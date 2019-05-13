Семь самых странных краш-тестов. Автомобилей и не только

Японцы и масл-кары: все тайны машин «Двойного Форсажа»

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Алексей Олефиренко

Мы уже рассказывали о том, какие автомобили принимали участие в съёмках оригинального фильма The Fast and the Furious — и многие из них были позаимствованы у реальных стритрейсеров. Изменился ли подход ко второй части? Не сильно!

Nissan Skyline GT-R

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На момент съёмок фильма в США было лишь 11 официально зарегистрированных Skyline GT-R в 34-м кузове — и все они были ввезены компанией Motorex. Один из них приобрёл технический консультант первых двух фильмов Крейг Либерман, и именно его личный автомобиль является тем самым «Скаем», который ассоциируется с персонажем Пола Уокера.

Перед съёмками машина была перекрашена из синего в серебристый, при этом ранее прокачанные салон и двигатель особо не меняли: пирамида из баллонов Nitrous Express и множественные экраны были на Skyline и раньше, как и турбокит HKS. Единственным весомым изменением помимо цвета стало отключение передней оси — чтобы «Гетер» мог дрифтить в поворотах. Именно поэтому, когда Брайан смотрит на приборную доску, горит лампочка поломки полного привода. После того, как кинопроизводство было окончено, автомобиль вернулся к Либерману, который возвратил ему синий цвет.

Для общих планов и каскадёрских трюков в Штаты ввезли ещё несколько GT-R, которые пересекли границу по временным документам. После съёмок машины вернулись в Японию.

Mazda RX-7

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Ярко-красное купе, киношный владелец которого отказался прыгать с разведённого моста, является наследством первого фильма: в прошлой жизни RX-7 Орандж Джулиуса принадлежала Доминику Торетто и имела обвес VeilSide. По крайней мере, две из машин, использовавшихся для съёмок второй части, сыграли и в первой. Всего же на площадке «Форсажа-2» задействованы четыре RX-7. Все они были в обвесе Versus с капотом J-Spec и с 18-дюймовыми дисками RO_JA, но лишь одна имела худо-бедный тюнинг подкапотного пространства, с холодным впуском и системой зажигания MSD. В 2005 году именно этот самый «сочный» экземпляр пытались продать на аукционе Bonhams, но ставка не достигла резерва.

Дальнейшая судьба машин неизвестна, но как минимум одна из них снялась в фильме «Последний выход» с Деннисом Хоппером в главной роли. Причём без каких-либо изменений по сравнению с «Двойным Форсажем».

Honda S2000

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Если присмотреться к чёрной Honda S2000 Джонни Трана и аналогичной машине героини Девон Аоки из второй части, то можно найти немало общего: обвес VeilSide Millenium, 18-дюймовые диски Motegi… Разница сводится к цвету кузова и оформлению салона. Дело в том, что S2000 из первого фильма тоже переснялась во второй, хоть и сильно изменившись. Эффектную аэрографию машине сделали сотрудники Noah Fine Art.

Естественно, у «Хонды» было несколько дублёров — без компрессора Paxton Novi 1000 и выпускной системы Toucan Industries, один из которых полностью уничтожен во время сцены с мостом. Как и RX-7 Орандж Джулиуса, S2000 из «Двойного Форсажа» вышла за рамки одного фильма — её можно увидеть в клипе P!nk на песню «Stupid Girls».

Toyota Supra

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Последняя ниточка, связывающая «Двойной Форсаж» с оригинальным The Fast and the Furious, — Toyota Supra, которой управлял Слэп Джек. Как мы уже рассказывали, оранжевая Supra из первой части после съёмок вернулась к своему владельцу — Крейгу Либерману. Но её выжившие дублёры так и остались в шоу-бизнесе! Они были переделаны в копии машины темнокожего стритрейсера. Автомобиль, который использовался для крупных планов, был прокачан от души: его 2JZ-GTE переведён на турбину Greddy Т-88, которая вкупе с выпускной системой Power Extreme и другими примочками подняла мощность рядной «шестёрки» до 650 лошадиных сил. Плюс, у автомобиля был мокрый впрыск закиси азота Nitrous Express на 80 сил. Снаружи Supra выделялась обвесом Versus и дисками OZ Superleggera, внутри — сиденьями и рулевым колесом Sparco с дополнительными приборами.

Интересный факт: когда киношники впервые испытывали этот автомобиль, он чуть не свернул узлом собственную трансмиссию, буксуя до «сотни» почти 7 секунд. На поиск подходящих настроек были потрачены дополнительные часы и доллары, но результат того стоил — 4,5 секунды до 100 километров в час и менее 12 секунд на квотере.

Dodge Challenger R/T

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Далее речь пойдёт о машинах, которые в первой части не появлялись, и первая из них — масл-кар Dodge Challenger. Он, как и Camaro, приехал в фильм с лёгкой руки Теда Маузи — главного поставщика автомобилей для «Форсажей», который является большим фанатом масл-каров. В кинокартине приняли участие полдюжины «Челленджеров» разной степени убитости, которые свозили со всей Америки и восстанавливали в сжатые сроки. Автомобиль-герой, снимавшийся в крупных планах, принадлежал лично Маузи. Это был самый обычный Challenger с автоматической коробкой передач, который загримировали под тюнингованный R/Т.

