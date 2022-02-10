Оставить коммент

Армия США станет полностью экологичной до 2050 года

30-летнюю «девятку» без пробега продают на Авто.ру. Она стоит как новый BMW X6

Новости

Алексей Олефиренко

Комменты

В Тольятти продаётся ВАЗ-2109, который с 1992 года проехал всего 11 километров — соответствующее объявление появилось на Авто.ру. Продавец оценил «капсулу времени» в 7 миллионов рублей, что всего на 100 тысяч рублей меньше стоимости нового BMW X6 в базовой комплектации.

1/10
  • В комментарии к объявлению продавец отметил, что автомобиль относится к экспортной серии и фактически никогда не эксплуатировался. Машина не проходила предпродажную подготовку — что хорошо с точки зрения аутентичности, но исключает её эксплуатацию в нынешнем виде на дорогах общего пользования.
  • О безупречной сохранности автомобиля свидетельствуют нетронутое лакокрасочное покрытие, а также днище и подкапотное пространство, которые никогда не видели грязи и пыли. Также о нетронутости машины свидетельствуют пломбы на капоте и крышке багажника, а также наружные зеркала заднего вида и стеклоочистители, которые так и не были доустановлены.
  • Учитывая беспрецедентную стоимость, продаваемый ВАЗ-2109 является самым дорогим автомобилем Волжского автозавода, который сейчас представлен на Авто.ру. Более того, машина входит в список самых дорогих Lada, которые в принципе были замечены в продаже.
  • Автомобиль оснащён типичным для ВАЗ-2109 карбюраторным двигателем объёмом 1,3 литра. Он устанавливался на хэтчбек с 1987 по 1997 год и сочетался с механической коробкой передач. О том, что автомобиль был выпущен после 1991 года свидетельствуют «длинные» передние крылья и капот.
  • Модель 2109 «Спутник» выпускалась с 1987 по 2011 год. Наравне с 2108 она стала одной из первых переднеприводных машин СССР. Пятидверный хэтчбек экспортировался за рубеж: его продавали не только в странах Западной Европы (в том числе Великобритании), но и в Канаде.

Гораздо дешевле покупателю обойдётся Lada Niva Travel в исполнении Black, цены на которую недавно были обнародованы.

7 миллионов за Ладу — не многовато?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я