флагманов семейства Golf в конце 1980-х считалась версия Rallye — она также оснащалась полным приводом Syncro, а её мотор развивал 160 л.с. При этом Golf Rallye заметно отличался от прочих Гольфов внешне, в первую очередь развитым обвесом с угловатыми колёсными арками.
  • В Volkswagen Motorsport решили построить ещё более быструю версию хэтчбека, но при этом замаскировать её внешне под обычные Гольфы. Поэтому исполнение G60 Limited можно опознать, по сути, только по накладке на передний бампер и вставкам в цветах VW Motorsport. Выставленный на продажу экземпляр отличается ещё и «спицованными» колёсами BBS, но неизвестно, имеют ли они заводское происхождение. Интерьер пятидверки со спортивными креслами некоторое время назад обновлён при помощи кожи наппа.
  • 1,8-литровый двигатель в целом позаимствован у Corrado и Golf Rallye, но имеет 16 клапанов, а не 8. Кроме того, мотор оснастили более производительной системой наддува. В итоге двигатель развивал не 160, а уже 210 л.с. и работал в паре с пятиступенчатой «механикой» от «боевого» раллийного VW Golf. У него же позаимствовали и подвеску.
  • Продавец утверждает, что на момент появления в продаже Golf G60 Limited считался самым быстрым серийным «Фольксвагеном» благодаря ускорению до 60 миль в час (96 км/ч) за 6,8 секунды и максимальной скорости 225 км/ч.

Менее мощная и быстрая модификация VW Golf Rallye появляется на аукционах чаще в силу более масштабного тиража: таких машин выпустили свыше пяти тысяч. К примеру, в марте в Швеции экземпляр 1989 года с небольшим пробегом оценили дороже нового VW Golf GTI.

Слышали когда-нибудь о таком Гольфе?

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