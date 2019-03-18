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В США арестовали наркоторговца, который коллекционировал японские спорткары. Теперь их продадут

Новости

Андрей Шульдешов

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Компания Apple Auctioneering, которая торгует конфискованным имуществом, выставила на продажу коллекцию автомобилей, ранее принадлежавших торговцу наркотиками Кон Мин Вану (для удобства он представлялся как Стив). И среди них очень много интересных экземпляров.

Большую часть коллекции составляют культовые японские спорткары: Nissan Skyline GT-R R34 1999 года, Acura NSX 1991 года, Datsun 240Z 1972 года и многие другие. Всего у Вана нашлось 28 автомобилей и один мотоцикл Harley Davidson. 

Полный список выставленных на аукцион автомобилей можно посмотреть на сайте аукциона. Распродажа открывается 18 марта и продлится до первого апреля.

Кон Мин Ван был арестован в 2018 году за хранение наркотиков с целью последующей реализации: полиция нашла у него 680 килограммов марихуаны. По информации полиции Талсы, найденная партия наркотиков – самая большая в истории города. 

Кон Мин Вана обвиняют также в отмывании денег через автомастерскую Vang’s Dyno Performance, владельцем которой он являлся. Ему грозит до 40 лет лишения свободы.

В собственности наркоторговца обнаружился даже самосвал. Как думаете, зачем он ему?

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