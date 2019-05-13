Японцы и масл-кары: все тайны машин «Двойного Форсажа»

На момент съёмок фильма в США было лишь 11 официально зарегистрированных Skyline GT-R в 34-м кузове — и все они были ввезены компанией Motorex. Один из них приобрёл технический консультант первых двух фильмов Крейг Либерман, и именно его личный автомобиль является тем самым «Скаем», который ассоциируется с персонажем Пола Уокера.

Перед съёмками машина была перекрашена из синего в серебристый, при этом ранее прокачанные салон и двигатель особо не меняли: пирамида из баллонов Nitrous Express и множественные экраны были на Skyline и раньше, как и турбокит HKS. Единственным весомым изменением помимо цвета стало отключение передней оси — чтобы «Гетер» мог дрифтить в поворотах. Именно поэтому, когда Брайан смотрит на приборную доску, горит лампочка поломки полного привода. После того, как кинопроизводство было окончено, автомобиль вернулся к Либерману, который возвратил ему синий цвет.

Для общих планов и каскадёрских трюков в Штаты ввезли ещё несколько GT-R, которые пересекли границу по временным документам. После съёмок машины вернулись в Японию.