Когда фильм отсняли, Мозер решил сделать свой простенький Challenger таким, каким его видели кинодеятели: поставил HEMI объёмом 426 кубических дюймов и мощностью 475 сил, гоночную коробку передач Tremec TKO-600, подвеску RMS с койловерами Viking и «короткий» задний мост Dana.

Chevrolet Camaro Yenko Super Coupe

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Поскольку оригинальные Camaro от Дона Йенко оцениваются в шестизначные суммы (это если считать в долларах), то едва ли кто-то удивится, что все Yenko Super Coupe в «Двойном Форсаже» были репликами. Некоторые в хорошем состоянии, некоторые – в сносном, некоторые – в откровенно ужасном. Например, автомобиль, который снимали для сцены с яхтой, едва стоял на колёсах, поэтому его разбили без сожаления.

Точное число использованных купе неизвестно, однако мы точно знаем, что автомобиль для крупных планов был скопирован с Super Coupe с предельной точностью: под капотом даже поселился соответствующий 7-литровый V8. А вот машины для трюков довольствовались движками попроще. Одно авто второго плана в 2013 году ушло с аукциона Barrett & Jackson за 37 400 долларов — у него был стандартный мотор объёмом 350 кубических дюймов и 4-ступенчатый «автомат».

BMW 323i

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Баварское купе приняло участие в коротюсеньком эпизоде отборочной гонки, но даже для этого потребовалось три экземпляра BMW 3-й серии. Тем более, что один из них разбивают о бочки с водой на шоссе. Все три машины получили обвес в GTR-стиле и диски Giovanna, однако технически не были сколь-либо примечательны.

Один из выживших автомобилей в 2017 году пытались продать на аукционе Mecum, но цена в 15 тысяч долларов не достигла резерва. Оно и неудивительно: много ли найдётся желающих отдать кругленькую сумму за, по большому счёту, стоковую BMW 323i E36 на «автомате»?

Saleen Ford Mustang

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А вот Saleen S281 на аукционе Mecum продали — наверное, по той причине, что этот Mustang реально (и качественно) затюнингован. Автомобиль начинал свою жизнь как простой Mustang GT, но был приобретён фирмой Saleen и конвертирован в спорткупе S281 с компрессорным двигателем мощностью 380 лошадиных сил. В стенах ателье машина была покрашена в жёлтый цвет и использовалась Saleen как тестовый автомобиль для прессы.

Перед съёмкой второго «Форсажа» машину выкупили, перекрасили в красный и снабдили каркасом безопасности. Дабы редкий Mustang не пострадал, поставщики студии Universal создали две его копии, но с обычными моторами и без каких-либо сертификатов качества Saleen. Поэтому один из «дублёров» так быстро рассыпался в сцене на шоссе. Что касается оригинала, то после съёмок его вернули в штаб-квартиру Saleen. Именно он затем и был продан на аукционе.

Mitsubishi Lancer Evolution VII

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«Двойной Форсаж» стал первым фильмом в линейке, где присутствует автомобильный продакт-плейсмент — партнёром выступила компания Mitsubishi Motors. Японцы пошли на этот шаг, так как собирались выводить на американский рынок Evolution VIII. А поскольку американцы за WRC не особо следят, нужно было удивлять публику чем-то другим.

Но ещё на этапе подготовки возникла проблема: когда киношники уже собирали реквизит, восьмая «Эволюция» не была готова, поэтому японцы предоставили студии Universal четыре седьмых «Эвика», которые в Штатах никогда не продавались. В Новом Свете их всеми правдами и неправдами загримировали под Evo VIII, главным образом – за счёт задних фонарей Genera TYC и обвеса DAMD. Технически же все четыре экземпляра близки к стоку: ни у одной машины не было закиси азота, лишь у авто первого плана имелось усиленное сцепление HKS и перекрашенная подкапотка.

После окончания фильма «Эвики» (выжившие) должны были отправиться обратно в Японию и встретить свою смерть, но студия сначала использовала их в промоакциях, а затем распродала в частные коллекции. Так сложилось, что все четыре экземпляра сохранились в ходе съёмок, и сейчас три машины прописаны в Америке, а одна — в Европе.

Mitsubishi Eclipse Spyder

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Ну и не прорекламировать новый Eclipse для Mitsubishi было бы преступлением. Их, как и Evolution, студии предоставили четыре штуки, правда, в данном случае никаких сложностей с сертификацией не было: «Эклипс» изначально создавался под американский рынок. Все четыре машины получили обвесы Shine Street, 20-дюймовые диски Lowenhart и кастомные интерьеры, однако технически отличались от обычных Eclipse GTS с 3-литровым V6 мощностью 210 сил только выпускным трактом.

Но не думайте, что новая «банка» заставила звучать Eclipse как Impreza STI. Характерный рык был наложен уже в процессе монтажа. Как и «Эвики», квартет Eclipse пережил весь съёмочный процесс. Один из них точно ушел в Европу, три других предположительно до сих пор живут в США.

Какая часть «Форсажа» круче?

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