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В Италии выпустили первый суперкар, дизайн которого придумывает покупатель
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Дмитрий Елизаров

Итальянская компания FV Frangivento представила первый серийный образец своего суперкара Sorpasso. Его внешний дизайн создавался при непосредственном участии заказчика, а цифровой индекс машины владелец придумал сам. Sorpasso GT3 получил 880-сильный мотор и способен ускориться до 100 км﻿/﻿ч за 2,9 секунды.

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  • По данным издания Motor1, первым владельцем новинки от FV Frangivento стал всемирно известный кардиохирург Абдалла Равех. Как красно-чёрную гамму оформления суперкара, так и целый ряд нюансов отделки кузова дизайнеры компании разрабатывали при его непосред­ственном участии — это подразумевает программа индивиду­ализации Programma Sviluppo, реализация которой в каждом конкретном случае занимает около месяца.
  • Судя по первым изображениям базового Sorpasso, которые компания обнародовала весной, владелец суперкара придумал для него множество воздухо­заборников (в частности, на крыльях и крыше), оригиналь­ные вставки в передний бампер и необычное антикрыло, плавно переходящее в «плавник». Официально купе носит индекс GTXX, где две последние литеры владелец суперкара может заменить на любые цифры по своему желанию. Этот экземпляр теперь именуется Sorpasso GT3.
  • Sorpasso оснащён 5,2-литровым V10. Происхождение двигателя не уточняется, но аналогичные моторы используют, к примеру, марки Audi и Lamborghini. Мотор развивает 880 л.с. и позволяет суперкару с карбоновым кузовом разгоняться до максимальной скорости 345 км﻿/﻿ч.
  • Цена новинки из Турина не разглашается.

Ранее сообщалось, что у Sorpasso будет и более доступная моди­фикация под названием Stradale. Возможности персонали­зации этой версии заметно сократят, а отдачу мотора снизят до 610 л.с.

Ну как, здорово вышло?

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