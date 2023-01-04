В Греции продают 300-сильную «Ниву»

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«Кабрик», кемпер и V8: крутой заграничный тюнинг Lada Niva
АвтоВАЗ станет владельцем российских активов Nissan
Дмитрий Елизаров
На ресурсе Classic Trader появилось объявление о продаже внедорожника Lada Niva выпуска 2004 года с греческими номерами. Оценили его в 31 тысячу фунтов (37 тысяч долларов или 2,6 миллиона рублей). Высокая цена связана с обилием модификаций, которые пережил внедорожник. К примеру, его оснастили переработанной подвеской и двигателем, развивающим более 300 лошадиных сил.
Предполагается, что спортивная модификация появится и у российской Lada Niva Legend. АвтоВАЗ рассчитывает оснастить такой внедорожник 122-сильным мотором от Lada Vesta.