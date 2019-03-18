В США арестовали наркоторговца, который коллекционировал японские спорткары. Теперь их продадут
Андрей Шульдешов
Компания Apple Auctioneering, которая торгует конфискованным имуществом, выставила на продажу коллекцию автомобилей, ранее принадлежавших торговцу наркотиками Кон Мин Вану (для удобства он представлялся как Стив). И среди них очень много интересных экземпляров.
Большую часть коллекции составляют культовые японские спорткары: Nissan Skyline GT-R R34 1999 года, Acura NSX 1991 года, Datsun 240Z 1972 года и многие другие. Всего у Вана нашлось 28 автомобилей и один мотоцикл Harley Davidson.
Полный список выставленных на аукцион автомобилей можно посмотреть на сайте аукциона. Распродажа открывается 18 марта и продлится до первого апреля.
Кон Мин Ван был арестован в 2018 году за хранение наркотиков с целью последующей реализации: полиция нашла у него 680 килограммов марихуаны. По информации полиции Талсы, найденная партия наркотиков – самая большая в истории города.
Кон Мин Вана обвиняют также в отмывании денег через автомастерскую Vang’s Dyno Performance, владельцем которой он являлся. Ему грозит до 40 лет лишения свободы.