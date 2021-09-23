28-летний Jaguar ушёл с молотка за рекордную сумму

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В Ставрополе продают 14-летний лимузин Jaguar XJ, на котором почти не ездили
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Алексей Олефиренко
На аукционе Bonhams Goodwood Revival продали один из 275 существующих суперкаров Jaguar XJ220. Как сообщает The Daily Mail, торги за купе с пробегом 613 километров закончились на сумме в 460 тысяч фунтов (около 46 миллионов рублей), что стало рекордом аукциона для данной модели. Прошлый рекордсмен ушёл с молотка по цене 414 тысяч фунтов.
Классические Ягуары с минимальным пробегом можно встретить не только в Великобритании, но и в России. Так, на Авто.ру ранее был выставлен 14-летний Jaguar XJ, пробег которого составляет лишь 4988 километров.