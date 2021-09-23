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28-летний Jaguar ушёл с молотка за рекордную сумму
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Алексей Олефиренко

На аукционе Bonhams Goodwood Revival продали один из 275 существующих суперкаров Jaguar XJ220. Как сообщает The Daily Mail, торги за купе с пробегом 613 километров закончились на сумме в 460 тысяч фунтов (около 46 миллионов рублей), что стало рекордом аукциона для данной модели. Прошлый рекордсмен ушёл с молотка по цене 414 тысяч фунтов.

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  • Представленный на торгах суперкар был выпущен в 1993 году и окрашен в насыщенный бордовый цвет Monza Red. Согласно показаниям одометра, за 28 лет жизни Jaguar проехал всего 613 километров — то есть средний годовой пробег машины составляет примерно 22 километра.
  • Машина, если верить описанию аукционного дома, «как новая». Она не бывала в ДТП и всю свою жизнь провела в отаплива­емом гараже с оптимальным уровнем влажности воздуха, что благотворно сказалось на состоянии резиновых деталей.
  • Окончательная цена XJ220 вышла на 60 тысяч фунтов больше нижнего порога ожидаемой аукционным домом суммы. Интересно, что в 1993 году новый Jaguar XJ220 стоил 470 тысяч фунтов — на 10 тысяч больше, чем пред­ставленный экземпляр. А если учитывать инфляцию, то XJ220 и вовсе подешевел в два с лишним раза.
  • Модель XJ220 выпускалась c 1992 по 1994 год. Суперкар оснащался битурбиро­ванным двигателем V6, который развивал 551 лошадиную силу и 644 Нм крутящего момента. Изначально планиро­валось, что модель сможет разгоняться до 354 километров в час (или 220 миль в час — что и отображено в названии), однако фактическая максимальная скорость XJ220 составила 342 километра в час.

Классические Ягуары с минимальным пробегом можно встретить не только в Велико­британии, но и в России. Так, на Авто.ру ранее был выставлен 14-летний Jaguar XJ, пробег которого составляет лишь 4988 километров.

Какой Ягуар предпочли бы?

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