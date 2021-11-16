30-летний Porsche 911 отправится на Дакар. Ранее туда же собрались внедорожники «Нива»

Испытания машины в «боевом» режиме полноценного ралли-рейда заняли у итальянцев восемь дней. Однако маршрут ралли-марафона окажется заметно длиннее: он составит около 6 тысяч километров даже с учётом того, что пожилой Porsche 911 поедет в облегчённом «классическом» зачёте.

Спорткар строят на базе модификации Carrera 4, которая сохранила оригинальный шестицилиндровый «оппозитник» и пятиступенчатую механическую коробку. При этом отдача мотора с воздушным охлаждением доведена до 300 лошадиных сил, а подвеска серьёзно переработана, чтобы выдерживать бездорожье — применены, в частности, двойные поперечные рычаги, регулируемые амортизаторы и 35-дюймовые шины. Кроме того, спорткар снабдили 160-литровым топливным баком и каркасом безопасности.

В испытаниях спорткар участвует в необычной «ливрее» — кузов Porsche 911 расписан в стиле граффити. По замыслу дизайнеров это дань уважения уличным художникам 80-х — 90-х годов прошлого века. Однако к старту Дакара на купе нанесут полноценную гоночную раскраску.

На трассу Дакара в классическом зачёте выйдет также несколько старых внедорожников «Нива». Один из них готовят во Франции: пилот экипажа заявил, что хочет сделать то, чего так и не получилось у отца, который в 1980-х участвовал в гонке на российской машине, но так и не добрался до финиша.