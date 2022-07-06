33-летний VW Golf продают по цене Mercedes-Benz S-класса

В Volkswagen Motorsport решили построить ещё более быструю версию хэтчбека, но при этом замаскировать её внешне под обычные Гольфы. Поэтому исполнение G60 Limited можно опознать, по сути, только по накладке на передний бампер и вставкам в цветах VW Motorsport. Выставленный на продажу экземпляр отличается ещё и «спицованными» колёсами

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, но неизвестно, имеют ли они заводское происхождение. Интерьер пятидверки со спортивными креслами некоторое время назад обновлён при помощи кожи наппа.