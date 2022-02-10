30-летнюю «девятку» без пробега продают на Авто.ру. Она стоит как новый BMW X6

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Самый дорогой ВАЗ-2109 в России оценили в 1,5 миллиона рублей. Ему почти 30 лет
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В Тольятти продаётся ВАЗ-2109, который с 1992 года проехал всего 11 километров — соответствующее объявление появилось на Авто.ру. Продавец оценил «капсулу времени» в 7 миллионов рублей, что всего на 100 тысяч рублей меньше стоимости нового BMW X6 в базовой комплектации.
Гораздо дешевле покупателю обойдётся Lada Niva Travel в исполнении Black, цены на которую недавно были обнародованы.