3000-сильный Lamborghini Gallardo установил дрэговый рекорд: за 800 метров он разогнался до 408 км/ч

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Во время дрэговых соревнований Shift Sector в Техасе, США, доработанный Lamborghini Gallardo установил мировой рекорд для этой модели. На дистанции в полмили (около 805 метров) он разогнался до почти 408,5 км/ч.
Летом текущего года канадское ателье Extreme Turbo Systems показало быстрейший в мире Chevrolet Corvette C8. На дистанции в четверть мили (402 метра) доработанный масл-кар быстрее Bugatti Chiron Super Sport (в серийной модификации) — он проходит дистанцию за 9,05 секунды, развивая почти 266 км/ч.