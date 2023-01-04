АвтоВАЗ станет владельцем российских активов Nissan

В Греции продают 300-сильную «Ниву»
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Дмитрий Елизаров

На ресурсе Classic Trader появилось объявление о продаже внедорожника Lada Niva выпуска 2004 года с греческими номерами. Оценили его в 31 тысячу фунтов (37 тысяч долларов или 2,6 миллиона рублей). Высокая цена связана с обилием модификаций, которые пережил внедорожник. К примеру, его оснастили переработанной подвеской и двигателем, развивающим более 300 лошадиных сил.

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  • Продавец уверяет, что мотор Lada Niva остался штатным, но его сильно модернизировали. В частности, рабочий объём двигателя увеличен до 1,8 литра, а также установлены система наддува с интеркулером, более производительные форсунки, детали системы зажигания от Nissan Skyline и альтернативный блок управления. Кроме того, двигатель сделали «всеядным».
  • Сейчас он может потреблять два вида топлива — на газе мотор развивает 175 лошадиных сил, на 95-м бензине — уже 210 сил. В ближайшее время силовой агрегат получит возможность работать на метаноле, после чего, по прогнозам создателей автомобиля, его отдача превысит 300 сил. Трансмиссия при этом сохранена заводской  пятиступенчатая «механика» в сочетании с полным приводом и блокировками.
  • На фото в объявлении также фигурируют тормозные механизмы Porsche: утверждается, что они позаимствованы у Cayenne Turbo и имеют шестипоршневые суппорты. Тормозные диски — от Mercedes-AMG.
  • Внешность «Нивы» преобразили за счёт установки 22-дюймовых колёсных дисков в расширенных колёсных арках. Автомобиль лишили всех блестящих накладок, снабдили дополнительными воздухозаборниками и силовыми накладками, а также уменьшили на 65 миллиметров дорожный просвет. Всю оптику перевели на светодиоды, а посреди решётки радиатора теперь располагается выставленный напоказ интеркулер.
  • В салоне появились отделанные красной кожей спортивные кресла и новое рулевое колесо. Медиасистема с сенсорным экраном, врезанная в центральную консоль, работает с акустикой Pioneer.
  • Продавец утверждает, что с момента постройки необычная «Нива» проехала всего 4,6 тысячи километров.

Предполагается, что спортивная модификация появится и у российской Lada Niva Legend. АвтоВАЗ рассчитывает оснастить такой внедорожник 122-сильным мотором от Lada Vesta.

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