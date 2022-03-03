Fiat представил E-Ulysse — электрический VIP-минивэн с запасом хода на 330 километров

Fiat планирует выпускать E-Ulysse в двух вариантах длины кузова (4956 либо 5306 миллиметров), но только с одним электромотором. Развивает он 136 л.с. и 260 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км﻿/﻿ч за 13,5 секунды при максимальной скорости 130 км﻿/﻿ч. Вариантов аккумуляторов также предложено два — на 50 либо 75 кВт

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ч с запасом хода 230 и 330 километров соответственно. От 100-киловаттной станции быстрой зарядки восполнить энергозапас на 80% можно за 30 минут.