Mitsubishi 3000GT: вершина японских технологий

Этот автомобиль не стал таким же легендарным, как его конкуренты – Toyota Supra, Mazda RX-7 или Nissan Skyline GT-R. Но в начале девяностых Mitsubishi 3000GT был самым крутым, самым технологичным и самым сложным спорткаром Японии, да и всего мира. Решения, которые применены в этом купе, становятся привычными только сейчас, почти 30 лет спустя!