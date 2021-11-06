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3000-сильный Lamborghini Gallardo установил дрэговый рекорд: за 800 метров он разогнался до 408 км/ч

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Михаил Кондратьев

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Во время дрэговых соревнований Shift Sector в Техасе, США, доработанный Lamborghini Gallardo установил мировой рекорд для этой модели. На дистанции в полмили (около 805 метров) он разогнался до почти 408,5 км/ч.

  • Быстрейший Gallardo побил собственное достижение пятилетней давности — в 2016-м на такой же дистанции ему удалось набрать свыше 392 км/ч. Обновить рекорд получилось только с пятой попытки: в первом заезде автомобиль разогнался до 388 км/ч, а после раз за разом улучшал результат. Примечательно, что выступал спорткар на дорожных шинах Toyo R888R.
  • Gallardo принадлежит Гиди Хамди, известному участнику дрэговых соревнований в США, а доработками двухдверки занимались в ателье Underground Racing. Мощность двигателя с двумя турбинами достигает 3000 л.с.

Летом текущего года канадское ателье Extreme Turbo Systems показало быстрейший в мире Chevrolet Corvette C8. На дистанции в четверть мили (402 метра) доработанный масл-кар быстрее Bugatti Chiron Super Sport (в серийной модификации) — он проходит дистанцию за 9,05 секунды, развивая почти 266 км/ч.

Разгонялись когда-нибудь быстрее 200 км/ч?

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