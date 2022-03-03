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Fiat представил E-Ulysse — электрический VIP-минивэн с запасом хода на 330 километров

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Дмитрий Елизаров

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Компания Fiat анонсировала выход новой модели под названием E‑Ulysse. Технически она повторяет другие вэны брендов, входящих в концерн Stellantis, — например, Peugeot Traveller и Opel Zafira Life. Однако, в отличие от соплатформенных моделей, вэн от Fiat будет предлагаться в Европе только в батарейном варианте с одним мотором, но двумя батареями. Самая ёмкая из них обеспечит запас хода в 330 километров.

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  • Одно из рыночных позиционирований новинки от Fiat — оказание высококлассных транспортных услуг: E‑Ulysse предлагается использовать как VIP-шаттл. Ради этого у вэна появилась особо комфортная комплектация под названием Lounge, которую производитель называет «гостиной на колёсах».
  • Она подразумевает возможность организации мобильного офиса в задней половине салона за счёт расширенных функций трансформации и раскладного столика, кожаную отделку, трёхзонный климат-контроль, панорамное остекление и тому подобное. Более простые варианты оснащения предусматривают до восьми посадочных мест.
  • Fiat планирует выпускать E-Ulysse в двух вариантах длины кузова (4956 либо 5306 миллиметров), но только с одним электромотором. Развивает он 136 л.с. и 260 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км﻿/﻿ч за 13,5 секунды при максимальной скорости 130 км﻿/﻿ч. Вариантов аккумуляторов также предложено два — на 50 либо 75 кВтч с запасом хода 230 и 330 километров соответственно. От 100-киловаттной станции быстрой зарядки восполнить энергозапас на 80% можно за 30 минут.
  • Приём заказов на электровэн в Европе Fiat откроет в течение нынешнего месяца, а поставки планируется начать в мае.

Ещё один электровэн, который в скором времени появится на европейском рынке, — это новейший VW ID.Buzz, разработанный на электроплатформе MEB. Он окажется компактнее Fiat E-Ulysse, но получит более мощный мотор. Полностью рассекретить новинку немецкая компания собирается 9 марта.

Если вэн, то какой марки?

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