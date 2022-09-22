31-летний Mercedes-Benz S-класса от AMG не захотели продать на аукционе. За него давали 140 тысяч долларов

На онлайн-аукционе MB Market завершились торги за Mercedes-Benz 560 SEL выпуска 1991 года. Финальная ставка составила 140 тысяч долларов, однако сделка не состоялась. Столь высокая цена седана объясняется не только его идеальным состоянием, но и множественными доработками — их провели в ателье AMG, которое на тот момент ещё не являлось частью Mercedes-Benz.