31-летний Mercedes-Benz S-класса от AMG не захотели продать на аукционе. За него давали 140 тысяч долларов

Материал по теме
Эволюция роскоши: как Mercedes-Benz S-класса менял мир
Bugatti занялась продажей подержанных гиперкаров и даёт на них год гарантии
Дмитрий Елизаров
На онлайн-аукционе MB Market завершились торги за Mercedes-Benz 560 SEL выпуска 1991 года. Финальная ставка составила 140 тысяч долларов, однако сделка не состоялась. Столь высокая цена седана объясняется не только его идеальным состоянием, но и множественными доработками — их провели в ателье AMG, которое на тот момент ещё не являлось частью Mercedes-Benz.
На днях ателье Renntech представило собственный взгляд на седан Mercedes-Benz 600 SEL — но выпущенного годом позже и уже имеющего кузов W140. Четырёхдверку также основательно доработали: к примеру, седан получил очень мощный мотор и новую трансмиссию.