Оставить коммент

Редчайший итальянский спорткар Iso Grifo с американским мотором выставили на продажу

28 редких Ferrari вместе с болидом как у Шумахера пустят с молотка

Новости

Алексей Олефиренко

Комменты

На организуемом домом RM Sotheby’s аукционе, который состоится второго февраля в Париже, будут выставлены 28 автомобилей Ferrari, принадлежащих бывшему автогонщику и коллекционеру Марселю Петижану. Экспозиция получила название The Petitjean Collection Part II и охватывает три десятилетия истории итальянской марки (с 1959-го по 1989 год). Все автомобили будут проданы без резерва.

1/4

Ferrari 288 GTO (1985)

  • Главным лотом The Petitjean Collection Part II станет Ferrari 288 GTO, произведённая в 1985 году. Средне­моторное купе, выпущенное тиражом 272 экземпляра, оснащено битурбиро­ванным двигателем V8 мощностью 405 лошадиных сил и изначально разрабаты­валось для выступления в соревно­ваниях группы Б. Экземпляр Петижана выделяется безупречным состоянием, полной сервисной историей, а также скромным пробегом в 9559 километров. Эксперты RM Sotheby’s считают, что автомобиль будет продан за 2,4–2,6 миллиона евро (205,4–222,5 миллиона рублей).
  • Также посетителям аукциона предложат Ferrari 275 GTB﻿/﻿4 1966 года выпуска, которая принадлежала коллекции Петижана 52 года. Машина практически не эксплуати­ровалась, однако в целях предосторожности её V12 прошёл полное сервисное обслуживание. Сейчас купе с кузовом Скальетти, которых на весь мир построили лишь 330 штук, оценивается в 1,7–2 миллиона евро (145,5–171,1 миллиона рублей).
  • Кроме этих машин, The Petitjean Collection Part II включает в себя:

— Ferrari 250 GT Series II Cabriolet 1959 года с кузовом Pinin Farina (тогда студия называлась именно так);

— Ferrari 250 GTE 2+2 Series III 1963 года;

— Ferrari 330 GT 2+2 Series I и Ferrari 250 GT﻿/﻿L Berlinetta Lusso 1964 года;

— Ferrari 330 GT 2+2 Series II 1966 года;

— Ferrari 365 GT 2+2 и Ferrari 330 GTC 1968 года;

— Ferrari 365 GTC/4 1972 года;

— Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta 1973 года;

— Ferrari Dino 308 GT4 1975 года с кузовом Bertone;

— Ferrari 365 GT4 BB и Ferrari Dino 208 GT4 1975 года;

— Ferrari 365 GT4 2+2 1976 года;

— Ferrari 308 GTB 1977 года со стеклопластиковым кузовом;

— Ferrari 308 GTB 1978 года с автографом Михаэля Шумахера на крыше;

— Ferrari 308 GTS и Ferrari 512 BB 1978 года выпуска;

— Ferrari 308 GTS 1979 года;

— Ferrari 308 GTSi 1982 года;

— Ferrari 308 GTB Quattrovalvole и Ferrari 400i 1984 года;

— Ferrari Testarossa и Ferrari GTB Turbo 1986 года;

— Ferrari 328 GTS и Ferrari Mondial 3.2 Cabriolet 1987 года;

— Ferrari Mondial T Coupé 1989 года.

  • Также Марсель Петижан выставит на продажу шоукар Ferrari F310 1996 года — неподвижную реплику болида, на котором Михаэль Шумахер дебютировал в составе Scuderia Ferrari. Ориенти­ровочная стоимость машины — 60–100 тысяч долларов (5,1–8,5 миллиона рублей).
  • Марсель Петижан, которому сейчас 76 лет, уже не в первый раз выставляет на аукцион Ferrari из собственной коллекции: первые торги с машинами The Petitjean Collection состоялись в 2020 году.

Сможет ли хоть одна из Ferrari установить рекорд стоимости — неизвестно, но одному уникальному экземпляру Porsche Carrera GT это ранее удалось.

Не слишком ли дороги старинные Ferrari?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я