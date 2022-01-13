28 редких Ferrari вместе с болидом как у Шумахера пустят с молотка

На организуемом домом RM Sotheby’s аукционе, который состоится второго февраля в Париже, будут выставлены 28 автомобилей Ferrari, принадлежащих бывшему автогонщику и коллекционеру Марселю Петижану. Экспозиция получила название The Petitjean Collection Part II и охватывает три десятилетия истории итальянской марки (с 1959-го по 1989 год). Все автомобили будут проданы без резерва.
- Главным лотом The Petitjean Collection Part II станет Ferrari 288 GTO, произведённая в 1985 году. Среднемоторное купе, выпущенное тиражом 272 экземпляра, оснащено битурбированным двигателем V8 мощностью 405 лошадиных сил и изначально разрабатывалось для выступления в соревнованиях группы Б. Экземпляр Петижана выделяется безупречным состоянием, полной сервисной историей, а также скромным пробегом в 9559 километров. Эксперты RM Sotheby’s считают, что автомобиль будет продан за 2,4–2,6 миллиона евро (205,4–222,5 миллиона рублей).
- Также посетителям аукциона предложат Ferrari 275 GTB/4 1966 года выпуска, которая принадлежала коллекции Петижана 52 года. Машина практически не эксплуатировалась, однако в целях предосторожности её V12 прошёл полное сервисное обслуживание. Сейчас купе с кузовом Скальетти, которых на весь мир построили лишь 330 штук, оценивается в 1,7–2 миллиона евро (145,5–171,1 миллиона рублей).
- Кроме этих машин, The Petitjean Collection Part II включает в себя:
— Ferrari 250 GT Series II Cabriolet 1959 года с кузовом Pinin Farina (тогда студия называлась именно так);
— Ferrari 250 GTE 2+2 Series III 1963 года;
— Ferrari 330 GT 2+2 Series I и Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso 1964 года;
— Ferrari 330 GT 2+2 Series II 1966 года;
— Ferrari 365 GT 2+2 и Ferrari 330 GTC 1968 года;
— Ferrari 365 GTC/4 1972 года;
— Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta 1973 года;
— Ferrari Dino 308 GT4 1975 года с кузовом Bertone;
— Ferrari 365 GT4 BB и Ferrari Dino 208 GT4 1975 года;
— Ferrari 365 GT4 2+2 1976 года;
— Ferrari 308 GTB 1977 года со стеклопластиковым кузовом;
— Ferrari 308 GTB 1978 года с автографом Михаэля Шумахера на крыше;
— Ferrari 308 GTS и Ferrari 512 BB 1978 года выпуска;
— Ferrari 308 GTS 1979 года;
— Ferrari 308 GTSi 1982 года;
— Ferrari 308 GTB Quattrovalvole и Ferrari 400i 1984 года;
— Ferrari Testarossa и Ferrari GTB Turbo 1986 года;
— Ferrari 328 GTS и Ferrari Mondial 3.2 Cabriolet 1987 года;
— Ferrari Mondial T Coupé 1989 года.
- Также Марсель Петижан выставит на продажу шоукар Ferrari F310 1996 года — неподвижную реплику болида, на котором Михаэль Шумахер дебютировал в составе Scuderia Ferrari. Ориентировочная стоимость машины — 60–100 тысяч долларов (5,1–8,5 миллиона рублей).
- Марсель Петижан, которому сейчас 76 лет, уже не в первый раз выставляет на аукцион Ferrari из собственной коллекции: первые торги с машинами The Petitjean Collection состоялись в 2020 году.
Сможет ли хоть одна из Ferrari установить рекорд стоимости — неизвестно, но одному уникальному экземпляру Porsche Carrera GT это ранее удалось.