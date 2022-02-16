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3,3 секунды до сотни: электрический Mercedes-Benz E-класса получил сразу две AMG-версии

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Дмитрий Елизаров

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Компания Mercedes-Benz рассекретила две новые модификации электрического седана EQE, разработанные в AMG. Обе они получили двухмоторные силовые установки, но отличаются как конструктивом, так и мощностью и динамикой. Самая мощная версия с индексом AMG EQE 53 способна ускориться до 100 км﻿/﻿ч за 3,3 секунды — это даже быстрее, чем проделывает то же самое флагманский AMG EQS. Дата начала продаж и цены на электрокары пока не названы.

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  • Базовой версией EQE от AMG станет седан с индексом 43. Он получит два электромотора с совокупной отдачей 476 л.с. и 858 Нм крутящего момента. Ускорение до 100 км﻿/﻿ч у такого седана займёт 4,2 секунды при максимальной скорости 210 км﻿/﻿ч.
  • Для Mercedes-AMG EQE 53 архитектуру силовой установки переработали: к примеру, такой седан снабдят модерни­зированными моторами с адаптированными обмотками, оригинальным инвертором и собственной проводкой. В итоге эта модификация получит 626 л.с. и 950 Нм с возможностью увеличения отдачи до 687 л.с. и 1000 Нм при условии установки опционального пакета Dynamic Plus. Первую сотню электрокар наберёт за 3,5 или 3,3 секунды соответственно при максимальной скорости 220 или 240 км﻿/﻿ч.
  • Базовая версия флагманского AMG EQS 53, которая располагает 658 л.с., ускоряется до 100 км﻿/﻿ч за 3,8 секунды, а в сочетании с тем же опциональным пакетом и 761 л.с. — за 3,4 секунды. Таким образом, новинка оказалась незначительно динамичнее флагманской модели.
  • Обе модификации Mercedes-AMG EQE получат 90,6-киловаттную батарею с особой системой охлаждения. Она позволит проезжать без подзарядки от 444 до 533 километров в зависимости от мощности моторов и условий эксплуатации. При этом батарея поддерживает 170-киловаттную зарядку, благодаря чему пополнить энергозапас на 180 километров пробега можно всего за 15 минут.
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  • Программное обеспечение аккумуляторного блока работает с опорой на данные навигационной системы, и в случае, если конечной точкой маршрута выбрана зарядная станция, электроника автоматически оптимизирует к моменту прибытия температурный режим работы батарей. При этом в Mercedes-Benz пообещали, что управляющий софт для аккумуляторов можно будет обновлять «по воздуху», и в перспективе благодаря новому программному обеспечению запас хода может быть увеличен.
  • Силовая установка седана в свою очередь получит несколько режимов работы — от экономичного до Sport+. Кроме того, AMG EQE снабдили функцией Race Start, при активации которой достигается максимальная отдача электромоторов.
  • В стандартное оснащение новинки войдёт адаптивная пневмоподвеска с усиленными в AMG рычагами и стабилизаторами, способная варьировать величину дорожного просвета в зависимости от выбранного режима. По умолчанию получит AMG EQE и управляемые задние колёса, которые смогут поворачиваться на угол до 3,6 градуса. Наконец, седан снабдят мощными тормозами с шестипоршневыми суппортами на передней оси. Опционально будут доступны карбон-керамические механизмы с 21‑дюймовыми колёсными дисками. Кроме того, на новинке реализована технология i‑Booster — система рекуперации сможет эффективно замедлять электромобиль, действуя параллельно со стандартными тормозами.
  • Внешне Mercedes-AMG EQE будет отличаться оригинальной решёткой радиатора и особыми бамперами (передний — со сплиттером, задний — с диффузором), а также аэродинамически оптимизированными колёсными дисками. В салоне появятся спортивные кресла и руль, особая отделка и дополнительный декор. При этом последняя мультимедийная разработка компании — медиакомплекс MBUX с огромным экраном HyperScreen и особой графикой AMG — будет предлагаться только за доплату.

График вывода новинок на рынок пока не озвучен. При этом флагманскую модель Mercedes-AMG EQS уже можно заказать в Европе по цене от 152 546 евро (13,15 миллиона рублей). Оба электрокара компании появятся и на российском рынке, но когда это случится, производитель пока не уточняет.

Ну как, впечатляют характеристики?

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