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Mitsubishi 3000GT: вершина японских технологий

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Михаил Конончук

Этот автомобиль не стал таким же легендарным, как его конкуренты – Toyota Supra, Mazda RX-7 или Nissan Skyline GT-R. Но в начале девяностых Mitsubishi 3000GT был самым крутым, самым технологичным и самым сложным спорткаром Японии, да и всего мира. Решения, которые применены в этом купе, становятся привычными только сейчас, почти 30 лет спустя!

Mitsubishi 3000GT на Авто.ру: https://autoru.me/HbeGA Ещё один крутейший японец из 90-х: https://youtu.be/gaceJSi5yeY Легендарный Lotus Esprit на этой же трассе: https://youtu.be/mCXQOgjHZBo Mitsubishi L200 против конкурентов и жёсткого оффроуда: https://youtu.be/AZfOOyO1iNc Кстати, наши друзья из ADM Raceway продают настоящий гоночный болид https://autoru.me/Hin3Y Этот автомобиль не стал таким же легендарным, как его конкуренты – Toyota Supra, Mazda RX-7 или Nissan Skyline GT-R. Но в начале девяностых Mitsubishi 3000GT был самым крутым, самым технологичным и самым сложным спорткаром Японии, да и всего мира. Решения, которые применены в этом купе, становятся привычными только сейчас, почти 30 лет спустя! Мы нашли это чудо инженерной мысли в почти заводском состоянии, рассказали обо всех его фишках... И, конечно же, как следует покатались!

Мы нашли это чудо инженерной мысли в почти заводском состоянии, рассказали обо всех его фишках... И, конечно же, как следует покатались!

Кто был самым крутым среди японских спорткаров той эпохи?

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