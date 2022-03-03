Fiat представил E-Ulysse — электрический VIP-минивэн с запасом хода на 330 километров

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Компания Fiat анонсировала выход новой модели под названием E‑Ulysse. Технически она повторяет другие вэны брендов, входящих в концерн Stellantis, — например, Peugeot Traveller и Opel Zafira Life. Однако, в отличие от соплатформенных моделей, вэн от Fiat будет предлагаться в Европе только в батарейном варианте с одним мотором, но двумя батареями. Самая ёмкая из них обеспечит запас хода в 330 километров.
Ещё один электровэн, который в скором времени появится на европейском рынке, — это новейший VW ID.Buzz, разработанный на электроплатформе MEB. Он окажется компактнее Fiat E-Ulysse, но получит более мощный мотор. Полностью рассекретить новинку немецкая компания собирается 9 марта.