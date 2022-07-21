На продажу выставили культовый спорткар Toyota MR2 из 1990-х, который не ездил 32 года
Дмитрий Елизаров
Британская компания Appreciating Classic выставила на продажу необычное купе Toyota MR2 первого поколения. Несмотря на то, что автомобиль собрали в 1990 году, он выглядит практически новым, так как проехал за это время всего 2,2 тысячи километров. Просят за спорткар 34 995 фунтов (41,6 тысячи долларов), и это всего на 355 фунтов меньше стартовой цены гибридной Toyota RAV4 в Великобритании.
- Дополнительным плюсом именно этого экземпляра продавец называет то, что за всю биографию у спорткара был только один владелец — житель Северной Ирландии. Как следует из мизерного пробега, автомобилем он практически не пользовался. Соответственно, спорткар дошёл до наших дней в полностью оригинальном состоянии.
- Выставленный на продажу экземпляр — один из последних собранных компанией Toyota купе MR2 первого поколения: смена моделей спорткара пришлась как раз на 1989–1990 годы.
- Появившись на рынке в 1984-м, купе MR2 стало первым серийным среднемоторным автомобилем в Японии. Двухдверку оснащали компактным двигателем 4A-GE объёмом 1,6 литра. У него были наддувные модификации, однако этот экземпляр оснащён атмосферной версией мотора, развивающей 122 л.с. и 143 Нм крутящего момента. По некоторым подсчётам, 100 км/ч Toyota MR2 первого поколения способна набрать примерно за 8 секунд.
Аналогичный двигатель использовался, к примеру, на культовой Corolla Levin AE86, также известной, как «хачироку». Эти Тойоты в хорошем состоянии также сравнимы по цене с современными: например, весной прошлого года в Британии «хачироку» с пробегом около 24 тысяч километров продавали примерно за ту же сумму, которую стоит новая Toyota GR Supra.