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27-летний Nissan Skyline GT-R с мизерным пробегом уйдёт с молотка

Новости

Дмитрий Елизаров

На престижном аукционе RM Sotheby's, который пройдёт в середине августа в Монтерее, выставят на торги редкий экземпляр купе Nissan Skyline GT-R в кузове R33. Финансовые ожидания аукционный дом не обнародовал, но по некоторым оценкам автомобиль может уйти за несколько сотен тысяч долларов: купе выпуска 1995 года имеет пробег немногим более 1,5 тысячи километров и окрашено в редкий цвет.

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  • Автомобиль выпущен для рынка Японии и имеет правый руль. Часть своей жизни GT-R провёл в одной из коллекций Гонконга, а недавно был перевезён в США.
  • Автомобиль характеризуют как полностью оригинальный и прекрасно сохранившийся. GT-R этих лет популярны в качестве объектов для различных доработок, однако именно это купе модификаций избежало: аукционисты уверяют, что это очень редкий случай.
  • Автомобиль укомплектован штатным 2,6-литровым мотором RB26DETT официальной мощностью 280 л.с. и пятиступенчатой «механикой» в сочетании с фирменным полным приводом Attesa. Необычный цвет, в который окрашен спорткар, именуется Midnight Purple. Этот цвет использовался крайне редко и потому наряду с оттенком Millenium Jade особо ценим коллекционерами.
  • Отдельно отмечается, что возможность легально ввозить в США Skyline GT-R этого поколения появилась совсем недавно, по достижении моделью 25-летнего возраста. Соответственно, местным коллекционерам открылся доступ к культовому спорткару, что не может не влиять на рост его цены.

Самым дорогим GT-R в истории может стать автомобиль 1998 года, выставленный сейчас на продажу в Великобритании. За одно из 19 существующих купе в версии Nismo 400R продавцы рассчитывают выручить 1,6 миллиона фунтов или почти 2 миллиона долларов.

Skyline в каком кузове наиболее симпатичен?

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