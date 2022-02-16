3,3 секунды до сотни: электрический Mercedes-Benz E-класса получил сразу две AMG-версии

Компания Mercedes-Benz рассекретила две новые модификации электрического седана EQE, разработанные в AMG. Обе они получили двухмоторные силовые установки, но отличаются как конструктивом, так и мощностью и динамикой. Самая мощная версия с индексом AMG EQE 53 способна ускориться до 100 км﻿/﻿ч за 3,3 секунды — это даже быстрее, чем проделывает то же самое флагманский AMG EQS. Дата начала продаж и цены на электрокары пока не названы.