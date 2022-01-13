28 редких Ferrari вместе с болидом как у Шумахера пустят с молотка

На организуемом домом RM Sotheby’s аукционе, который состоится второго февраля в Париже, будут выставлены 28 автомобилей Ferrari, принадлежащих бывшему автогонщику и коллекционеру Марселю Петижану. Экспозиция получила название The Petitjean Collection Part II и охватывает три десятилетия истории итальянской марки (с 1959-го по 1989 год). Все автомобили будут проданы без резерва.