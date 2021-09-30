В Италии выпустили первый суперкар, дизайн которого придумывает покупатель

Итальянская компания FV Frangivento представила первый серийный образец своего суперкара Sorpasso. Его внешний дизайн создавался при непосредственном участии заказчика, а цифровой индекс машины владелец придумал сам. Sorpasso GT3 получил 880-сильный мотор и способен ускориться до 100 км﻿/﻿ч за 2,9 секунды.