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31-летний Mercedes-Benz S-класса от AMG не захотели продать на аукционе. За него давали 140 тысяч долларов
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Дмитрий Елизаров

На онлайн-аукционе MB Market завершились торги за Mercedes-Benz 560 SEL выпуска 1991 года. Финальная ставка составила 140 тысяч долларов, однако сделка не состоялась. Столь высокая цена седана объясняется не только его идеальным состоянием, но и множественными доработками — их провели в ателье AMG, которое на тот момент ещё не являлось частью Mercedes-Benz.

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  • Седан оснащён фирменным аэродинамическим пакетом, который состоит из бамперов, накладок на пороги и заднего спойлера. Кроме того, автомобиль укомплектовали составными колёсными дисками AMG Aero III. Изначально седан сошёл с конвейера чёрным, но первый владелец перекрасил и автомобиль, и детали обвеса в цвет Astral Silver.
  • Штатно Mercedes-Benz 560 SEL оснащался восьмицилиндровым мотором объёмом 5,5 литра. В AMG его объём увеличили до 6,0 литра и снабдили двигатель целым рядом альтернативных компонентов. Развивает мотор сейчас около 380 л.с. и 560 Нм (примерно на 100 л.с. больше, чем с завода) и работает в паре с четырёхдиапазонным «автоматом».
  • Интерьер отделан чёрной кожей в сочетании с деревянными накладками, часть которых добавили в AMG, как и откидывающиеся столики на спинках передних кресел. Кроме того, о происхождении седана напоминают таблички на центральной консоли и приборной панели.
  • Нынешний владелец уверяет, что с момента приобретения автомобиля в 2019 году он хранился в помещении с контролируемым климатом. Пробег седана — 73 тысячи километров.

На днях ателье Renntech представило собственный взгляд на седан Mercedes-Benz 600 SEL — но выпущенного годом позже и уже имеющего кузов W140. Четырёхдверку также основательно доработали: к примеру, седан получил очень мощный мотор и новую трансмиссию.

W128 или W140?

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