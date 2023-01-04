В Греции продают 300-сильную «Ниву»

Внешность «Нивы» преобразили за счёт установки 22-дюймовых колёсных дисков в расширенных колёсных арках. Автомобиль лишили всех блестящих накладок, снабдили дополнительными воздухозаборниками и силовыми накладками, а также уменьшили на 65 миллиметров дорожный просвет. Всю оптику перевели на светодиоды

, а посреди решётки радиатора теперь располагается выставленный напоказ интеркулер.